15+ мифов о правильном питании, из-за которых так трудно похудеть
Грэм Томлинсон (Graeme Tomlinson) — известный нутрициолог, за инстаграм-аккаунтом которого следят больше 500 тыс. человек. Он называет себя фитнес-шеф-поваром и почти каждый день публикует в сети картинки, которые развенчивают мифы о правильном рационе. Грэм советует не зацикливаться на «хорошей» еде и помнить, что для похудения важен дефицит калорий.
Мы в AdMe.ru согласны с позицией Томлинсона, поэтому с радостью делимся новой порцией его постов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Какие мифы о правильном питании слышали вы?