15 блюд, которые местным кажутся вкусными, а туристы недоумевают, как это вообще есть можно
У каждого народа есть национальные блюда. Некоторые люди едут за тридевять земель, чтобы попробовать традиционные деликатесы, которые кто-то так нахваливал. И порой понимают, что зря проделали такой путь, потому что к еде, которую местные уплетают за обе щеки, они и прикоснуться не смогут.
Мы в AdMe.ru считаем, что не бывает отвратительной еды, если она приготовлена по правилам и из нормальных продуктов. Просто экзотические вкусы — лотерея, в которой не всегда выпадает счастливый билетик. В качестве бонуса мы припасли историю о том, как национальные блюда могут оказаться несъедобными даже для тех, кто ел их на протяжении всей жизни.
- Когда первый раз была в Италии, захотелось мне попробовать лакричные конфетки. Они такие красивые: черные, с яркими переливами и вкраплениями разных цветов. Мама купила мне пачку этих карамелек. Я не могла дождаться, пока мы расплатимся на кассе, чтобы наконец-то распечатать и попробовать эту красоту. И меня чуть не стошнило. Как же это было отвратительно и невкусно. Даже теперь, хотя прошло много лет, при одном воспоминании мне неприятно. © Марина Лавинюкова / Facebook
- Морской слизень в Шанхае. Официант предложил его, видимо, чтобы посмеяться над глупыми туристами. Блюдо было в очень вкусном соусе. Однако сам слизень был таким полупрозрачным, дрожащим и с маленькими узелками, торчащими по всему телу. Тварь скользила по тарелке, и официант злобно ухмылялся, нарезая ее нам. Так что мы сделали невозмутимые лица, решительно подхватили куски морского желе и съели их, чтобы посрамить самодовольного официанта. Это было ужасно. © anamatronix / Reddit
- Самое отвратительное из того, что я когда-либо ел, — вонючее тофу. Это ферментированный кусок соевого творога, который подается в бульоне вместе с овощами. Пахнет тухлым мусором, а на вкус еще хуже. Мой тайваньский друг, который поделился со мной частичкой этого блюда, клянется, что это самая вкусная еда на Земле. © Felipe Archangelo / Quora
- Место действия — Аргентина. Блюдо — пучеро. Это не то какой-то суп, не то рагу. Вы наливаете воду в кастрюлю, а затем добавляете дешевое мясо (потроха, голяшки) и крупно накромсанные овощи, варите — и вуаля. Это традиционное кушанье, которое нравится почти всем. Для меня же это просто вкус жира и ужаса. © canticev93 / Reddit
- Поцапалась с эстонскими друзьями на тему их национальной кухни. Ну нет у них блюд ресторанного уровня. