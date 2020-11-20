17 историй о людях, которые до сих пор не могут забыть, как невкусно их кормили в детстве
Воспоминания о блюдах из детства остаются с нами на всю жизнь, формируют наши пищевые предпочтения, и для каждого самые вкусные пирожки — всегда бабушкины. Но, оказывается, далеко не всем повезло с родственниками, любившими хорошо поесть. Некоторые люди выросли, будучи уверенными в том, что овощи такие невкусные, поскольку полезные, а отсутствие черной корочки означает, будто еда еще не готова.
Мы в AdMe.ru прочитали истории людей, которые выросли в семьях, где к еде относились просто как к источнику энергии, и всей редакцией решили, что умение хорошо готовить — важная составляющая счастливого детства.
- Моя мама называла это мясным соусом, а я — тушеным клеем. Большая кастрюля с водой, дешевый фарш и мука. Воду кипятили, туда добавляли сырой фарш, муку для густоты и перец для аромата. К этому блюду подавали много вареной картошки, иногда в виде пюре, но без молока и масла. Возможно, это был не очень хороший рецепт, но это было дешево, легко и сытно. © Dan Hunter / Quora
- Единственное, о чем у меня остались приятные воспоминания из детства, — это жареный цыпленок и польский картофельный суп. Почти все остальное было ужасно. Я могу понять, что мама в спешке пыталась накормить 2 голодных детей... Но запомните, когда вы торопитесь, не пытайтесь приготовить французский луковый суп, потому что это будет отстой. Правильно приготовленный суп должен состоять из лука, томленного в масле около 45 минут, затем нужно добавить бульон, чеснок, вустерский соус и варить 30 минут. Еще понадобятся гренки, сыр грюйер... Клянусь, мама просто сварила лук в бульоне и подала его с кусочком швейцарского сыра. © tattooedBetty / Reddit
- Она была отличной матерью и всегда приходила на помощь, но мы с братьями избегали того, что она готовит, как чумы. Ее философия: если что-то жарить не на максимальном огне, то оно не приготовится. Сосиски, яйца, рыба, кровяная колбаса — если еда не почернела, она еще не готова. Запах горящего сала стоял в доме каждый раз, когда что-то жарилось. В конечном счете мне даже начали нравиться горелые сосиски. © USCSS-Nostromo / Reddit
- В детстве я думал, что это нормально, что овощи настолько гадкие. Я полагал, что это нечто вроде лекарства. Если что-то полезно, то оно должно быть неприятным на вкус. Только когда я стал взрослым и начал готовить для себя сам, я понял, что нельзя варить овощи до состояния серо-зеленой кашицы. Слизь из брокколи — это кошмар. Оказывается, даже «плохие» овощи можно сделать вкусными, если готовить их правильно. Я очень люблю свою маму, но, кроме ее «мужского» чечевичного супа (где ложка стояла, а миска насыщала вас на неделю), ее еда оставляла желать лучшего. © Adam Greenan / Quora
- Моя мама готовила... ну, скажем так, почти все было пережарено или переварено. Когда на ужин были спагетти, это означало переваренную пасту и готовый соус из пакетика. Ни мяса, ни сыра. В первый раз, когда я увидел сыр и другие продукты в пицце, я отказался их есть. Мамина пицца состояла из теста и томатного соуса. Я всерьез верил, что это единственная настоящая пицца. К счастью, мои друзья убедили меня, и я попробовал кусок пиццы с сыром и пеперони. Мои вкусовые рецепторы, кажется, взорвались от радости. © Stephen Wernick / Quora
- Ненавижу буквально все, что готовил мой отец. Он брал отличное мясо и клал его в мультиварку, где не было ничего, кроме воды. Просто варенное несколько часов мясо! А еще он клал все ингредиенты на неразогретую сковородку, резал на стеклянной разделочной доске и считал микроволновку лучшим кухонным прибором. © artgarfunkadelic / Reddit
- Моя теща — известный в плохом смысле кулинар. «Готовь на максимальном огне, пока все не высохнет» — цитата как раз о ее стиле готовки. Это человек, который использует пожарную сигнализацию вместо кухонного таймера. К счастью, жену учила готовить ее бабушка. © zerbey / Reddit
- Когда начали жить с мужем, он озвучил свои вкусовые пристрастия и то, какие продукты не ест. Кстати, ест он почти все, кроме окрошки (ее он только в виде салата признает, поэтому я себе отдельно заливаю), макароны по-флотски и уксус в еде терпеть не может. Окей, живем себе спокойно без макарон с фаршем. Но однажды мне так захотелось этих макарошек, что наварила себе небольшую кастрюльку. Успокоила душу, осталось еще на порцию. Ну, думаю, завтра приду с работы и покушаю. А мужу приготовила его любимое пюре с гуляшом. Прихожу я с работы, а муж сидит на кухне и мои макарошки ест... А говорил, что не любит, так как в детстве бабушка готовила с ужасным фаршем на вонючем масле, но тут увидел, понюхал — дальше все как в тумане. Очнулся, когда я с укором в глазах смотрела, как он доедает мой ужин. © Lozbenidze / Pikabu
