15 тайн кулинарного мастерства, известных только лучшим поварам мира

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Никто не будет спорить с тем, что кулинария — это не что иное, как искусство. И поэтому чтобы по-настоящему хорошо готовить, необходим не только природный талант, но и, что называется, школа. Кроме того, как и у любого искусства, у кулинарии есть свои тайны, которые поколения поваров передают из уст в уста.

AdMe.ru подготовил для вас несколько малоизвестных приемов, которые сделают ваши блюда не только вкусными, но и достойными кухонь лучших ресторанов мира.