17 идей здоровых перекусов для тех, кто привык чем-то хрустеть за просмотром сериальчиков
Чтобы привести свое питание в соответствие с рекомендациями диетологов, не обязательно менять все и сразу. Даже маленький шаг к здоровому питанию — это уже движение в нужном направлении, небольшая победа над старыми привычками.
Мы в AdMe.ru считаем, что полезные перекусы — это не обязательно картонные крекеры или одинокий банан. Вкусных и ярких закусок, которые составят достойную конкуренцию привычным снекам, множество. В этой статье лишь некоторые идеи от пользователей сети и, бонусом, подробные рецепты для тех блюд, приготовление которых отличается от простого «нарезать и подать».
Здоровая версия укропного соуса к овощам
Простой перекус — яблоки и арахисовое масло с кусочками орехов
- Смешав арахисовое масло с порцией несладкого греческого йогурта, вы получите намного большую порцию вкусного соуса, который будет прекрасно сочетаться с яблоками, морковью или сельдереем. © clurmonnier / Reddit
Когда хочешь перекусить, но сидишь на диете
- С такими закусками и я не против сесть на диету. © coltees_*** / Reddit
«Хрустящий нут — моя любимая закуска и отличная здоровая замена чипсам, если вы хотите немного похрустеть»
Чипсы из рисовой питы
Мурмура — пряный воздушный рис
Вяленая куриная грудка в соевом соусе
Гигантская стопка чипсов из фиолетовой кудрявой капусты с порошком из сыра начо
Хрустящие кусочки цветной капусты и соус «Тикка Масала»
Жареный миндаль с итальянскими травами
«Полезный перекус. Мои дети называют это яблочными пончиками»
Кусочки курицы в овсяной панировке
«Парень хотел перекусить, а я стараюсь есть здоровую пищу, поэтому принесла ему это»
«Крекеры с миндальным маслом, грецкими орехами и медом. Он сказал, 10 из 10».
Острый куриный попкорн
«Насчитал всего 138 ккал, и это довольно вкусно»
«Приготовила этот вкусный полезный перекус. Без добавления сахара, без вредных веществ»
«Чернослив, орехи, темный шоколад, немного кокосового масла. Обвалено в кокосовой стружке и охлаждено».
Бхаджи — индийские овощные оладьи — из лука с соусом чили
Бонус: для тех, кому нужны рецепты, а не идеи
1. Укропный соус
2. Хрустящий нут
3. Чипсы из рисовой питы
4. Мурмура
5. Вяленая куриная грудка
6. Хрустящая цветная капуста с соусом «Тикка Масала»
7. Жареный миндаль с травами
8. Курица в овсяной панировке
9. Острый куриный попкорн
10. Бхаджи
А у вас какой любимый здоровый перекус?