15+ секретов от кондитеров, о которых они предпочитают молчать

Пищевые красители, которые используются для радужных тортов, бывают натуральными и нет. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Натуральные — гипоаллергенные и безвредные, но не дают насыщенного цвета, с ними торт быстро портится, а его стоимость возрастает. Синтетические красители, наоборот, дают яркий цвет, имеют разнообразную палитру, дешевле натуральных, и такой торт может храниться до 5 дней. Минусы понятны — влияют на здоровье человека, что уже доказано.

Все синтетические красители имеют маркер «Е», но не все из них катастрофически опасны. Чтобы уменьшить риск для здоровья, при заказе торта выбирайте светло-желтые, светло-зеленые, белые и светло-коричневые тона. Эти красители меньше всего вредят организму.

Кстати, натуральные красители также содержат всех пугающую маркировку «Е», но относятся к полностью безвредным или даже полезным пищевым красителям. Например, куркумин — Е100, алканин — Е103, хлорофилл — Е140.