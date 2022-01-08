15 бывших вегетарианцев, которые вернулись к шаурме и котлеткам, но ни капельки об этом не жалеют
Люди приходят к вегетарианству или веганству по разным причинам. Однако, согласно исследованию, 84 % из тех, кто выбрал растительную пищу, со временем возвращаются к употреблению мяса.
Мы в AdMe.ru за то, чтобы люди сами решали, что им есть. Но пройти мимо вопроса, почему вегетарианцы или веганы возвращаются к всеядности, мы не смогли. В качестве бонуса — парочка историй о людях, которые едят мясо, но окружающие могут подумать, что это не так.
- Когда мне было 16, я перестала есть мясо и рыбу из гуманных побуждений. Продержалась около года и держалась бы дольше, ведь по натуре я совсем не мясоед и из животной пищи скорее предпочту сыр, чем мясо. Но у меня настолько ухудшилось состояние зубов, что пришлось начать есть мясо. © Valhallocka / AdMe
- 2 месяца назад мне диагностировали неприятную болезнь. Пришлось сесть на строгую диету: исключить полностью морепродукты, бобовые, сладкое, мучное и мясо. На этой неделе я сдавал анализы, все показатели пришли в норму. Решил себя немного побаловать (заранее спросил у врача разрешения). Как же это было вкусно! Один из самых счастливых дней в моей жизни. Мог ли я когда-нибудь подумать, что одна котлета принесет мне столько радости. © natsval / Pikabu
- Месяц не ела мясо, в итоге испортила отношения со всеми вокруг. Злая и дерганая была невероятно. Больше не экспериментирую. © Ирина / AdMe
- После 2 месяцев вегетарианства у меня появились камни в почках, дело дошло до операции. Вот так сказались растительные белки. Операция не такая уж и страшная, но стоит немало и наркоз делать придется. © StepfordMisfit / Reddit
- Я была веганом, но снова начала есть мясо, потому что даже в веганстве граница между тем, что можно есть и что нельзя, была очень размыта. Все веганы, которых я встречала, рассуждали по-своему. Одни не ели мед, другие ели яйца домашних кур, третьи не покупали веганскую еду, если ее производитель продавал еще и мясо. Некоторые даже инжир не ели, потому что осы погибают в естественном процессе созревания плодов. Все было так запутанно, что я поесть нормально не могла, не чувствуя себя виноватой. В какой-то момент поняла, что соблюдаю правила других людей, а могла бы жить по своим собственным. © realityiswrong / Reddit
- Я год был веганом, пока не потерял работу и не остался без денег. Пришлось временно жить с братом, который ест мясо. Это была еда, я хотел есть, и у меня не было выбора. Теперь я почти весь состою из бекона. © freewafflecones / Reddit
- Сегодня включила телевизор и услышала гениальнейшую фразу: «Зачем вообще жить, если не получать удовольствия от еды». Ем вкуснейший бургер с мясной котлетой. Вегетарианка. Уже бывшая после тех слов. © Палата № 6 / VK
- Я была вегетарианкой 20 лет, а затем обнаружила, что у меня появилась аллергия на глютен. Решила вернуть в рацион мясо. Совсем немного, но, кажется, это уже помогает моему организму. © mbrianaepler / Twitter
- Я была вегетарианкой сколько себя помню, и у меня есть история о том, как я впервые в жизни попробовала мясо. Друзья все пытались уговорить меня поесть курочки, а тут как раз был мой день рождения. Мы заказали куриные ножки, через 10 минут уговоров я сдалась и откусила немножко. Какая же это была вкуснотища, я никогда такого раньше не ела! Закончив с одной ножкой, я сразу схватила следующую. Видели бы вы лица моих друзей. Они выглядели как родители, которые гордятся тем, что их малыш делает первые шаги. Начать есть мясо было одним из моих лучших решений. © Manali Latkar / Quora
