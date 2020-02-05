15+ мифов о правильном питании, из-за которых так трудно похудеть

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Грэм Томлинсон (Graeme Tomlinson) — известный нутрициолог, за инстаграм-аккаунтом которого следят больше 500 тыс. человек. Он называет себя фитнес-шеф-поваром и почти каждый день публикует в сети картинки, которые развенчивают мифы о правильном рационе. Грэм советует не зацикливаться на «хорошей» еде и помнить, что для похудения важен дефицит калорий.