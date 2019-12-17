15 секретов Coca-Cola, которые должен знать каждый, кто пил ее хотя бы раз в жизни

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О том, что Coca-Cola вредна для здоровья, слышали все. Пока СМИ штурмуют репутацию компании разоблачающими фактами, а сарафанное радио не устает подливать масла в огонь, напиток продолжает находиться на пике популярности. Продажам известной газировки нипочем ни конкуренты, ни компроматы, ни время.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как Coca-Cola удается годами удерживать лидирующие позиции на рынке и почему люди продолжают пить этот напиток, даже зная о его вреде для организма.

1. Точный состав Coca-Cola знает только пара людей на планете

Реальный рецепт Coca-Cola является строго охраняемой коммерческой тайной. Известно, что напиток состоит из газированной воды, жженого сахара, фосфорной кислоты и кофеина. 1 % состава носит загадочное название «Мерхандиз-7», и химический состав этого ингредиента знают всего несколько сотрудников. Средства массовой информации не раз пытались обнародовать состав продукта. Например, в 2011 году американское радиошоу This American Life заявило, что им удалось расшифровать фотографии рукописи рецепта, которые в 1979 году опубликовало издание Atlanta Journal-Constitution. Согласно этим данным, в состав сиропа для напитка входят следующие компоненты: лимонная кислота;

экстракт коки;

кофеин;

сахар;

вода;

сок лайма;

ваниль;

карамель;

ингредиент «Мерхандиз-7», который, в свою очередь, состоит из спирта, апельсинового, коричного и лимонного масел, а также эфирного масла цветов апельсинового дерева и масел мускатного ореха и кориандра. Однако в компании утверждают, что настоящая формула до сих пор остается секретной. Примечательный факт: в 1978 году Coca-Cola отказалась от выхода на индийский рынок, поскольку местные власти захотели узнать точную формулу напитка. В итоге Coca-Cola пришла в страну гораздо позже, в 1993 году, но сохранила секрет.

2. Некоторые специалисты считают Coca-Cola стимулятором

Согласно опубликованному рецепту, Coca-Cola содержит листья коки. В связи с тем, что в этом растении имеются запрещенные вещества, сырье проходит процедуру специальной очистки. Поэтому листья, импортируемые из Перу и Боливии, сначала доставляются на производство компании Stepan Company и только потом — на завод Coca-Cola. Некоторые специалисты утверждают, что за прозрачность этого процесса сложно ручаться, поэтому, возможно, напиток содержит стимулятор. В компании комментировать данную ситуацию отказываются.

3. Разница между Coca-Cola и напитками конкурирующих компаний не так велика, как кажется

Различия Coca-Cola и похожих газировок конкурирующих компаний касаются в основном пропорций содержания ванили и корицы. Как уверяют эксперты, отличия во вкусе, которые вы можете заметить, — всего лишь результаты ароматического следа.

4. Coca-Cola едва не вышла на китайский рынок под названием «Кусай воскового головастика»

Когда в 1928 году Coca-Cola начала штурмовать китайский рынок, переводить название продукта на язык Поднебесной не стали. Однако некоторые местные торговцы взяли эту работу на себя и решили точно передать иероглифами звуки «ко-ка-ко-ла». О смысле надписей они не подумали, и в итоге появлялись названия вроде «Кусай воскового головастика». Перебрав 200 разных иероглифов, маркетологи так и не смогли сформулировать гармоничную фразу. В результате было принято решение слегка изменить название на «ко-ку-ко-ле», что в переводе означает «Полный рот счастья».

5. Coca-Cola — самый узнаваемый бренд в мире

Coca-Cola не раз признавали самым узнаваемым брендом в мире. Каждые 24 часа на планете выпивают около 1,5 млрд порций этого напитка, а его название давно стало нарицательным. В кафе официанты обычно задают гостям вопрос: «Сок, Coca-Cola или минералка?» А когда идешь в гости к друзьям, они просят «захватить колу». А ведь раньше при слове «кола» возникала ассоциация с растением, орехи которого содержат кофеин. Кстати, ряд экспертов полагают, что успех компании во многом связан с тем, что она не проходила процедуру глобального ребрендинга и делает упор на проверенную временем классику и семейные ценности. В частности, логотип компании практически не изменился с 1900 года. А самый первый рекламный щит Coca-Cola был установлен в 1904 году и до сих пор стоит на том же месте.

