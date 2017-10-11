17 шедевральных блюд, которые получились «почти как на картинке»

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В интернете и в рекламе то и дело мелькают фото роскошных блюд, от одного вида которых сразу же текут слюнки. Однако реальность, увы, очень часто отличается от красивой картинки. AdMe.ru предлагает вам посмотреть на гастрономические шедевры, которые точно не выложишь в инстаграм.

Яичница как бы говорит: «Пристрелите меня, пожалуйста!»

С днем рождения, маленький любитель Элмо!

Хотел порадовать ребенка, но получилось только напугать

Гитара слегка не в форме

Как я выгляжу в воскресенье вечером vs. как я выгляжу в понедельник с утра

Улыбка или страдальческая гримаса?

Визерион, ты ли это?

Да, эта невнятная булочка с шлепками майонеза — именно то, что я хотел

Вы только посмотрите на эти когти!

Это, к слову, гордо именуется супом с лобстером

Этот торт лучше всего описывает фраза: «Ты пытался»

Видимо, Даша-путешественница свернула куда-то не туда

Серенький волчок превратился в белую кошку

Второй вариант подходит для Хэллоуина даже больше

Очень злая версия Салли из «Корпорации монстров»

Имя этому хот-догу — боль и уныние

Этот торт можно было бы использовать в качестве реквизита в фильме ужасов