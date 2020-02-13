15+ секретов от кондитеров, о которых они предпочитают молчать
Торт из пенопласта и с цветами может быть съедобным. Обычный человек удивится, а для кондитеров это в порядке вещей, потому как подобные уловки они используют в своей работе каждый день.
Мы в AdMe.ru не прочь побаловать себя сладеньким, но предпочитаем делать это с минимальными последствиями для организма. Поэтому в сегодняшней подборке раскрываем некоторые секреты кондитеров. Возможно, теперь вы будете выбирать торт совсем по другим критериям, нежели раньше.
С радужными тортами не все так радужно
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Пищевые красители, которые используются для радужных тортов, бывают натуральными и нет. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Натуральные — гипоаллергенные и безвредные, но не дают насыщенного цвета, с ними торт быстро портится, а его стоимость возрастает. Синтетические красители, наоборот, дают яркий цвет, имеют разнообразную палитру, дешевле натуральных, и такой торт может храниться до 5 дней. Минусы понятны — влияют на здоровье человека, что уже доказано.
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Все синтетические красители имеют маркер «Е», но не все из них катастрофически опасны. Чтобы уменьшить риск для здоровья, при заказе торта выбирайте светло-желтые, светло-зеленые, белые и светло-коричневые тона. Эти красители меньше всего вредят организму.
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Кстати, натуральные красители также содержат всех пугающую маркировку «Е», но относятся к полностью безвредным или даже полезным пищевым красителям. Например, куркумин — Е100, алканин — Е103, хлорофилл — Е140.
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Если очень хочется яркого торта, то лучше выбирать красочную начинку, а не радужные коржи. Так он будет и красивым, и минимально вредным. Здесь все просто: на 1 кг крема нужно 3–4 капли красителя, а для цветного бисквита он меряется уже ложками.
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А вообще, минимум краски — на велюровых тортах, так как краситель на них наносится при помощи пульверизатора и ложится слоем меньше миллиметра. Но даже это яркое напыление лучше снять ложкой и не есть.
Заморозка — это нестрашно
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Не стоит бояться таких тортов. Многие кондитеры, как профессионалы, так и домашние, часто используют заморозку даже в процессе приготовления торта. И это никак не влияет на вкусовые качества.
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Вообще, для кондитерских изделий есть всего 2 вида натуральных консервантов — это сахар и холод. Но поскольку для долгосрочного хранения продукта сахара необходимо очень много, что никак не сопоставимо с рецептурой, то приходится использовать холод. Так что заморозка — это, скорее, кондитерская необходимость.
Украшения из живых цветов
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С некоторых пор украшать торт живыми цветами стало очень популярным трендом. И обычно этим грешат домашние кондитеры. Но как бы изысканно ни смотрелась роза на топе, все-таки это достаточно опасно. Сейчас все живые цветы обрабатываются химикатами, причем не только стебли, но и бутоны. Поэтому, даже если обернуть растение полиэтиленом, чтобы оно не соприкасалось с кремом, сам факт несъедобного и съедобного в одном флаконе — не очень хорошее явление.
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Если кондитер все-таки предлагает украсить торт таким образом, можно спросить у него сертификат от специализированной экофермы, которая выращивает цветы именно для кондитеров. Да, такие имеются. Правда, есть более простой способ: современные возможности кондитерского дела позволяют создать съедобные украшения из сахара, шоколада, мастики и так далее, которые вы вряд ли отличите от живых цветов.
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А вообще, если кондитер вставляет живые цветы из соседнего магазина флористики прямо в торт, стоит задуматься. Велика вероятность того, что все остальные гигиенические нормы он тоже не соблюдает.
Процесс работы
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Очень часто в видеороликах и на фото мы видим, что кондитер работает в перчатках. На самом деле этого делать нельзя. Во-первых, не чувствуется грязь на руках, а значит, и часто мыть их кондитер не будет. Во-вторых, руки потеют и перчатка изнутри становится рассадником микробов. В-третьих, готовить так неудобно — не чувствуется структура теста.
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Перчатки используются, когда торт украшается или сервируется, чтобы не оставить отпечатков на глазури, например. Или во время работы с красителями и пищевым принтером. Если вы видите фото и видео, где кондитер готовит в перчатках, знайте: это психологический прием и сделано для успокоения наших глаз, но далеко не залог стерильности.
Кондитерские уловки
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Если клиент хочет «красиво, но не дорого», то иногда кондитеры прибегают к такой уловке, как муляжные этажи. Это когда 1–2 нижних слоя сделаны из пенопласта, покрыты мастикой и украшены как верхние ярусы. А еще несъедобный нижний этаж может нести функцию фундамента — удерживать всю конструкцию.
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Мастика — это самая хитрая уловка всех кондитеров. Работать с ней легко и выгодно. Но не все знают, что на 1,5 кг торта нужен 1 кг мастики. И стоит она 200 рублей за килограмм, а продают ее нам по 1 200.
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И еще немного о деньгах. Если цена торта 500 рублей за 1,5 кг — стоит задуматься. Вероятно, ничего натурального в этом торте нет. Считаем: сливки пол-литра стоят 300 рублей, натуральная сгущенка (в которой только молоко, сахар и больше ничего) — 80, масло натуральное — 100 рублей. Вот уже сложилась цена торта только из трех ингредиентов. Так что имейте в виду: что платите, то и получаете.
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В кондитерских часто можно встретить торты, нарезанные на куски и расфасованные по отдельным упаковкам. Зачастую это уловка, чтобы сбыть просроченный продукт.
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Если стоит выбор, в какой коробке покупать сладость, — лучше брать в картонной, а не пластиковой. Как правило, в картонные коробки кладут кондитерские изделия с маленьким сроком годности, то есть более натуральные. Кроме того, бумажная упаковка хорошо проветривается, а значит, не накапливает конденсат и не является средой размножения бактерий.
- А вот недоеденные кусочки торта хранить дома можно в пищевой пленке, но только чтобы она максимально прилегала к продукту и между ними не было прослойки воздуха.
Вы покупаете торты или печете сами? Или, может быть, заказываете у домашних кондитеров?
Фото на превью Uryutova Elena / Shutterstock, Pixel-Shot / Shutterstock