15 примеров домашней стряпни, мимо которой нельзя просто так пройти и не облизнуться

Как же здорово, когда члены семьи радуют нас вкусной едой! Вдвойне приятно, если вкусное блюдо еще и эффектно выглядит. Но иногда можно и поэкспериментировать с подачей, ведь любителей поесть и хлеб в виде лягушки не оттолкнет. Единственный минус такой аппетитной домашней кулинарии — нужно быть готовым к появлению лишних сантиметров на талии.

Нам в AdMe.ru повезло с тем, что от любования чудесной стряпней домашних кулинаров лишнее на боках не появляется, иначе после таких фотографий можно было бы сказать «прощай» стройной фигуре.

«Мой дедушка лежал в больнице, и я испекла тематическое печенье-пилюли для медсестер, которые за ним присматривали»

«Мой сын хотел на свое 12-летие торт в виде горы Эребор. Я постаралась на славу, и вот результат»

«7 часов и 40 яиц. Но я со всем справилась и действительно горжусь этой горой. Внутри торта — шоколадные золотые деньги, сладости, драгоценные камни и, конечно, Смауг и Аркенстон. Мой сын был счастлив».

«Я сделал конфеты в виде суши на день рождения дочери нашего друга»

Хлеб в виде Ктулху со щупальцами

«Моя девушка думает, что она не очень хорошо справляется с выпечкой. Но я не согласен! Это чизкейк, который она сделала буквально на ходу»

«Мне 18 лет, и я наконец приготовил красивое блюдо»

«Приготовил блюдо из хумуса для пикника. Нравится, что получилось так красочно!»

Домашний лимонный пирог с йогуртом

«Сделала равиоли в форме сердца и приготовила их в кастрюле в форме сердца»

«Приготовила рождественское печенье первый раз в этом году! Использовала для этого рецепты бабушки и сделала 2 вида»

«На выходных сделал эти простенькие булочки с корицей. Теперь я явно должен буду делать их на каждый праздник, день рождения и годовщину»

Свежеиспеченные булочки с корицей

«Попробовала сделать хлеб в виде лягушки»

«Моя девушка впервые испекла чесночный хлеб с сыром! Я сказал ей, что за ночь от него и крошки не останется»

«Мой папа сделал японский воздушный чизкейк»