6. Бутылку Coca-Cola можно распознать на ощупь

До 1894 года Coca-Cola продавалась на розлив, и совладелец компании Аза Кендлер не верил в успех бутылок. Пару лет спустя он всего за $ 1 продал права на бутилирование и продажу напитка команде предпринимателей — Бенджамину Томасу, Джону Луптону и Джозефу Уайтхеду. Успех пришел, но не скоро: к 1928 году объем продаж Coca-Cola в бутылках превысил объем продаж на розлив. Кроме того, бизнесменам удалось не только наладить бутилирование, но и придать бутылке особую контурную форму, которая не ассоциировалась бы ни с каким иным продуктом. По замыслу, даже в темноте, на ощупь и в разбитом виде по осколкам любой мог бы опознать, что перед ним бутылка Coca-Cola.

7. За образ Санта-Клауса стоит благодарить Coca-Cola

Известный всему миру образ Санта-Клауса появился в 1930-х годах благодаря рекламной кампании «Санта тоже пьет Coca-Cola». Мичиганскому художнику Хэддону Сандблому, которого привлекли к работе над проектом, поставили задачу создать изображение «настоящего Санты, а не человека, одетого, как Санта». Образ рождественского волшебника должен найти отклик в сердцах каждого человека: от ребенка до пенсионера. Первоначально иллюстратор убрал из руки Санты курительную трубку, заменив ее бутылкой Coca-Cola. Примечательно, что Сандблом срисовал Санту с самого себя, поставив перед мольбертом зеркало.

8. Первое лицо Coca-Cola вышла замуж благодаря постеру

Первым рекламным лицом Coca-Cola в 1895 году стала актриса Хильда Кларк. В течение 8 лет она позировала для календарей и плакатов компании. Когда миллионер Фредерик Флауэр увидел этот постер, он тут же влюбился в актрису и предложил ей выйти за него замуж. Она, недолго думая, ответила «да».

9. Этим напитком действительно можно чистить унитаз

Coca-Cola не просто вкусный напиток: его мягкая кислотность делает его отличным чистящим средством. Поэтому колой вполне можно привести в порядок грязные поверхности, когда обычные порошки и гели оказываются бессильными. Эффективность этой газировки можно сравнить с едкими чистящими средствами, которые нельзя использовать без специальных перчаток.

10. Coca-Cola на самом деле не содержит консервантов

В 2014 году специалисты Росконтроля пришли к выводу, что в составе Coca-Cola отсутствуют консерванты, а также красители и подсластители синтетического происхождения. Однако в связи с высоким содержанием сахара злоупотреблять этим напитком все же не стоит. Взрослому человеку не рекомендуется выпивать больше 1 л Coca-Cola в неделю.

11. Coca-Cola бесплатно предоставляет магазинам фирменные холодильники

Все брендированные холодильники Coca-Cola, которые можно увидеть во многих торговых точках, предоставляются магазинам в безвозмездную аренду. Для того чтобы получить фирменное оборудование, необходимо связаться с региональным дистрибьютором компании и договориться об установке. Единственное условие состоит в том, что в холодильной камере будет запрещено размещать товары конкурентов.

12. Сотрудники Coca-Cola пытались продать коммерческие тайны Pepsi

В 2006 году работники Coca-Cola Джоя Уильямс и Ибрагим Димсон договорились продать промышленные секреты главному конкуренту — компании Pepsi. Такой лакомый кусочек Уильямс и Димсон оценили в $ 100 тыс. и передали образец напитка и важную документацию «представителю Pepsi», который на самом деле был агентом ФБР под прикрытием. Позже выяснилось, что Pepsi сама сообщила службе безопасности и компании Coca-Cola о мошенниках. Позже злоумышленников приговорили к 5–8 годам колонии и штрафу в $ 40 тыс.

13. В McDonald’s Coca-Cola всегда вкуснее

У Coca-Cola и сети McDonald’s давно особые отношения. Пока остальные заведения получают сироп для газировки в пластиковых пакетах, в McDonald’s его поставляют в стальных баках. В таких тарах жидкость лучше сохраняет вкус и не подвергается воздействию температуры, воздуха и света. Помимо этого, в ресторане быстрого питания тщательно фильтруют воду, из которой делается газировка.

14. Индийские фермеры используют Coca-Cola в качестве пестицида

Фермеры в индийском штате Чхаттисгарх опрыскивают рисовые плантации Coca-Cola. Оказывается, сладкий напиток привлекает муравьев, которые, в свою очередь, съедают личинки вредителей. Такой необычный способ обходится земледельцам в 10 раз дешевле применения пестицидов.

15. В других странах Coca-Cola на вкус не такая, как в США

Вкус газировки в разных странах отличается от американского. Все дело в том, что на местных заводах концентрат разбавляют проточной водой. По такой схеме напиток изготавливают на всех производствах. Например, на заводе Coca-Cola в Новосибирске в продукт добавляется вода из новосибирского водоканала.

А вы пьете Coca-Cola или предпочитаете другие напитки?