- Мои родители — вегетарианцы, и из-за этого я никогда не ела мяса. И вот однажды решилась: пошла к ближайшей шаурмешной и заказала себе двойную шаурму. С дрожащими руками я надкусила эту вкуснятину и заплакала, что 19 лет была лишена этой пищи богов. © Палата № 6 / VK
- Как-то забрели мы с мужем в магазин закупить продуктов на неделю. Набирая в тележку овощи и крупы, муж между прочим заявил, что отказывается от мяса на недельку. Побыв пару секунд в шоке от такого заявления, я на радостях купила себе рыбки. Прошла неделя. Роднуля мой не ел мясо, и мои прогнозы на его срыв не оправдались. Но он решил на этом не останавливаться, и в следующую нашу закупку мы опять набирали овощи. И тут я решила поддержать его. Доела все мясо, что было (куриную лапку), и все, завязала. Первое время было прикольно. Я вспомнила, что еда без мяса может быть очень вкусной, не практиковала такое питание со времен жизни в общежитии. Через какое-то время стало грустно. К этому моменту я, кроме мяса, не ела хлеб и шоколад. А потом началась депрессия... Не помогали никакие допустимые вкусности. Позже я нашла пельмени в морозилке и хлеб. Это был восхитительный вечер. Возможно, я еще когда-нибудь повторю свой опыт. © SpirtKuz / Pikabu
- Я был строгим вегетарианцем 5 лет. Когда я снова начал есть мясо, то чувствовал себя прекрасно, у меня не было проблем с пищеварением, вернулась физическая выносливость и ясность мысли. Я перестал постоянно чувствовать себя голодным и уставшим. Организмы у всех разные, универсального рецепта веганства не существует. © Hafizullah Sufi / Quora
- Раньше я была практически вегетарианкой, потом переехала в Азию и стала есть много мяса. Размеры порций радуют, и мне очень нравится, как тут готовят. © BeirutiBrit / Twitter
- 4 года не ела мясо и недавно, вспомнив вкус гамбургера, не удержалась и таки приобрела его. Боже мой, из чего они его делают? Вкусно как в раю! Теперь ем втихаря гамбургеры, салат «Цезарь», хот-доги, но исключительно вдали от дома, потому что друзьям признаться не могу. Начнут подкалывать и все такое. Так и живем: с мужем я почти обычный человек, а при друзьях — вегетарианка. © Подслушано / Ideer
- Из трех моих знакомых вегетарианцев двое стали снова есть мясо после 10–15 лет перерыва. Причины были разные, но основная — проблемы с физическим и психоэмоциональным здоровьем. И этимология этих проблем ясна как белый день. Недостаток железа, кальция, витамина D, аминокислот и т. д. Лучше всего усваивается железо животного происхождения, остальные источники железа не спасут ситуацию, а заработать анемию не хочется никому. © Anasteysha / AdMe
(Приведенная пользователем информация подтверждается исследованиями влияния вегетарианской диеты на организм: исследование 1, исследование 2. — Прим. AdMe.ru.)
Бонус: 2 истории о людях, которые едят мясо, но окружающие думали по-другому
- Все мои знакомые — мясоеды, и я тоже, но в гостях кусковое мясо не ем (в супе или в гарнире). Все удивляются и спрашивают: «Ты что, вегетарианец?», а мне просто неудобно в гостях кусочки мяса между зубов выковыривать (щели между зубами слишком малы, чтобы языком вытащить, и достаточны, чтобы там застряли волокна мяса), а до дома с застрявшим мясом переться не хочу. © kuronekog / Pikabu
- Познакомилась с шикарным парнем. Он сказал, что вегетарианец. Я ляпнула, что тоже. После свидания в вегетарианском кафе я, дико голодная, помчалась в ближайший фастфуд. Спешу занять место, как вдруг врезаюсь прямо в него! Стоит с огромным бургером в руках, смотрит на меня ошарашенно! Оказывается, я в первую встречу так рьяно говорила о любви к животным, что он соврал мне, что вегетарианец, очень уж хотел понравиться. © Подслушано / Ideer
А вы как думаете, почему вегетарианцы в какой-то момент возвращаются к употреблению мяса? Возможно, вы сами пробовали отказаться от мясной пищи?
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