15 тайн кулинарного мастерства, известных только лучшим поварам мира
Никто не будет спорить с тем, что кулинария — это не что иное, как искусство. И поэтому чтобы по-настоящему хорошо готовить, необходим не только природный талант, но и, что называется, школа. Кроме того, как и у любого искусства, у кулинарии есть свои тайны, которые поколения поваров передают из уст в уста.
AdMe.ru подготовил для вас несколько малоизвестных приемов, которые сделают ваши блюда не только вкусными, но и достойными кухонь лучших ресторанов мира.
- Любите перец чили, но вас пугает его острота? Просто удалите семена и перегородки, а потом промойте в холодной воде — аромат останется, а жгучесть уйдет.
- Чтобы приготовить картофель с хрустящей корочкой без жарки в масле, присыпьте его мукой, перемешайте и запеките.
- Чтобы сделать десерт, в состав которого входят жирные сливки, менее калорийным, замените их на 3/4 взбитыми белками.
- Не знаете, в холодную или кипящую воду класть овощи? Все очень просто: то, что растет под землей, кладите в холодную, а то, что над землей, — в горячую.
- Чтобы убедиться, что белки взбиты достаточно хорошо, просто переверните емкость с ними — если консистенция правильная, белковая масса останется на месте.
- Попробуйте использовать для салатов запеченную в фольге свеклу — в отличие от вареной, она лучше сохраняет вкус, цвет и, конечно же, витамины.
- Нарезать лук кубиками очень просто: разрежьте луковицу пополам, а затем срежьте верхушку. Сделайте несколько горизонтальных надрезов, затем несколько надрезов вдоль — их количество зависит от того, насколько крупные кубики вы хотите получить, и, наконец, порежьте поперек.
- Всегда заправляйте салат только после того, как посолите, — масло в составе заправки не позволит соли полностью раствориться, и вы рискуете получить пересоленное блюдо.
- Один из главных трюков, который позволит вашей пасте не слипнуться, — использовать как можно больше воды. Берите не менее 1 литра на каждые 100 г «сухой» пасты, и вы получите идеальный результат.
- Секрет идеального теста для сладкой сдобной выпечки очень прост: вес муки должен быть таким же, как вес сахара, а вес яиц совпадать с весом масла.
- Чтобы картофельное пюре получилось воздушным, добавьте вместе с молоком пищевую соду на кончике ножа и взбивайте пюре вилкой 2−3 минуты.
- Есть несколько способов получить больше сока из цитрусовых: подержать их в горячей воде, погреть 15−20 секунд в микроволновке, и покатать по столу, надавливая ладонью.
- Чтобы узнать, достаточно ли масло прогрелось для фритюра, опустите в него деревянную палочку. Если вокруг нее образовались пузырьки, можете начинать готовить.
- Чтобы рис получился вкусным и рассыпчатым, попробуйте варить его в сковородке, а перед тем как добавить воды, слегка обжарьте с небольшим количеством любого растительного масла. А чтобы придать рису легкий аромат чеснока, добавьте в воду один зубчик, можно даже неочищенный, а в самом конце приготовления удалите его.
- Никогда не добавляйте масло в воду, где варится паста, если вы хотите подавать ее с соусом, — это помешает соусу пропитать ее и насытить своим вкусом.
- Хотите разрезать помидор на дольки так, чтобы весь сок остался внутри? Режьте его строго по углублениям на поверхности — именно там проходят перегородки, отделяющие мякоть от зерен.
- Все знают, что для того чтобы раскатать тесто для пирога, нужно припорошить рабочую поверхность мукой. Если речь идет о сладкой выпечке, замените муку на небольшое количество какао-порошка: он не повлияет на вкус пирога, но оставит тонкий, едва уловимый аромат.
- Чтобы котлеты получились вкусными, слегка прогрейте лук в сливочном или растительном масле, а потом пропустите через мясорубку вместе с мясом. Это не только раскроет аромат лука и улучшит вкус блюда, но и сделает его мягче, и вам точно не попадутся куски сырого лука в готовых котлетах.
- У каждого повара есть свой секрет приготовления идеального стейка, но все они сходятся в одном: сковорода для жарки должна быть раскаленной до такой степени, чтобы от нее шел дым.
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru