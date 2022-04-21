17 идей здоровых перекусов для тех, кто привык чем-то хрустеть за просмотром сериальчиков

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Чтобы привести свое питание в соответствие с рекомендациями диетологов, не обязательно менять все и сразу. Даже маленький шаг к здоровому питанию — это уже движение в нужном направлении, небольшая победа над старыми привычками.

Мы в AdMe.ru считаем, что полезные перекусы — это не обязательно картонные крекеры или одинокий банан. Вкусных и ярких закусок, которые составят достойную конкуренцию привычным снекам, множество. В этой статье лишь некоторые идеи от пользователей сети и, бонусом, подробные рецепты для тех блюд, приготовление которых отличается от простого «нарезать и подать».

Здоровая версия укропного соуса к овощам

Простой перекус — яблоки и арахисовое масло с кусочками орехов

Смешав арахисовое масло с порцией несладкого греческого йогурта, вы получите намного большую порцию вкусного соуса, который будет прекрасно сочетаться с яблоками, морковью или сельдереем. © clurmonnier / Reddit

Когда хочешь перекусить, но сидишь на диете

С такими закусками и я не против сесть на диету. © coltees_*** / Reddit

«Хрустящий нут — моя любимая закуска и отличная здоровая замена чипсам, если вы хотите немного похрустеть»

Чипсы из рисовой питы

Мурмура — пряный воздушный рис

Вяленая куриная грудка в соевом соусе

Гигантская стопка чипсов из фиолетовой кудрявой капусты с порошком из сыра начо

Хрустящие кусочки цветной капусты и соус «Тикка Масала»

Жареный миндаль с итальянскими травами

«Полезный перекус. Мои дети называют это яблочными пончиками»

Кусочки курицы в овсяной панировке

«Парень хотел перекусить, а я стараюсь есть здоровую пищу, поэтому принесла ему это»

«Крекеры с миндальным маслом, грецкими орехами и медом. Он сказал, 10 из 10».

Острый куриный попкорн

«Насчитал всего 138 ккал, и это довольно вкусно»

«Приготовила этот вкусный полезный перекус. Без добавления сахара, без вредных веществ»

«Чернослив, орехи, темный шоколад, немного кокосового масла. Обвалено в кокосовой стружке и охлаждено».

Бхаджи — индийские овощные оладьи — из лука с соусом чили

Бонус: для тех, кому нужны рецепты, а не идеи