- Только недавно мне удалось убедить маму в том, что приготовление куриного бульона и приготовление куриного супа — это 2 разных процесса. Она наконец согласилась, что, если сварить бульон в течение пары часов, процедить его, а потом добавить туда свежее мясо, получится лучше, чем если подать кашу из овощей и резиновое мясо. © DonOblivious / Reddit
- Фрикадельки. Чертовы фрикадельки! Я из итальянской семьи, но моя мама так ужасно их готовила, что я был уверен, что они должны быть на вкус как горелый пластик. Надо сказать, что это был «семейный» рецепт, доставшийся еще от прабабушки. Я избегал фрикаделек, пока не окончил среднюю школу, и все еще расстроен, что никто не попытался меня переубедить. Как выяснилось, я обожаю фрикадельки с подливкой, и последние 15 лет я пытаюсь наверстать упущенное. © FunkSiren / Reddit
- Моя мама совершенно не умела готовить. Даже пельмени по-человечески сварить не могла. Так вот, когда родители развелись (мне было тогда 10), варить более или менее простой суп я уже научилась, потому что по-другому было не выжить. Дома всегда были продукты, но мама варила дикую бурду. Возьмет кашу, кинет в кастрюлю стабильно больше, чем нужно, так что шансов довариться никаких нет, потому что вода уходит, а подливать — это не про маму. Кинет туда кубик бульонный, и вуаля, бурда готова. Ложка колом стоит, как в лучших ресторанах. 3 года подряд, мои 1–3-й классы, бабушка заходила после работы сначала к нам, уносила кашу соседям на 5-й этаж (собаке — не знаю, как та выживала после этой каши) и варила мне еду нормальную. Вот такое «голодное» детство. © Ms.Yara / Pikabu
- Во многих отношениях моя мать была замечательной женщиной, но к готовке это не относилось. Если она покупала мороженого лосося или гольца, то сначала рыба лежала в раковине, пока не начинала попахивать, а потом мама просто готовила ее в духовке. Ни специй, ничего. Просто горячая рыба. Когда я вырос и попробовал щуку, зажаренную в кляре, я был просто в восторге! © AmishHoeFights / Reddit
- В детстве я был уверен, что приготовленные овощи и фасоль на вкус похожи на соленую свинину. Обе мои бабушки в обязательном порядке добавляли в любые овощи и бобовые жирную свинину и много соли. Моя мама продолжила традицию. Пока я не стал взрослым человеком, живущим отдельно от родственников, я не знал, что приготовленные овощи могут иметь свой собственный вкус. © Louise Sackville / Quora
- Мои родители готовили воскресное жаркое, которого я боялся. Никаких приправ (даже соли или перца), на воде, пока оно не превращалось в суп. Его можно было есть ложкой, и все же оно было настолько резиновым, что у меня болела челюсть. Мы жили довольно бедно и ели это каждую неделю. Мне было около 30, когда друг пригласил меня в гости на жаркое. Я решил, что просто постараюсь пережить это, пришел к ним домой, и там пахло потрясающе. Они приготовили его в духовке, приправили, подали с обжаренной брюссельской капустой. В итоге я съел половину жаркого и, рассказав другу, чего мне не хватало всю жизнь, забрал остатки домой. © miles_allan / Reddit
- Мой муж терпеть не мог борщ, так как свекровь всегда при готовке клала туда лимон. Ну вот прямо половину лимона отрубала и клала при варке. Причем он просил так не делать, но безуспешно. А теперь мой борщ ему безумно нравится, и он часто его заказывает — готовлю по рецепту из классической книги «О вкусной и здоровой пище». Без всяких лимонов. © Rosa256 / Pikabu
- Мама сжигала все. Я даже родился с загаром. Не то чтобы мне не нравилась еда, которую она готовила... Я думал, что так все и должно быть. Однажды я был в гостях у друга, меня там накормили очень вкусной едой, и я рассказал об этом маме, на что она ответила: «Наверняка они готовили каким-то нездоровым способом!» © shadywhere / Reddit
- Практически все, что я ел, было вареным. Если мама жарила что-нибудь на сковороде, то просто доливала туда воды и кипятила. То же самое касалось жаркого, запекаемого в духовке. Консервированные овощи варились до состояния кашицы. И иногда мама запекала куриные грудки — 45 минут на максимальной температуре. Большую часть своей взрослой жизни я учился правильно готовить, а последние пару лет переучивал мою бедную маму. © unknown_author / Reddit
Расскажите, а ваши воспоминания о блюдах из детства относятся скорее к хорошим или наоборот?