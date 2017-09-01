15 продуктов, которые вызывают неприятный запах тела

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Обоняние — одно из основных человеческих чувств. Поговаривают, что даже партнеров мы выбираем благодаря обонянию, а съеденные продукты напрямую влияют на запах тела. AdMe.ru выяснил, какие продукты наносят максимальный урон аромату человеческого тела. Воистину, мы — то, что мы едим.

Помидоры

Британский ученый Чарльз Стюарт доказал взаимосвязь непрятного запаха тела и помидоров. Он обнаружил, что аромат масла стеблей томатов схож с его собственным запахом пота и начал изучать это совпадение. Доктор Стюарт отметил, что на запах пота влияют содержащиеся в помидорах каротиноиды и терпены. Исследования и эксперименты выявили прямую связь между количеством съеденных помидоров и других терпеносодержащих продуктов и усилением запаха пота, так что умеренность и еще раз умеренность при употреблении томатов.

Молочные продукты

Удивительно, но почти все население Юго-Восточной Азии и практически все индейцы США страдают непереносимостью лактозы — этим людям остро не хватает пищеварительной лактазы. У остальных жителей Земли также может быть снижен уровень этого фермента, и подобное часто приводит к образованию газов, вздутию живота или метеоризму. В некоторых случаях из-за неправильного метаболизма после молока пот пахнет капустой, а когда организм не может разрушить лейцин, изолейцин и валин, входящие в молочные продукты, биологические жидкости человека пахнут кленовым сиропом. Если у вас подобных симптомов не наблюдается, смело пейте молоко — будете здоровы!

Рыба

В рыбе содержится колоссальное количество витамина А. Но в некоторых видах рыбы, например в форели или тунце, содержится много холина (витамина B4), который примешивает к естественному человеческому запаху рыбный аромат. У некоторых людей богатая холином пища вызывает «синдром рыбного запаха» — триметиламинурию, которая лечится особым рационом и специальными препаратами.

Капуста

Брокколи, цветная и даже обычная капуста, помимо бесспорно полезных калия и антиоксидантов, содержат много серы, и уж она-то может заставить нас попотеть в борьбе за приятный запах. Сера расщепляется на вещества, неприятный аромат которых может сохраняться в течение нескольких часов, также она может быть главным подозреваемым в метеоризме. Не стоит полностью отказываться от капусты, поскольку она чрезвычайно полезна, но регулировать ее количество в рационе все же следует.

Дуриан

В Юго-Восточной Азии произрастает экзотический дуриан — крайне вонючий, но невероятно вкусный фрукт. Запах созревшего дуриана напоминает одновременно протухшую рыбу, помет и амбре нестиранного белья, но кремовая масса внутри просто божественна, а еще он является кладезью минеральных веществ, витаминов, аминокислот и серы. Этот фрукт щедро делится с едоком своим ароматом, а уж если трогать его голыми руками, то полностью избавиться от запаха будет невозможно в течение нескольких дней. Запрет на поедание дуриана в общественных местах — обычное дело в Сингапуре, Таиланде и прочих странах региона.

Продукты, богатые клетчаткой

К таким продуктам относятся, например, зерновые каши, отруби, орехи и мюсли. Сами по себе они помогают желудочно-кишечному тракту, содержат полезные элементы, но при употреблении сверх нормы стимулируют образование газов (метана, водорода и углекислого газа). Любителям зерновых диет стоит посоветовать пить больше жидкости — это снизит негативный эффект от большого количества клетчатки.

Чили, чеснок, лук

Вампиров не существует, но все мы знаем, что они умирают от чеснока. Что для вампира — смерть, то и для человека порой просто убийственно. Чеснок, лук, перец чили накапливают вещества, которые впоследствии выводятся через пот и легкие, усиливая резкий аромат от тела и изо рта. Поэтому если вы планируете романтический вечер, хорошенько подумайте, стоит ли портить его употреблением этих продуктов, ведь стойкий запах изо рта может сохраняться на протяжении нескольких часов.

