15 типичных ошибок, которые мы каждый день совершаем на кухне

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Есть действия, которые кажутся нам привычными и правильными. Порой мы даже не догадываемся, что можно делать как-то иначе. Но на кухне типичные ошибки мешают раскрывать кулинарные таланты или полностью отбивают желание готовить. AdMe.ru собрал основные кухонные ошибки, которые часто встречаются в нашей жизни.

Храним все фрукты и овощи в холодильнике

Многие люди по привычке хранят все фрукты и овощи в холодильнике, считая, что это продлит им жизнь. Но это ошибочное мнение. К примеру, картофель, помидоры, бананы и яблоки не рекомендуется хранить в холодильнике. Картофель от низких температур становится слишком сладким, а помидоры, яблоки и бананы выделяют этилен. Он приводит к тому, что фрукты и овощи быстрее созревают и портятся.

Размораживаем мясо в воде

Мясо стоит размораживать заблаговременно. Для этого его нужно положить в подходящую емкость и оставить в холодильнике до полной разморозки. Нельзя оставлять мясо в воде и тем более держать его под струей горячей воды. Это портит внешний вид продукта и его вкусовые качества.

Используем блендер для картофельного пюре

Блендер сделает пюре вязким и клейким, а не легким и воздушным, как вам хотелось бы. Поэтому проще воспользоваться толкушкой, которая сохранит приятный внешний вид и консистенцию картофельного пюре.

Храним молоко в дверце холодильника

Казалось бы, дверца холодильника идеально подходит для хранения молока и других молочных продуктов. Но на деле температура в ней чуть выше. К тому же дверца часто открывается, что приводит к перепадам температуры. Это сокращает срок хранения молока.

Не помешиваем макароны во время варки

Любые макароны нужно опускать в уже кипящую воду — это ни для кого не секрет. Но не все знают, что в первые минуты варки макароны нужно интенсивно помешивать, чтобы они не склеились и не пристали ко дну кастрюли.

Слишком часто открываем дверцу духовки с выпечкой

Открывая дверцу духовки, вы уменьшаете температуру внутри. В результате пирог или хлеб «опадают» и уже не будут такими пышными, как хотелось бы. Готовность продукта можно проверить, включив лампу духового шкафа. Открыть духовку можно за несколько минут до окончания выпечки, когда тесто уже достаточно поднялось.

Храним хлеб неправильно

В идеале хлеб должен храниться в сухом и прохладном месте. Одним из них является холодильник. Только убедитесь, что хлеб хорошо упакован, чтобы он не приобрел посторонние запахи.

Игнорируем уксусы и перебарщиваем с солью

Для насыщенного, более соленого вкуса блюда можно использовать лимонный сок, бальзамический уксус, яблочный или винный уксус, а не чрезмерное количество соли. В этом случае важно выпарить уксус во время готовки.

Взбиваем холодные белки

Чтобы добиться идеальной консистенции для крема или безе используйте белки, которые несколько минут постояли при комнатной температуре. В этом случае они будут лучше взбиваться. Также важно правильно отделять белки от желтков, последний может помешать добиться нужной консистенции. После того как белки стали теплее, добавьте нужное количество сахара и взбейте их.

Готовим пиццу с сырым дном

Если вы делаете пиццу дома и собираетесь получить золотисто-коричневую корочку, а не сырое тесто под начинкой, нужно предпринять некоторые шаги. Вы можете поставить тесто на 2–3 минуты в духовку, перед тем как украсить его начинкой. Это позволит защитить основу пиццы от влаги, которую, к примеру, выделяют помидоры. Второй вариант — положить тесто на разогретый противень и только после этого укладывать начинку.

Пользуемся одной разделочной доской

На кухне должно быть минимум две разделочных доски. Одна — для мяса, рыбы и курицы, вторая — для продуктов, не требующих термообработки. Это необходимо, чтобы не произошло заражение одних продуктов другими, так как в сыром мясе могут содержаться опасные бактерии, которые погибают только во время готовки. Для удобства можно купить разноцветные доски или разделочные доски с цветными краями, чтобы не путать их предназначение.

Используем один плохо заточенный нож на все случаи жизни

На кухне обязательно должно быть несколько ножей. В идеале — четыре: поварской, или шеф-нож, гастрономический (универсальный), овощной и хлебный.

Жарим все блюда в одной сковороде

Несколько разных сковородок позволят сделать блюда идеальными. К примеру, для блинчиков нужна сковорода малого диаметра с невысокими бортиками и тонким дном или же классическая чугунная сковорода. Мясо следует жарить на сковороде с высокими бортиками и толстым дном.

Неправильно заполняем банки при консервировании

Консервирование — сложный процесс, который может обернуться ничем, если не следовать инструкции. Но даже в некоторых инструкциях игнорируется свободное пространство в банках. Данное пространство — это место между вершиной пищи и краем банки. Оно позволяет консервам набухать до нужного размера. При этом банка остается целой, как и сами продукты в ней.

Не следуем рецепту во время выпечки

Во время выпечки важно следовать рецепту, иначе ваши кексы, пирог или печенье могут не получиться. Слишком много муки, слишком горячее масло, неправильная температура в духовке — все это скажется на внешнем виде и вкусе конечного продукта.