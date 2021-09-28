17 человек, которые так филигранно оформили свои блюда, что хоть на выставке показывай

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Чтобы домашняя еда не только получилась вкусной, но и выглядела презентабельно, требуется довольно много времени и сил. Поэтому многим проще обедать где-то в кафе или ресторане. Однако тем, у кого такой возможности нет, не стоит расстраиваться. На домашней кухне можно приготовить такие блюда, которые запросто дадут фору ресторанным. Главное — проявить немного фантазии.

С непреодолимым чувством голода мы в AdMe.ru наблюдали за пользователями сети, которым можно лишь позавидовать в умении преподносить блюда и радовать близких. А в конце статьи вас ждет бонус, который вызовет легкую ностальгию и создаст ощущение уюта.

«Раз в неделю готовлю суши. В этот раз использовал игрушечный поезд»

«Моя мама оформила стол с фруктами в виде дерева из ананасов»

«Завтрак для моей жены в честь ее дня рождения. Французский тост с клубничным чизкейком»

Кажется, что я прибавил килограмм, лишь посмотрев на это. © robsack / Reddit

«Ел суши в ванне, пока моей девушки не было дома. Она не разрешает тут есть»

«С друзьями всегда шутим на тему того, что я готовлю только хот-доги. Надеюсь, им понравится такое печенье»

«Да, именно так мы завтракаем»

«Брат не любит торты, поэтому это его „торт“ на день рождения»

«Сестра приготовила нам пасту в „тарелке“ из хлеба и хвосты омаров»

«Лучшая порция суши, которую я когда-либо готовила. Суши из лосося с огурцом, авокадо и сладким манго. Немного съедобных цветов»

«Моя жена сделала эту сырную доску примерно за 30 минут»

«Полноценный английский завтрак с домашними драниками»

«Жена приготовила гребешков, креветок, омаров, филе миньон, зеленую фасоль и картофельное пюре»

«Паэлья с морепродуктами. Елки-палки, повезло же мне с мужем!»

Божечки! Он проводит онлайн-уроки, которые мог бы брать мой муж? © ialreadytried / Reddit

«Пирог испекла моя девушка. Он очень завораживает»

«Сегодня я приготовил паэлью почти в метровой сковороде на всю семью»

«Тематические закуски на Хеллоуин, которые только что сделали мои жена и сестра»

«Радужное блюдо с закусками от моей жены»

Бонус: простое яйцо всмятку и тосты, но как атмосферно