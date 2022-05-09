17 кондитерских шедевров, которые назвать скучными язык не повернется

Со съедобными произведениями искусства лишь одна проблема — и полюбоваться хочется, и попробовать любопытно. Счастливчики уже отведали и торт — оптическую иллюзию, и пирожное-котика, и десерт с глянцевой глазурью, ну а мы все еще можем рассмотреть каждую деталь на фото от их создателей.

Из этой подборки нам в AdMe.ru больше всего приглянулись леденцовый слон и пирожные, которые не отличить от настоящих лимонов, ну а вы выбирайте своих фаворитов. Смотрите с осторожностью, если вы голодны. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: пример зефирной флористики и коварный вопрос про мороженое.

Торт — оптическая иллюзия

Десерт с рисунком на бисквите

Торт с глянцевой глазурью

Леденец на палочке

Торт с пионом из сахарной бумаги

Десерт «Золотой утенок»

3D-торт

Ежик из шоколада

Пирожные, неотличимые от настоящих лимонов

Торт с росписью по бисквиту

Идеальный яблочный пирог

Котооладушек

Прозрачный десерт в виде котика

И болты, и бутылочки с лаком сделаны из шоколада

Песочное печенье в виде коровок с начинкой из ананасового джема

Мороженое с печенькой-сердечком

Имбирный пряник

Бонус № 1: «Около года назад открыла для себя зефирную флористику. Да, это все из домашнего зефира, и это очень вкусно»

Бонус № 2: догадайтесь, что за вкус у этого мороженого

Ответ: это мороженое со вкусом острого перца, поэтому рыба на картинке плачет.