15+ доказательств того, что, оставив мужчину на кухне одного, вы можете обнаружить неприлично вкусные творения
Кто бы что ни говорил, а мужчины действительно умеют классно готовить. Например, один из вкуснейших и популярных салатов, оливье, придумал русский повар Люсьен Оливье еще в 1860-х годах. Не все герои нашей статьи являются профессиональными поварами, тем ценнее каждое блюдо, приготовленное ими.
Мы в AdMe.ru с удовольствием бы съели сами все кулинарные изыски из этой подборки. А в конце вас ждет небольшой бонус — фото главного помощника любого сильного и независимого мужчины.
Мальчик: шлет неприличные фотки.
Мужчина:
«Муж увлекся выпечкой хлеба. Это уже третья фокачча за две недели»
«Ну что, вроде не налажал»
«Мой муж шеф-повар, но при этом редко готовит дома. А если уж он это делает, то получается бомбическая еда — как эти тако»
«Сегодня день моего рождения. Муж несколько часов готовил этот торт. Я к тому же еще и веган, так что капризна в еде и выпечке. Но он заставил меня почувствовать себя по-настоящему особенной»
«Муж приготовил обалденную свиную отбивную. Так еще и подал ее с яблоками и стручковой фасолью»
«Не выдержал и выкладываю сегодня. Осьминог в сливочном масле с чесноком и зеленью»
«Мой парень приготовил жареного цыпленка с травами и грибами, чтобы я взяла его с собой на работу»
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Этого достаточно, чтобы превратить его из парня в мужа. © brooklynn1820 / Reddit
«Как ни странно, но это блины. Так тесто не впитывает влагу из начинки и хорошо пропекается»
«Рассказал невесте про „Слоу Фуд“ (международная организация, которая выступает против фастфуда), а она заставила меня готовить суп»
«Я сегодня приболела, поэтому жених приготовил мне прекрасное филе средней прожарки, толченый картофель и брокколи (соус из перца в стакане, так как у нас нет кувшина)»
«Мой жених любит готовить, вот что он сделал сегодня. Острый цыпленок со сладким картофелем, брокколи и авокадо»
«Свиные ребрышки с картофелем фри и соусом барбекю»
Нежнейший шоколадный фондан
«Шашлык из ягненка, свинины и курицы»
«Это моя пицца»
«Новогодние штучки»
«Разрешите похвастаться»
«Когда жена задерживается на работе и ты пообещал приготовить ужин, но сам задержался, и остался всего лишь час до ее прихода, а холодильник в общем-то пуст»
Бонус
- Я зашла на кухню и увидела такую картину. Вот так муж готовит ужин. © peanut-Puppy-pants / Reddit
Есть ли среди ваших знакомых мужчины, умеющие круто готовить? Расскажите нам о них в комментариях.
Фото на превью maureen7777 / reddit