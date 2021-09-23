16 рецептов, увидев которые так и хочется воскликнуть: «И все? Так просто!»

Блюдо за 10 минут — это не только бутерброд и яичница. Есть масса рецептов, которые отнимут у вас не больше получаса, а результат не стыдно будет подать даже на праздничный стол. Минимум ингредиентов, чуточка свободного времени — и кулинарный шедевр у вас на столе.

Мы в AdMe.ru обожаем рецепты, с которыми справится даже неопытный кулинар. А в бонусе вы увидите рецепт, который станет отличным вариантом, если срочно нужно накормить гостей десертом.

Быстрые рулетики из хлеба и сосисок в яичном кляре

Ингредиенты: 4 ломтика хлеба для тостов, 2 сосиски, яйцо и майонез. Способ приготовления: обрежьте корочки с ломтиков хлеба. Смажьте их майонезом и накройте ломтиком сыра чеддер. Сверху положите сосиску и сверните рулет. В отдельной миске слегка взбейте яйцо и окуните туда рулетики. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством масла до аппетитной корочки.

Сычуаньская стеклянная лапша за 10 минут

Ингредиенты: фарш, стеклянная лапша, 5 зубчиков чеснока, 1 луковица, столовая ложка соевого соуса, имбирь, соль, сахар и перец. Способ приготовления: замочите лапшу в горячей воде на 5 минут и слейте воду. В разогретой сковороде обжарьте фарш и добавьте измельченный чеснок, имбирь. Обжарьте все вместе около 2 минут, добавьте размягченную лапшу и готовьте еще полминуты. Приправьте блюдо соевым соусом, щепоткой соли, сахара и перца. В конце добавьте немного нарезанного лука.

«Когда я сделал кабачки по этому рецепту, мои родители попросили меня готовить это блюдо всегда»

Ингредиенты: 3 кабачка, 3 помидора, 3 картофелины, 100 грамм моцареллы, стакан сметаны или сливок, 2–3 зубчика чеснока, 200 грамм твердого сыра, соль и специи. Способ приготовления: нарежьте кольцами кабачки, помидоры, картофель, моцареллу и поместите все это в форму для запекания. Приготовьте соус, смешав сметану (или сливки) со специями, добавив чеснок и соль. Выпекайте в течение 40 минут при 180 °C. Посыпьте блюдо тертым сыром и запекайте еще 5–7 минут.

Грибной бефстроганов меньше чем за 20 минут

Ингредиенты: упаковка яичной лапши, грибы, луковица, 4 зубчика чеснока. Для соуса: 2 стакана овощного бульона, 3 ложки сливочного масла, вустерский соус (по желанию), тимьян, четверть столовой ложки муки. Способ приготовления: обжарьте лук на сливочном масле, добавьте чеснок и грибы, готовьте 3 минуты. Смешайте овощной бульон, тимьян, вустерский соус и муку. Варите соус на среднем огне до загустения. Влейте сливки и снимите с огня. Добавьте соль и перец по вкусу и залейте соусом заранее приготовленную лапшу.

Макароны с кабачками и помидорами. Всего 20 минут, и на вашем столе появится превосходное сытное блюдо

Ингредиенты: макароны, кабачок, луковица, пара помидоров, твердый сыр, масло растительное для жарки, зубчик чеснока, смесь прованских трав, паприка и соль по вкусу. Способ приготовления: кабачки, лук и очищенные от кожуры помидоры порежьте кубиком. Чеснок мелко порубите, а сыр натрите на крупной терке. Сначала обжарьте лук, а затем добавьте к нему кабачки и посолите. Когда кабачки подрумянятся, добавьте помидоры, все специи и тушите 10 минут. Смешайте с отваренными макаронами и украсьте тертым сыром.

Оказывается, цветная капуста может быть вкуснее мяса

Ингредиенты: цветная капуста, полстакана молока, яйцо, мука, соль, полтора стакана растительного масла, 100 грамм сметаны, по 2 столовые ложки майонеза и кетчупа, пара зубчиков чеснока. Способ приготовления: разделите капусту на соцветия, бросьте в подсоленную кипящую воду и варите 10 минут. Для кляра смешайте муку, молоко, яйцо и соль. Присыпьте соцветия капусты мукой, окуните в кляр и обжарьте до золотистого цвета в кипящем масле. Из сметаны, майонеза, кетчупа и чеснока сделайте соус.

10 минут + 15 минут в духовке, и печенье к чаю готово! Рецепт бюджетного печенья

Ингредиенты: 1 яйцо, 100 грамм сахара, стакан муки, 100 мл растительного масла, чайная ложка разрыхлителя. Способ приготовления: смешиваем яйцо с сахаром и взбиваем венчиком. Далее идет растительное масло и мука, перемешанная с разрыхлителем. Тесто нарезаем, как вам удобно, и убираем в разогретую до 180 °С духовку на 15 минут. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.

«Мои друзья-филиппинцы научили меня готовить лапшу быстрого приготовления. Мне такой способ очень зашел, практикую его регулярно»

Ингредиенты: брикеты лапши, сосиски, куркума, имбирь, сушеный чеснок, растительное масло, кунжут, плавленый сыр, капуста. Способ приготовления: на сильно разогретом масле слегка обжарьте имбирь, добавьте порезанные сосиски. Когда они станут золотистого цвета залейте их водой. Добавьте куркуму, сушеный чеснок, кунжут и немного плавленого сыра. Сверху выложите брикеты лапши. За пару минут до готовности добавьте порубленную белокочанную или пекинскую капусту.

