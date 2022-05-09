17 кондитерских шедевров, которые назвать скучными язык не повернется
Со съедобными произведениями искусства лишь одна проблема — и полюбоваться хочется, и попробовать любопытно. Счастливчики уже отведали и торт — оптическую иллюзию, и пирожное-котика, и десерт с глянцевой глазурью, ну а мы все еще можем рассмотреть каждую деталь на фото от их создателей.
Из этой подборки нам в AdMe.ru больше всего приглянулись леденцовый слон и пирожные, которые не отличить от настоящих лимонов, ну а вы выбирайте своих фаворитов. Смотрите с осторожностью, если вы голодны. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: пример зефирной флористики и коварный вопрос про мороженое.
Торт — оптическая иллюзия
Десерт с рисунком на бисквите
Торт с глянцевой глазурью
Леденец на палочке
Торт с пионом из сахарной бумаги
Десерт «Золотой утенок»
3D-торт
Ежик из шоколада
Пирожные, неотличимые от настоящих лимонов
Торт с росписью по бисквиту
Идеальный яблочный пирог
Котооладушек
Прозрачный десерт в виде котика
И болты, и бутылочки с лаком сделаны из шоколада
Песочное печенье в виде коровок с начинкой из ананасового джема
Мороженое с печенькой-сердечком
Имбирный пряник
Бонус № 1: «Около года назад открыла для себя зефирную флористику. Да, это все из домашнего зефира, и это очень вкусно»
Бонус № 2: догадайтесь, что за вкус у этого мороженого
Ответ: это мороженое со вкусом острого перца, поэтому рыба на картинке плачет.
А вы готовите десерты своими руками?
Фото на превью jmaranello / Pikabu
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