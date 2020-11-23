17 человек, которые купились на аппетитные фото, а получили не вкусняшку, а разочарование
На фотографиях в меню, этикетках продуктов или снимках в инстаграме еда всегда выглядит аппетитно. Только вот в реальности желающих полакомиться чем-то вкусненьким может ждать разочарование.
В этом убедились герои новой подборки от AdMe.ru. Что ж, надеемся, в другой раз им повезет чуть больше.
1. «Мой муж только что прислал мне эту фотографию, бедняга голодает»
2. Когда производитель показывает только лучшую часть
3. «Здесь чего-то явно не хватает»
4. «Просто боль»
5. «Хотя бы это блюдо вкусно пахнет»
6. «В моем печенье дырки посередине, хоть на упаковке их и не было»
7. Кажется, они что-то забыли
8. «Вы шутите?»
9. «Я ожидал больше печенья»
10. «На вкус как пыльный кирпич»
11. Ожидание и реальность
12. «И где начинка?»
13. «В этом мороженом нет ни шоколадной крошки, ни печенья»
14. «На самом деле?»
15. «Этикетки лгут»
16. «Разочарован»
17. «Они даже не старались»
Может быть, вам тоже приходилось покупать еду, которая не оправдала ожиданий? Покажите ее фото?
Фото на превью killitnow1001 / reddit