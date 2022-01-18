17 диковинок, которые можно купить в супермаркетах по всему миру
Кажется, многие бренды давно действуют по принципу «любой каприз за ваши деньги». Ведь они выпускают все более и более непривычные продукты. Сок из капусты, зубная паста со вкусом шоколадных батончиков или съедобные ложки — вот только некоторые из этих диковинок.
Герои статьи AdMe.ru не смогли пройти мимо редких товаров на прилавках супермаркетов.
1. Вот такую зубную пасту можно найти в Ираке
2. Это закуска из пауков из токийского супермаркета
- Перед тем как открыть упаковку, наступите на нее пару раз. Знаете, просто для уверенности. © ExiledToTerminus / Reddit
3. Кусок масла в форме индейки
4. Чипсы со вкусом бананового йогурта и креветок
5. Шампунь для людей и лошадей
6. В Таиланде продают Pringles со вкусом черники и фундука
7. В местном супермаркете продается розовая брокколи
8. Костный бульон
9. «Нашел розовый сыр»
10. «В магазине в Италии есть шоколадные кончики рожков, которые используются для мороженого. Как по мне, это самая вкусная часть»
11. «Я нашел съедобные ложки в местном супермаркете»
12. Напиток со вкусом куриных крылышек
13. «Купила хлопья. Теперь завидуйте мне»
14. «Что-то пошло не так, когда эта буханка хлеба попала в машину для нарезки в моем супермаркете»
15. Китайские чипсы Lays с американским вкусом
16. Что это такое? Cola для муравьев?
17. «Видел такой сок в австрийском супермаркете в прошлом году»
Вы купили бы что-то из этого? Что именно?
Фото на превью Rayraegah / Reddit
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