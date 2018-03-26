15 национальных сладостей, которые могут показаться странными даже гурманам

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Большинство людей обожает сладости. Но что, если вместо привычных тортиков и шоколада вам подадут, например, десерт со жгучим перцем? А как насчет пончиков с беконом? У каждой национальной кухни есть такой необычный рецепт, на который жители других стран взглянут с подозрением.

Мы в AdMe.ru нашли для вас самые странные сладости со всего мира, и некоторые из них весьма далеки от привычного понимания десертов.

1. Шоколадный батончик во фритюре, Шотландия

Популярное шотландское лакомство, продающееся в каждой закусочной. Конечно, батончик «Марс» — не самая необычная вещь, которую можно подать во фритюре (вспомните хотя бы жареное во фритюре мороженое или сливочное масло), но он определенно пользуется спросом у детей и подростков. Интересно, а как на вкус?

2. Торт-капля, Япония

Десерт для тех, кто следит за фигурой. В составе «капли» нет ничего, кроме агар-агара и воды. Чтобы придать ему вкусовые оттенки, его подают с кленовым сиропом и соевой мукой. Главный секрет удивительного торта — чистая вода, которую в оригинальном рецепте привозят из Альп.

3. Десерт из куриной грудки, Турция

Это блюдо называется «Tavuk Göğsü», и в его основе действительно курица. Грудка измельчается и смешивается с рисом, молоком, сахаром, мукой и маслом, а сверху присыпается миндалем и корицей — получается сладкий пудинг.

4. Торт «Cherpumple», США

Это блюдо для тех, кто никак не может определиться, какой пирог любит больше всего. Торт собрал в себе целых три классических американских пирога — вишневый, тыквенный и яблочный. Вся эта вкуснота скрепляется глазурью из сливочного сыра и запекается. Один кусочек такого лакомства «обойдется» вам примерно в 1 800 калорий.

5. Чендол, Малайзия

На первый взгляд это блюдо похоже на обычную лапшу с бобами и бульоном, правда, почему-то зеленого цвета. На самом деле рисовая желеобразная лапша — сладкая, бульон оказывается кокосовым молоком, а бобы изготовлены из шоколада. Иногда можно встретить вариации с добавлением мороженого или дуриана.

6. Кленовые листья в кляре, Япония

Клен, листья которого используются для этого необычного лакомства, называется «момидзи» и растет только в Японии. Собранные листья тщательно моются, а после этого их помещают в бочки с соленой водой, где они будут находиться в течение года. Затем их опускают в кляр, состоящий из муки, семян кунжута и сахара, и обжаривают в большом количестве масла.

7. Пончики с беконом, США

Эти пончики — просто мечта Гомера Симпсона. Они политы карамелью или кленовым сиропом, а сверху посыпаны жареным беконом. Необычное сочетание, однако в американских пончиковых это блюдо довольно популярно.

8. Желе из османтуса, Китай

В ресторане Тим Хо Вана подают необычный десерт — желе с цветами османтуса. В оригинальном рецепте используется клейкая рисовая мука, сахар и цветки османтуса, а сам рецепт имеет более чем 300-летнюю историю. Чаще всего его подают в качестве ароматного дополнения к чаю.

9. Торт с пивом «Guinness», Ирландия

Любимый напиток ирландцев, как оказалось, прекрасно сочетается со сладким лакомством. На основе пива готовится бисквит, а сверху торт украшается взбитыми сливками или растопленным шоколадом. Конечно, никакого алкоголя в готовом торте нет — при высокой температуре он испаряется, зато остаются приятные солодовые нотки.

10. Шоколадная паста «Аль-джандуйя», Италия

Эти нетипичные спагетти готовятся из воды, муки и шоколада, а подаются с тыквенными семечками и орехами. Это блюдо получило свое название благодаря конфетам «джандуйотто», изготовленным из шоколадной пасты «джандуйя». Продукт был широко распространен в Турине в первой половине XIX века.

11. Булочка с плиткой шоколада внутри, Япония

Японцы не стали заморачиваться и просто положили толстую плитку шоколада в булочку. У этого лакомства уже появились варианты для гурманов — с клубничным шоколадом, а также с 20 плитками шоколада вместо одной.

12. «Три молока дьявола», США

Торт «Три молока» (Tres Leches) — довольно популярное блюдо мексиканской кухни. Но в одном из ресторанов Лос-Анджелеса решили, что рецепт слишком простой, и разнообразили его, щедро сдобрив жгучим красным перцем. А вы бы отважились попробовать такой десерт?

13. Мороженое со вкусом бычьего языка, Япония

Вареный язык — привычная для нас закуска, но что будет, если этот вкус придать мороженому? Японцы считают, что вкус у десерта очень нежный и приятный, причем любят его не только утонченные гурманы, но и простые люди.

14. Жареное молоко, Испания

Если быть точным, это все-таки не молоко в чистом виде, а нежный молочный крем. Сперва он запекается в духовке, а потом разрезается на кусочки, которые панируются и обжариваются в масле. Под воздействием температуры крем снова тает и получается сладкое, нежное блюдо с жидкой сердцевиной.

15. Китайский тысячеслойник

Так выглядел бы торт «Наполеон», если бы его готовили в Китае. Он состоит из 10–15 тонких блинчиков на основе порошкового зеленого чая маття, промазанных взбитыми сливками. Сверху такой торт украшается все тем же порошком маття.