17 историй о людях, которые до сих пор не могут забыть, как невкусно их кормили в детстве

Воспоминания о блюдах из детства остаются с нами на всю жизнь, формируют наши пищевые предпочтения, и для каждого самые вкусные пирожки — всегда бабушкины. Но, оказывается, далеко не всем повезло с родственниками, любившими хорошо поесть. Некоторые люди выросли, будучи уверенными в том, что овощи такие невкусные, поскольку полезные, а отсутствие черной корочки означает, будто еда еще не готова.