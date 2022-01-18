17 диковинок, которые можно купить в супермаркетах по всему миру

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Кажется, многие бренды давно действуют по принципу «любой каприз за ваши деньги». Ведь они выпускают все более и более непривычные продукты. Сок из капусты, зубная паста со вкусом шоколадных батончиков или съедобные ложки — вот только некоторые из этих диковинок.

Герои статьи AdMe.ru не смогли пройти мимо редких товаров на прилавках супермаркетов.

1. Вот такую зубную пасту можно найти в Ираке

2. Это закуска из пауков из токийского супермаркета

Перед тем как открыть упаковку, наступите на нее пару раз. Знаете, просто для уверенности. © ExiledToTerminus / Reddit

3. Кусок масла в форме индейки

4. Чипсы со вкусом бананового йогурта и креветок

5. Шампунь для людей и лошадей

6. В Таиланде продают Pringles со вкусом черники и фундука

7. В местном супермаркете продается розовая брокколи

8. Костный бульон

9. «Нашел розовый сыр»

10. «В магазине в Италии есть шоколадные кончики рожков, которые используются для мороженого. Как по мне, это самая вкусная часть»

11. «Я нашел съедобные ложки в местном супермаркете»

12. Напиток со вкусом куриных крылышек

13. «Купила хлопья. Теперь завидуйте мне»

14. «Что-то пошло не так, когда эта буханка хлеба попала в машину для нарезки в моем супермаркете»

15. Китайские чипсы Lays с американским вкусом

16. Что это такое? Cola для муравьев?

17. «Видел такой сок в австрийском супермаркете в прошлом году»