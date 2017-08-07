16 продуктов, которые могут храниться дольше, чем мы думали

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Летний урожай всегда приносит радость. И так хочется, чтобы корзинка со свежими фруктами всегда стояла на столе. Однако большинство продуктов имеют довольно короткий срок хранения. Команда AdMe.ru собрала полезные советы, которые помогут как можно дольше наслаждаться свежим ягодами, сыром и прочими любимыми лакомствами.

1. Ягоды + уксус + вода

Смешайте яблочный уксус с водой (1:10), промойте в уксусной воде малину, чернику или другие ягоды, отбросьте на сито, уложите в простеленные бумагой емкости, поставьте в холодильник. Раствор совсем слабый, поэтому уксус не почувствуется, а ягоды сохранятся дольше. Есть еще способы хранения ягод по этой и этой ссылке.

2. Сельдерей, брокколи, салат + фольга

Тут все очень просто. Оберните брокколи, сельдерей и салат в пищевую фольгу, желательно полностью. Тогда они будут дольше храниться и оставаться хрустящими в течение 2–3 недель и более.

3. Сыр + пергамент

Сыр лучше сохранится, если вы завернете его не в пищевую пленку, а в пергамент и поместите в керамическую или стеклянную сырницу. Можно положить в пластиковый контейнер, но не закрывать до конца. Храните сыр в теплой части холодильника. Есть еще один удобный способ хранения — заморозка тертого сыра (подробности здесь).

4. Абрикосы + ячейки

Для хранения берем абрикосы слегка недозрелые, без пятен и прочих дефектов. Если плодов много, поместите их в ящик, обернув каждый пергаментом. Или используйте чистую ячеистую тару, например лотки для яиц или коррекс из коробки для конфет. Абрикосы дозревают при температуре 10–15 °C. В холодильнике можно хранить только спелые плоды в бумажном пакете.

5. Творог + сахар или соль

Открытую пачку творога или развесной продукт переложите в пищевой судок, стеклянную или эмалированную посуду с крышкой. При хранении в холодильнике положите сверху 2–3 кусочка рафинада. Сберечь творог можно и без холодильника: насыпьте слой крупной соли в стерилизованную емкость, положите творог, накройте его тканью, а сверху — гнет. К слову, нежирный творог хранится дольше.

6. Виноград + веревочка

Лучшее место в холодильнике — возле задней стенки. Выбирайте поздние сорта и укладывайте так, чтобы ягоды минимально касались друг друга. Можно долго хранить грозди в подвешенном виде в сухом, прохладном, темном и проветриваемом месте. Садоводы увеличивают срок хранения ягод, заканчивая полив за 1,5 месяца до сбора урожая.

7. Имбирь + кипяченая вода или пергамент

Ели вас не беспокоит потеря полезных свойств продукта, а нужен лишь вкус, то вам подойдет хранение в морозилке. Но если вы хотите дольше хранить имбирь в свежем виде, немного просушите его на солнце, заверните в пергамент и положите в темное прохладное место. Есть еще способ: корень заливают кипяченой водой и ставят в холодильник. Так он хранится достаточно долго.

8. Мясо + крапива + маринады

На природе можно 4–6 дней хранить свежее мясо без холодильника. Обложите его крапивой (листьями хрена, полыни, орехового дерева), заверните в пропитанную уксусом ткань, поместите в кастрюлю или коробку из дерева. Плотно закройте и закопайте, чтобы покрыть на 20 см. Перед готовкой промойте продукт в воде. Мясо в морозилке лучше хранить в фольге, а еще есть способ заморозки в маринадах.

9. Зеленый лук + бутылка + морозилка

Этот простой способ заморозки порадует всех. Летний зеленый лучок нарежьте и засыпьте в тару или пластиковую бутылку. Перед отправкой в морозилку важно, чтобы нарезанный лук был без влаги, слегка подсушенным. Если вы все сделаете правильно, сможете мгновенно преображать вкус различных блюд в зимнюю пору.

10. Помидоры + черенки вверх или вниз

Незрелые помидоры храните черенками вниз в бумажном мешке или в один слой в коробке в прохладном месте, пока они не покраснеют. Если рядом будут фрукты, то выброс этилена ускорит созревание. А вот спелые помидоры следует хранить при комнатной температуре черенком вверх. Желательно, чтобы плоды не касались друг друга.

11. Рыба + лед

Важное условие — правильная обработка после улова. Рыбу не следует живой транспортировать в пустом полиэтиленовом пакете, это допустимо только после очистки. Наши холодильники не обеспечивают оптимальную температуру (0...—2 °C) для хранения свежей рыбы. Но вы легко решите проблему, если положите ее в контейнер, заполненный кубиками льда. Это продлит срок хранения на 2–3 дня.

12. Зелень + вода + пакет

Проще всего сохранить зелень свежей, воспользовавшись специальным гаджетом. Но вы с легкостью можете заменить его, поместив концы пучка в емкость с водой и накрыв сверху плотным пакетиком. Готово! Ставим в прохладное место.

13. Яблоки + бумага + ящик

Вовремя собирайте плоды и берегите восковой налет, защищающий их от грибка. Отправьте яблоки на «карантин» в прохладное место, а через 2 недели «отсейте» поврежденные плоды и бережно заверните в бумагу или кальку (не в газету). Если их много, можно перекрыть каждый слой бумагой. Храните их черешком вверх в темном и прохладном уголке как можно дальше от картошки.

14. Грибы + короб, миска или бумажный пакет

Лучший вариант — молодые грибы. Очистите их от почвы, промойте, но недолго: мякоть впитывает воду. Можно поместить грибы в миску с соленой водой, чтобы очистить от насекомых. Далее выложите их на бумажное полотенце и срежьте повреждения. Просушенные грибы храните в холодильнике в бумажном пакете, деревянном коробе или используйте миску с салфетками.

15. Арбуз + пепел, сетка, глина, мох или солома

Арбуз к Новому году? Это реально. Лучшее место — в погребе (до 2 °C). Оберните арбузы натуральной тканью и подвесьте в сетке или разместите на полках, укутав соломой. Можно покрыть ягоду глиной или воском. И еще два способа: в пепле (в бочонке) или в сухом мху. Арбузы дольше хранятся в темных и прохладных уголках (на обшитом балконе и др.). Храните их на мягкой подкладке и чаще поворачивайте.

16. Сливочное масло + духовка

Этот давний способ помогает заготовить масло впрок на 1–3 года. Поставьте стерилизованные баночки на противень и разложите масло. Отправьте на 15–20 минут в духовку (110 °C). Затем снова добавьте масло в банки, закрутите крышки и поставьте еще на 45 минут в духовку. Полезное масло готово! Охладите и поставьте в шкафчик.