Спаржа

Спаржа, или аспарагус — низкокалорийный продукт (всего 30 ккал на 100 г), что привлекательно для желающих похудеть. В состав спаржи входят сапонин и кумарин. Сапонин помогает при склерозе и язвенных болезнях, а кумарин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Аспарагус является природным антиоксидантом и сильным афродизиаком. Но в витаминной бочке меда есть своя ложка пахучего дегтя. Спаржа изменяет запах пота, делает запах мочи едким, а выделяемый при переваривании газ метантиол активно участвует в образовании кишечных газов. Неудивительно, что в древние времена охотники использовали спаржу, чтобы перебить запах собственного тела.

Красное мясо

Красное мясо может похвастаться высоким содержанием железа, фосфора, цинка, витаминов и креатина. Но оно медленно переваривается в желудке и тяжело усваивается в кишечнике. Застаиваясь, мясо начинает разлагаться, влияя на аромат выделений человека, к сожалению, не в лучшую сторону. Употребление красного мяса чаще пары раз в неделю в целом негативно влияет на изменение запаха человека, это подтверждается различными экспериментами.

Алкоголь

Выпивший человек воздух вокруг себя не озонирует, это ни для кого не секрет. Происходит это потому, что алкоголь не полностью перерабатывается печенью, начинает гулять по кровеносной системе и выходить через легкие в виде перегара. Поскольку организм принимает алкоголь за токсин, он срочно перерабатывает спирт в нетоксичную уксусную кислоту, которая впоследствии удаляется через поры с характерным резким запахом.

Редис и редька

Оба этих овоща отличаются резким вкусом. Тот факт, что их очень любят в народной медицине, нисколько не умаляет влияния редьки и редиса на запах выделений человека, особенно на аромат изо рта — острый запах может сохраняться несколько часов. Вареные овощи не так агрессивны, однако во время приготовления теряют множество полезных элементов. В одном из народных рецептов для лечения от обильного пота применяют сок... редьки. Вспоминается основной принцип гомеопатии — similia similibus curantur, что в переводе с латыни означает «подобное излечивается подобным».

Чай и кофе

Черный чай и кофе повышают кислотность желудка, высушивают полость рта, а при отсутствии должного количества слюны происходит быстрое размножение бактерий, вследствие чего человек имеет неприятный запах изо рта. Оба напитка возбуждающе действуют на центральную нервную систему и ускоряют потоотделение. Лучше отказаться от черного чая и кофе в пользу травяного или зеленого чая — они не влияют на кислотность, да и на нервную систему действуют скорее успокаивающе.

Карри, тмин и кумин

Многие пряности и специи, как несложно догадаться, активно вмешиваются в ход естественного охлаждения человека. Карри и кумин напрямую влияют на выделения из пор в течение нескольких дней после еды, а тмин делает запах мочи более резким. Если вы жить не можете без специй, попробуйте менее агрессивные продукты с приятным ароматом — кардамон, калган или имбирь.

Горох

Если составлять топ продуктов, вызывающих метеоризм, то горох в этом списке, безусловно, будет в когорте лидеров. Белок из гороха тяжело переваривается, а часть его доходит до кишечника и становится пищей для микробов, резко увеличивая количество газов. Однако не стоит торопиться исключать горох из рациона, ведь он богат витаминами B, B2, PP, А и С, фтором, лимонной кислотой, железом и другими необходимыми организму элементами. Для нейтрализации негативных последствий употребления гороха стоит сделать простую вещь — замочить горох в воде на 8 часов. После этой нехитрой процедуры газов должно быть на порядок меньше.

Табак

Всем знаком запах, исходящий от только что покурившего человека. Это сильный запах, но он достаточно быстро выветривается, чего не скажешь о сигаретном дыме, попавшем в человеческий организм. Никотин и другие элементы проникают через легкие в кровь и изменяют запах, исходящий из пор человека, ухудшают аромат его дыхания, портят цвет зубов. Курение табака изменяет естественный ход физиологических процессов организма человека, из-за чего курильщики потеют больше, чем некурящие люди.