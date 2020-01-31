16 блюд, попробовать которые рискнут только дерзкие гурманы

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В мире полно странных и причудливых блюд. Люди едят насекомых и сомнительной свежести селедку, сыр, от запаха которого слезятся глаза, и столетние яйца. Некоторые деликатесы, по нашему мнению, можно проглотить, только зажмурившись, заткнув нос и не жуя (правда, непонятно, зачем тогда их вообще в рот брать). Но есть и такие продукты, которые могут быть весьма неплохи, если перешагнуть через наши предубеждения.

Редакция AdMe.ru решила составить подборку разносолов со всего мира, которые сначала показались нам весьма сомнительными, но потом мы подумали, что, возможно, стоит дать этим блюдам шанс.

Акутак

Акутак, или, как его еще называют, эскимосское мороженое, – это смесь из взбитого животного жира (традиционно лосиного или моржового), различных ягод, произрастающих в тундре (клюквы, морошки, голубики) и чистого северного снега. Говорят, что каждая эскимосская семья выбирает для фамильного рецепта какую-то одну ягоду и считается позором изменить этому решению.

Пувет нанг манок

Пувет нанг манок (Puwet ng manok) в переводе с тагальского (один из основных языков на Филиппинах) означает «куриный зад». В общем, это именно гузки и есть, маринованные, нанизанные на палочку и обжаренные до хрустящей корочки на гриле. Жирные, острые, вредные — идеальная уличная еда!

Арбин эльгэнтэй

Блюдами из печени удивить сложно, но бурятам это удалось. Они готовят закуску из конского жира (по-бурятски — арбин) и сырой лошадиной печенки (эльгэнтэй). Подают лакомство подмороженным, нарезанным на ломтики, вместе с горсткой сырого лука.

Стейк тартар

Пока гастроисторики (есть и такая профессия в мире) выясняют, какое отношение к блюду имеют татары, стейк тартар — мелко нарезанное сырое мясо, приправленное каперсами, луком-шалотом, вустерским и соевым соусом и украшенное яичным желтком, — остается одним из популярнейших блюд в ресторанах Чехии, Словакии и Польши.

Тарендис

В переводе с эстонского тарендис (tarrendis) — заливное. Но отличие эстонского блюда от привычных вариаций состоит в том, что желатином, часто смешанным со сметаной или майонезом, заливают не только кусочки мяса или рыбы, но и вполне обычные салаты — селедочный, креветочный и даже оливье.

Гамалуст

В буквальном переводе с норвежского гамалуст — это «старый сыр». Сами норвежцы шутят, что для того, чтобы сделать этот острый пахучий сыр с плесенью, следует «взять немного сыра, положить его в старый носок, закопать в навозе под сараем, и, когда деликатес будет готов, он сам приползет к вам».

Ти-хоен-кхое

Эту китайскую «гематогенку» делают из свернувшейся свиной крови, соевого бульона и липкого риса. Смесь обжаривают или готовят на пару, обваливают в арахисовой муке, насаживают на палочки и продают прямо на улицах, как мороженое.

Андульет

Утонченные французы тоже знают толк в субпродуктах — они готовят андульет — колбаски из свиных или говяжьих кишок и желудков, вымоченных в вине. Говорят, что, если вам подают в ресторане андульет, об этом знают все в зале, так как хороший продукт слегка... попахивает.

Мофонго

Мофонго готовят из жареных бананов. Звучит неплохо, правда? Вот только бананы берут зеленые, после обжаривания пюрируют, подсаливают и смешивают с чесноком, оливковым маслом и шкварками из свиной кожи. Это пуэрториканское блюдо, известное с XIX века.

Мускусные палочки

Это классические австралийские сладости. Длинная розовая ребристая конфета сделана из желатина, сахарной пудры, красителя и мускусной эссенции. Из-за резкого, хорошо знакомого аромата вам будет казаться, что вы жуете помадку из папиной туалетной воды.

Гуда

Гуда — самый дорогой грузинский сыр, его делают из овечьего молока и сравнивают с ароматными французскими сырами. Специфический запах деликатеса объясняется особенностью производства — продукт созревает в бурдюке, сделанном из вывернутой наизнанку овечьей шкурки.

Заливное из носа лося

На Аляске лось никакая не экзотика, а что-то типа коровы. Неудивительно, что из мяса этого животного готовят котлеты, сосиски, стейки. Особым деликатесом считается заливное из лосиного носа.

Ширако (сирако)

Хотя нас и пугают тем, что это «рыбья сперма», давайте назовем ее молоки — и все сразу станет проще. Едят молоки сырыми, приготовленными на пару или обжаренными в кляре. В сыром виде ширако похожи на выдавленный из тюбика майонез, у них восхитительная бархатистая текстура и мягкий сладковатый вкус.

Урмэ

Если вы относитесь к тем, кто в детстве обожал молочные пенки, это бурятское блюдо для вас. Молоко долго кипятят, пенка на нем получается толстая, густая, ее снимают и замораживают или сушат, а затем режут на кусочки и подают в качестве десерта.

Браусупа

Традиционный ирландский суп из ржаного хлеба — браусупа — это десерт. Суп готовят из накрошенного хлеба, варят на медленном огне с изюмом и специями, а затем подают горячим с лимоном и взбитыми сливками.

Чичаррон

Долой ЗОЖ, да здравствует чичаррон! Это традиционное испанское блюдо, которое также любят в Латинской Америке — хрустящие, золотистые шкварочки из обжаренной во фритюре свиной кожи. В Мексике такос де чичаррон — популярный фастфуд: в кукурузную тортилью кладут щедрую порцию шкварок со сливочным сыром, пюре из авокадо и, конечно же, острым соусом.