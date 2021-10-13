15 блюд, которые местным кажутся вкусными, а туристы недоумевают, как это вообще есть можно

У каждого народа есть национальные блюда. Некоторые люди едут за тридевять земель, чтобы попробовать традиционные деликатесы, которые кто-то так нахваливал. И порой понимают, что зря проделали такой путь, потому что к еде, которую местные уплетают за обе щеки, они и прикоснуться не смогут.

Мы в AdMe.ru считаем, что не бывает отвратительной еды, если она приготовлена по правилам и из нормальных продуктов. Просто экзотические вкусы — лотерея, в которой не всегда выпадает счастливый билетик. В качестве бонуса мы припасли историю о том, как национальные блюда могут оказаться несъедобными даже для тех, кто ел их на протяжении всей жизни.