Капли-пончики, покрытые сахаром и корицей

Ингредиенты: полстакана сахара, пара яиц, ванилин, 2 столовые ложки топленого масла, стакан сметаны, 2 стакана муки, растительное масло для жарки. Способ приготовления: яйца и сахар взбейте до увеличения объема вдвое. Добавьте ванилин, сливочное масло, кефир и перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто. Раскалите масло в глубокой сковороде. Чайной ложкой берите тесто и окунайте его в кипящее масло. Жарьте до золотистого цвета и посыпьте готовые пончики смесью корицы и сахара.

Хрустящий картофель с розмарином и чесночным маслом

Ингредиенты: картофель, соль, перец, розмарин, растительное масло, пара зубчиков чеснока. Способ приготовления: нарежьте картофель тонкими ломтиками и отварите до полуготовности. Выложите в разогретую сковороду с растительным маслом, посыпьте специями. Обжаривайте до золотистого цвета. Отдельно смешайте пропущенный через пресс чеснок, растопленное сливочное масло и розмарин. Выложите картофель на блюдо, залейте его соусом и перемешайте.

«Мой любимый рецепт домашнего мороженого»

Ингредиенты: 2 столовые ложки какао, около половины литра молока, 4 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сухого молока, по 1 столовой ложке кукурузного крахмала и ванильного сахара. Пара плиток шоколада для глазури. Способ приготовления: в сотейнике соедините какао, сахар и молоко. Доведите до кипения, постоянно помешивая и добавьте сухое молоко. Отдельно разведите крахмал в молоке и влейте в кипящую шоколадную массу. Варите на медленном огне, не переставая помешивать, пока смесь не начнет закипать. Остудите массу, разлейте по формам и отправьте в морозильник на несколько часов. Готовое мороженое окуните в растопленный шоколад для получения глазури.

Дораяки с начинкой из «Нутеллы»

Ингредиенты: 3 чайные ложки меда, 3 яйца, полстакана сахара, щепотка соли, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка ванильного сахара, мука, «Нутелла». Способ приготовления: смешайте сахар, соль и яйца, добавьте ваниль и мед. Влейте молоко и введите муку, заранее смешанную с разрыхлителем. Должно получиться жидкое тесто. Дайте ему постоять 10–15 минут. Испеките блинчики диаметром около 11 см. На центр готового блинчика выложите столовую ложку «Нутеллы» и накройте сверху вторым блином.

Острые крылышки

Ингредиенты: куриные крылышки, соль, перец, сушеный чеснок, кукурузный крахмал, сливочное масло, острый перец. Способ приготовления: крылышки натрите солью, перцем, сушеным чесноком и обваляйте в кукурузном крахмале. Уберите в холодильник минимум на час. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте к нему острый соус, чесночный порошок, черный перец и доведите до кипения. Обмакните крылышки в соус и обжаривайте во фритюре до золотистой корочки.

Тыквенный суп с беконом и сырными гренками

Ингредиенты: 200 грамм бекона, 1 килограмм тыквы, сельдерей, стебель лука-порея, 3–4 помидора, 3–4 зубчика чеснока, багет, сыр, соль. Способ приготовления: порубите половину бекона и обжарьте на растительном масле. Добавьте лук, чеснок и сельдерей. Порежьте кубиками тыкву, выложите к бекону и тушите на медленном огне. Туда же добавьте очищенные и порезанные помидоры. Влейте кипяток, чтобы он слегка покрыл овощи, и оставьте томиться 20 минут. Затем снимите с огня и сделайте пюре с помощью блендера. Чтобы приготовить гренки, мелко порубите оставшийся бекон и натрите сыр. Как следует перемешайте их и выложите массу на ломтики багета. Запекайте их в заранее разогретой духовке 5–7 минут.

Сырные шарики

Ингредиенты: 200 грамм моцареллы, столько же чеддера или другого сыра, 3 яичных белка, половина чайной ложки соли, 2 столовые ложки муки, специи (перец, паприка, сухой чеснок) по желанию, панировочные сухари, масло для фритюра. Способ приготовления: натрите сыр на мелкой терке. К белкам добавьте соль и взбейте до устойчивых пиков. Смешайте белки, сыр, муку и специи до однородной консистенции. Дайте сырной массе постоять 5 минут. Сформируйте шарики и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжаривайте в разогретом масле около минуты.

Бонус: «У меня сегодня день рождения. Я живу один и не прощу себе, если слопаю целый торт, поэтому рискнул и приготовил хлебный пудинг»

Ингредиенты: 2 стакана молока, 3 яйца, пара бананов, по 1 чайной ложке мускатного ореха, корицы и ванили, полстакана сахара и вишни, хлеб или кекс, нарезанный кубиками. Способ приготовления: порежьте хлеб или кекс кубиками, выложите в смазанную маслом форму для запекания и добавьте порезанные бананы и вишню. В миске взбейте молоко, сахар, яйца, мускатный орех и корицу. Залейте этой смесью хлеб с фруктами и отправьте в заранее разогретую духовку. Выпекайте пудинг около часа.