15 бывших вегетарианцев, которые вернулись к шаурме и котлеткам, но ни капельки об этом не жалеют

Люди приходят к вегетарианству или веганству по разным причинам. Однако, согласно исследованию , 84 % из тех, кто выбрал растительную пищу, со временем возвращаются к употреблению мяса.

Мы в AdMe.ru за то, чтобы люди сами решали, что им есть. Но пройти мимо вопроса, почему вегетарианцы или веганы возвращаются к всеядности, мы не смогли. В качестве бонуса — парочка историй о людях, которые едят мясо, но окружающие могут подумать, что это не так.