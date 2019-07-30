15 простых кулинарных трюков, которые значительно сэкономят ваше время и нервы

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Если приготовление пищи вам совсем не в радость, скорее всего вы просто заложник принципа «сделаю все по старинке» и не знаете о существовании тысяч хитростей и новых подходов, с помощью которых привычные дела занимают в 2 раза меньше времени. Хорошая новость в том, что с некоторыми из подобных секретов вы можете ознакомиться уже прямо сейчас, в этой статье.

Мы в AdMe.ru ратуем за творческий подход ко всему, даже к бытовым вопросам, особенно когда он гарантирует легкость исполнения. Не забудьте сохранить этот пост, он вам наверняка пригодится.

1. Чтобы легко размазать шоколадный крем по торту и заодно придать ему аппетитный тающий вид, воспользуйтесь феном, включив горячий воздух при низкой скорости, и кухонным шпателем

2. Ягоды дольше останутся свежими, если 5 минут подержать их в растворе воды и уксуса в соотношении 3:1. Затем просушите и выложите на блюдо

3. Профессионально украсить кексы, приложив минимум усилий, поможет чистое кружево. Накройте кусочком ткани кекс, посыпьте пудрой и аккуратно уберите кружево

4. Парочка зефирок в банке с коричневым сахаром поможет сохранить его мягким, не позволяя влаге испаряться

5. Приготовить филе рыбы на огне обычно достаточно сложно, так как оно прилипает к решетке и разваливается. Поэтому сначала выложите на гриль кусочки лимона: рыба не только впитает его аромат, но и останется целой

6. Чтобы остатки торта не засыхали, становясь практически несъедобными, просто приколите к нему с помощью зубочисток кусочки хлеба, и торт сохранится мягким и нежным

7. Сделайте сироп из воды и сахара в пропорции 2:1 с добавлением красителя, проварите в нем 10–15 минут тонкие ломтики груши и затем просушите их в духовке около 2 часов. Вуаля — красочное украшение для выпечки готово!

8. Украсить поверхность домашнего пирога можно с помощью практически любых подручных предметов — от бус и щипцов до штопора

9. Еда будет лучше скользить по терке и перестанет застревать, если предварительно сбрызнуть терку маслом

10. Наполнить пакет для замораживания любым мягким продуктом вроде шоколадного крема будет проще, если воспользоваться чашкой

11. Удобный способ сервировать арбуз — нарезать его прямо в корке на маленькие квадратики и затем высыпать в блюдо

12. Когда делаешь сладости на палочках, неизменно возникает вопрос, куда и как их поместить, пока они застывают. Решение, как всегда, очень простое — воспользуйтесь дуршлагом

13. Шоколадное украшение или вуаль из растопленного шоколада, похожую на медовые соты, можно сделать при помощи воздушно-пузырьковой пленки

14. Какое может быть лето без мороженого? Но оно постоянно вызывает чувство тревоги за фигуру. Не переживайте, все проще простого: воткните палочки в йогурт, заморозьте его, и полезное лакомство готово

15. Чтобы сделать идеальную яичницу с жидким желтком, поместите яйца на разогретую сковороду, смазанную маслом, добавьте немного теплой воды и плотно накройте крышкой на 45 секунд