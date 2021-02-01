15+ вредных привычек кулинаров, от которых у Гордона Рамзи задергался бы глаз

В кулинарии современный любитель готовить знает все на пятерочку. В его копилке десятки лайфхаков и вкусных рецептов. Вместе с тем из-за загруженности и быстрого ритма жизни некоторые кухонные правила забываются или игнорируются. Например, не все помнят, что лавровый лист нужно убирать из супа, потому что он придает горечь бульону. А края формы нельзя смазывать маслом, иначе на бисквитном корже может появиться выпуклость.

Ответ на вопрос, почему некоторые привычки, которые сформировались у нас в процессе приготовления пищи, могут оказаться коварнее Волан-де-Морта, вы найдете в подборке AdMe.ru.

1. Охлаждать в холодильнике яичные белки перед взбиванием

Так делать не нужно. Наоборот, яйца должны быть комнатной температуры. Самая пышная пена получится, если взбивать белок на водяной бане.

2. Запекать картофель сразу после чистки

Чтобы запеченный картофель получился хрустящим, его нужно замочить в воде на 30 минут, затем промыть и промокнуть полотенцем. И только потом отправлять в духовку.

3. Смазывать края формы маслом при выпекании бисквита

Скользкие края формы мешают тесту подниматься равномерно: с боков оно поднимается медленнее, а в центре — быстрее. Может получиться выпуклость на поверхности коржа.

4. Использовать целые зубчики чеснока

Перед приготовлением блюда важно раздавить или разрезать чеснок. Это запускает химическую реакцию, образующую аллицин — вещество, имеющее бактерицидные свойства. Кроме того, из разрезанных долек выделяются эфирные масла.

5. Хранить открытые консервы в банке, даже если она плотно закрыта

Во вскрытой жестяной банке продукт окисляется. Рекомендуется перекладывать содержимое в стеклянный контейнер.

6. Варить рис, снимая крышку и помешивая

Чтобы не получить из белого длиннозерного риса слипшуюся массу, нужно соблюдать следующие правила. Взять воду и рис в пропорции 1,5:1.

Выбрать кастрюлю с толстым дном.

Рис засыпать в холодную воду и довести до кипения, помешать первый и последний раз, убавить огонь до минимума и накрыть кастрюлю крышкой.

Варить 13 мин.

Крышку не снимать, иначе баланс воды будет нарушен. Крупа варится на пару, а не с помощью жара.

После выключения плиты дать постоять 10 минут. Перемешивать готовый рис вилкой.

7. Использовать 1–2 разделочные доски

Существует стандартная система цветовой кодировки разделочных досок, которой пользуются многие организации общественного питания. Голубой: сырые морепродукты.

Красный: сырое красное мясо.

Зеленый: овощи и фрукты.

Желтый: сырое мясо птицы.

Коричневый: приготовленное мясо.

Белый: молочные продукты и хлеб. Такое разделение позволяет избежать передачи бактерий и аллергенов от одного продукта к другому. Мы согласны, что сравнивать кухню на предприятии и дома нет смысла. Но все же рыба, мясо, готовые продукты и овощи с фруктами лучше резать на разных досках.

8. Не снимать с рук украшения перед готовкой

Все знают это правило, но в домашних условиях часто игнорируют его. На кольцах, браслетах и часах могут остаться грязь и микробы и попасть в еду.

9. Хранить бананы связкой рядом с другими фруктами на солнце или в холодильнике

Чтобы бананы медленнее темнели, их лучше разделить по одному и хранить при комнатной температуре вдали от солнечных лучей и других фруктов.

10. Покупать измельченные приправы

Среди производителей есть недобросовестные. Они добавляют в специи похожие растения, семена, крахмал, древесную пыль, листья и другие чужеродные компоненты. Универсальные приправы зачастую содержат усилители вкуса, искусственные красители и другие химические добавки. Лучше брать специи по отдельности и в цельном виде, а измельчать уже самостоятельно.

11. Выливать пену, снятую с бульона, в раковину

Застывая, она превращается в жирный налет, который засоряет канализационные трубы. Можно взять миску с холодной водой и опускать в нее ложку с пеной. При низкой температуре она застывает, после чего жир можно выкинуть в мусорное ведро.

12. Мыть сковороды в посудомоечной машине

Моющие средства для посудомоечных машин агрессивно воздействуют на сковородки из чугуна или с антипригарным покрытием.

13. Добавлять в подливу муку без предварительного нагрева

Попав в горячую жидкость, мука быстро превращается в комочки. Этого не произойдет, если сначала прогреть ее на сухой сковородке или с маслом.

14. Интенсивно перемешивать и раскатывать тесто для печенья

Из-за наличия белка глютена тесто может слишком уплотниться. Изделие в таком случае получится жестким.

15. Не мыть руки после приготовления яиц

Если мыть яйца сразу после покупки, то можно повредить защитный слой скорлупы. Это приведет к попаданию бактерий в само яйцо. Если не помыть руки после касания скорлупы, можно перенести сальмонеллы на другие продукты и подвергнуться риску заболевания.

16. Оставлять в блюдах лавровый лист

Длительно находящаяся в кастрюле лаврушка придает горький вкус супам и вторым блюдам. Лучше добавить пряность в конце приготовления и оставить после выключения плиты на 10 минут, но не больше.

17. Использовать для варенья переспелые плоды

Такие ягоды или фрукты содержат мало пектина и не способствуют загустению.

18. Обжигать над плитой перья на куриной тушке

Таким образом кожица тушки перегревается и может подгореть в духовке. Альтернативный вариант — пинцет.