15+ доказательств того, что, оставив мужчину на кухне одного, вы можете обнаружить неприлично вкусные творения

Кто бы что ни говорил, а мужчины действительно умеют классно готовить. Например, один из вкуснейших и популярных салатов, оливье, придумал русский повар Люсьен Оливье еще в 1860-х годах. Не все герои нашей статьи являются профессиональными поварами, тем ценнее каждое блюдо, приготовленное ими.

Мы в AdMe.ru с удовольствием бы съели сами все кулинарные изыски из этой подборки. А в конце вас ждет небольшой бонус — фото главного помощника любого сильного и независимого мужчины.

Мальчик: шлет неприличные фотки.

Мужчина:

«Муж увлекся выпечкой хлеба. Это уже третья фокачча за две недели»

«Ну что, вроде не налажал»

«Мой муж шеф-повар, но при этом редко готовит дома. А если уж он это делает, то получается бомбическая еда — как эти тако»

«Сегодня день моего рождения. Муж несколько часов готовил этот торт. Я к тому же еще и веган, так что капризна в еде и выпечке. Но он заставил меня почувствовать себя по-настоящему особенной»

«Муж приготовил обалденную свиную отбивную. Так еще и подал ее с яблоками и стручковой фасолью»

«Не выдержал и выкладываю сегодня. Осьминог в сливочном масле с чесноком и зеленью»

«Мой парень приготовил жареного цыпленка с травами и грибами, чтобы я взяла его с собой на работу»

Этого достаточно, чтобы превратить его из парня в мужа. © brooklynn1820 / Reddit

«Как ни странно, но это блины. Так тесто не впитывает влагу из начинки и хорошо пропекается»

«Рассказал невесте про „Слоу Фуд“ (международная организация, которая выступает против фастфуда), а она заставила меня готовить суп»

«Я сегодня приболела, поэтому жених приготовил мне прекрасное филе средней прожарки, толченый картофель и брокколи (соус из перца в стакане, так как у нас нет кувшина)»

«Мой жених любит готовить, вот что он сделал сегодня. Острый цыпленок со сладким картофелем, брокколи и авокадо»

«Свиные ребрышки с картофелем фри и соусом барбекю»

Нежнейший шоколадный фондан

«Шашлык из ягненка, свинины и курицы»

«Это моя пицца»

«Новогодние штучки»

«Разрешите похвастаться»

«Когда жена задерживается на работе и ты пообещал приготовить ужин, но сам задержался, и остался всего лишь час до ее прихода, а холодильник в общем-то пуст»

Бонус

Я зашла на кухню и увидела такую картину. Вот так муж готовит ужин. © peanut-Puppy-pants / Reddit