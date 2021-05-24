15 практичных фишек, которые помогут навести порядок на кухне раз и навсегда

Одна из основных причин, по которым сложно надолго избавиться от беспорядка, — это инерция. Принося что-то в дом, где нет четкой системы хранения, мы автоматически закидываем вещи на полки абы как, думая, что это временно и мы обязательно позже до них доберемся. Но в итоге они так там и приживаются, создавая неразбериху.

AdMe.ru внимательно изучил, при помощи каких приспособлений и решений можно использовать место в каждом уголке кухни гораздо эффективнее, чтобы любая новая вещь или продукт занимали свое четкое место.

15. Используйте подставку для вещей, которые не покидают столешницу, чтобы это выглядело опрятнее

Вы наверняка не раз слышали о совете оставлять столешницы и обеденный стол пустыми. Однако на практике это не всегда возможно и удобно. На стол так и просятся хотя бы солонка и сахар, а рядом с варочной панелью хочется иметь под рукой масло и соусы. Разрешить это противоречие поможет всего-навсего подставка под них. Если перечисленные емкости будут стоять на конкретном островке в виде декоративного блюда, а не сами по себе, это будет выглядеть аккуратно и останется функционально.

14. Расставьте дополнительные полочки, чтобы использовать все полезное пространство шкафчика

Порой высокие шкафчики без дополнительных полок вынуждают складывать посуду и коробки друг на друга. Но это крайне неудобно, когда появляется необходимость достать что-то из-под завалов. К тому же выглядит это неэстетично. Избежать нагромождения помогут стойки на телескопических ножках, которые можно подстроить под ваши индивидуальные нужды, и ставить, например, чашки и пиалы на них, а не на тарелки.

13. Чтобы специи не мешались на полке, их можно развесить на пластиковых клипсах

Очень важно уметь использовать вертикальные плоскости, для того чтобы создать функциональное пространство. В данном случае для хранения баночек со специями, которые могут затруднять доступ к более крупным предметам позади, можно использовать внутренние стенки шкафа, приклеив к ним пластиковые клипсы. Кстати, такие можно купить в любом магазине сантехники.

12. Фольгу, бумагу для выпечки, пакеты и прочее можно хранить в лотке для документов

Обычно такие упаковки очень длинные, из-за чего их сложно куда-либо пристроить. И даже идеально выставленная конструкция из них не держится в таком состоянии долго, потому что ее каждый раз приходится ворошить. При хранении в лотке для документов каждая коробочка оказывается в легкой доступности, при этом пространство выглядит упорядоченным.

11. Расставьте дополнительные контейнеры в холодильнике, чтобы идеально рассортировать продукты

Конечно, вы и сейчас можете интуитивно и на глаз разграничивать пространство в холодильной камере. Однако наверняка и сами замечаете, как при таком подходе легко махнуть на все рукой, ведь визуально наполнение холодильника все равно выглядит единой массой. Дабы не плодить еще больший хаос, расставьте дополнительные емкости под отдельные продукты, чтобы у всего было свое четко обозначенное место.

10. Крутящаяся подставка станет отличным решением, если у вас скопилось множество баночек

Такие подставки просто находка, когда речь идет о куче баночек, будь то специи, соусы или масла. Хранить их на плоской поверхности друг за другом неудобно, так как это лишает возможности сразу разглядеть нужную склянку, и к тому же всегда есть риск, что, доставая что-то одно из отдаления, вы заденете и уроните другое. Благодаря же этому элементу все нужное всегда будет на виду и под рукой.

9. Противни, доски и не слишком высокие формы для выпечки гораздо удобнее хранить вертикально

Привычка складывать плоские предметы друг на друга на самом деле не несет ничего, кроме неудобства, когда дело доходит до необходимости достать предмет снизу из-под шести других тяжелых элементов. Чтобы избавиться от этой головной боли раз и навсегда, используйте вертикальную подставку, из которой каждый предмет можно взять легким движением руки.

8. Чтобы каждый раз не перебирать тяжелые сковородки, используйте специальную подставку

То же самое правило, что и в пункте выше, работает со сковородками. Вместо того, чтобы складывать их друг в друга, создавая этим для себя будущие неудобства и к тому же рискуя повредить их покрытие, возьмите на вооружение подставку. В ней они смогут храниться как боком, так и друг над другом, не создавая препятствий для быстрого изъятия. Кроме того, если подложить под подставку полотенце, она также сыграет роль удобной сушилки.

7. Консервные банки можно поместить в специальный органайзер

Складирование банок друг на друга тоже не играет вам на руку, так как позже их сложно разбирать и искать нужную. Лучше всего эту проблему решит специальный органайзер либо же снова несколько лотков для документов подходящей ширины для каждого отдельного типа продуктов.

6. Большинство кухонных принадлежностей гораздо органичнее смотрятся на крючках, чем в полках

В отличие от вилок и ложек кухонная утварь вроде венчиков и половников не распределяется в полке аккуратно даже при наличии отдельного лотка. Чтобы избежать эффекта захламленности от них, лучше продумайте наличие крючков, например под верхней частью кухонного гарнитура. Также их можно будет использовать для других вещей вроде прихваток и чашек.

5. Подставка для крышек на внутренней стороне дверцы шкафа

Хранение крышек обычно вторая головная боль после сковородок. Но хорошая новость в том, что и для них тоже уже созданы подставки, которые можно прикрепить к внутренней стороне дверцы. Другой вариант — установить на дверце штанги для полотенец или даже крючки, однако так крышек поместится гораздо меньше, ведь они будут вставляться рядом друг с другом, занимая всю площадь дверцы.

4. Картошку и лук лучше хранить в вертикальном лотке, нежели в мешке или коробке

Если вы покупаете лук и картофель небольшими сетками, то не понаслышке знаете, как тяжело их куда-то пристроить, чтобы не портить внешний вид кухни и при этом иметь их в относительной доступности. На помощь здесь снова могут прийти обычные железные лотки для документов, которые вполне позволят овощам дышать, а благодаря вертикальной форме впишутся в любой шкафчик.

3. Отдайте предпочтение квадратным контейнерам

Большой комплект квадратных емкостей для хранения избавит ваши шкафы от пестрого хаоса в виде коробок и пакетов. К тому же именно эта форма максимально удобна в использовании, потому что в отличие от круглых и прочих форм квадратные контейнеры легко перебирать и переставлять как конструктор. Но не забудьте обратить внимание на то, чтобы они были прозрачными. Иначе придется подписывать каждый из них или заморачиваться со стикерами.

2. Выделите под пакетированный чай отдельный прозрачный лоток

Заводские чайные упаковки занимают неоправданно много места, особенно когда там остается уже не больше половины содержимого. Чтобы сэкономить место, а главное, избежать нагромождения всевозможных коробок, выделите под пакетики специальный лоток. То же самое можно сделать и в отношении капсул для кофемашины.

1. Храните контейнеры для еды в разборе, а не целиком

Согласитесь, неприятно каждый раз сталкиваться с лавиной пластиковых контейнеров, вываливающихся из шкафа. Чтобы прекратить эти мучения, просто начните хранить их в разборе в отдельной полке, также сортируя емкости и крышки по размерам. Так все разместится гораздо компактнее и вам будет удобнее ими пользоваться.