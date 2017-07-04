17 кухонных хитростей, узнав которые, хочется готовить почаще

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любой хозяйке хочется, чтобы ее блюда радовали своим вкусом, были приятны глазу, а их приготовление не отнимало много времени. Все это возможно, если знать маленькие хитрости. Мы в AdMe.ru насобирали очередную порцию суперполезных лайфхаков, которые поднимут уровень вашего кулинарного мастерства.

Вынуть семена граната за секунды поможет деревянная ложка

Просто разрежьте гранат на 2 части, а затем постучите по каждой половинке деревянной лопаткой. Не пройдет и минуты, как все зернышки окажутся в вашей миске. Убедитесь сами.

Натрите замороженное сливочное масло на терке

Если вы любите бутерброды со сливочным маслом, попробуйте заранее натереть масло в замороженном виде на терке. Так его очень легко наносить на батон. Кажется, даже дети справятся с такой задачей. Классным способом поделились на этом сайте.

Тесто быстрее поднимется в микроволновке

Если тесто поднимается медленнее, чем вы рассчитывали, поместите мерный стакан, полный воды, в микроволновку и поставьте ее на высокий уровень в течение нескольких минут, пока вода не закипит. Затем поместите закрытое тесто в печь (также держите горячую воду) и закройте дверцу. Теплый воздух с паром позволит вашему тесту расти быстрее. Способ выведали вот тут.

Яйцо-пашот превосходно получается в пакетике

Смажьте небольшой полиэтиленовый пакет изнутри сливочным маслом и разбейте в него яйцо. Стяните края пакета резинкой как можно ближе к содержимому — так яйцо лучше сохранит свою форму. Опустите яйцо в кастрюлю с кипящей водой и варите в течение 3 минут. Здесь раскрыты все детали.

Простой трюк, который сделает вино еще вкуснее

Этот способ улучшит вкус любого вина, особенно молодых сортов. Просто налейте вино в блендер, включите его в режиме максимальной мощности в течение 15–30 секунд, а затем позвольте пенке опуститься. И можно наслаждаться. Рецепт отсюда.

Как быстро очистить отварное яйцо в стакане воды

Чтобы быстро очистить отварное яйцо от скорлупы, достаточно опустить его в стакан или небольшую банку с холодной водой и сильно потрясти несколько секунд. Вуаля, яйцо очищено! Убедиться можно здесь.

Банан с шоколадной начинкой — вкусно и полезно

Если вы любитель сладкого и бананов, этот десерт точно придется вам по вкусу. Вам понадобится банан, немного шоколадной пасты, трубочка для сока и шприц. Просто воткните трубочку в середину банана, наберите шоколадную пасту в шприц и нажмите. После этого положите банан на часок в холодильник — и полезное лакомство готово. Подробнее.

Для этого мороженого вам понадобится всего лишь 1 ингредиент — банан

Очистите пару бананов. Затем разрежьте их на мелкие кусочки. Поставьте их в глубокой миске в морозилку на 1–2 часа. После этого тщательно перемешайте и... наслаждайтесь! Все секреты раскрывают здесь.

Рыба не прилипнет к грилю, если подложить лимоны

Положите кусочки рыбы на «подушку» из нарезанных лимонов, помещенных или непосредственно на гриль, или в корзину гриля, — результат вас приятно удивит. Секрет открыли вот здесь.

Используйте антипригарный спрей для липких ингредиентов

При измерении липких ингредиентов, таких как мед или арахисовое масло, опрыскайте ваши мерные стаканчики безвредным антипригарным спреем. Так будет намного удобнее.

Снять крышку с банки можно при помощи резиновых перчаток

Если у вас не получается открыть крышку банки — попробуйте сделать это в резиновых перчатках. Либо наденьте резиновую ленту на крышку и поверните. Лайфхак отсюда.

Быстрый способ нарезать зелень

Легко нарезать крупнолистные травы, такие как базилик и шалфей, можно, скатав их рулетиком. Детали раскрыты тут.

Чтобы тесто получилось одинаковой толщины

Чтобы убедиться в том, что тесто для выпечки получается одинаковой толщины, используйте 2 палочки для еды как направляющие для выравнивания. Вот тут успешно применяют этот способ.

Картофельные лепешки можно делать и в вафельнице

Если вы стараетесь свести жарку к минимуму, вам наверняка придется по вкусу идея приготовить картофельные лепешки в вафельнице. Кстати, таким образом можно приготовить и омлет. Рецепт узнали вот тут.

Вино можно охладить за 15 минут

Оберните бутылку с вином полотенцем и положите на 15 минут в морозилку — так оно быстро станет холодным. Поделились вот тут.

Стойка для мяса из фольги

Сделайте свою собственную стойку для жарки, свернув листы фольги и поместив в нижнюю часть жаровни. Так мясо не подгорит и равномерней прожарится. Автор поделилась секретом здесь.

Натуральный сок прямо из мандарина

Если вам захотелось натурального сока, а соковыжималки под рукой нет, попробуйте этот прием. Вырежьте горлышко с крышкой из пластиковой бутылки, затем сделайте в кожуре мандарина небольшое отверстие размером с горлышко. После этого приклейте его к полученному отверстию. Хорошенько помните руками мандарин — и можно выливать напиток в стакан. Вот здесь так и делают.