17 человек, которые купились на аппетитные фото, а получили не вкусняшку, а разочарование

На фотографиях в меню, этикетках продуктов или снимках в инстаграме еда всегда выглядит аппетитно. Только вот в реальности желающих полакомиться чем-то вкусненьким может ждать разочарование.

В этом убедились герои новой подборки от AdMe.ru. Что ж, надеемся, в другой раз им повезет чуть больше.

1. «Мой муж только что прислал мне эту фотографию, бедняга голодает»

2. Когда производитель показывает только лучшую часть

3. «Здесь чего-то явно не хватает»

4. «Просто боль»

5. «Хотя бы это блюдо вкусно пахнет»

6. «В моем печенье дырки посередине, хоть на упаковке их и не было»

7. Кажется, они что-то забыли

8. «Вы шутите?»

9. «Я ожидал больше печенья»

10. «На вкус как пыльный кирпич»

11. Ожидание и реальность

12. «И где начинка?»

13. «В этом мороженом нет ни шоколадной крошки, ни печенья»

14. «На самом деле?»

15. «Этикетки лгут»

16. «Разочарован»

17. «Они даже не старались»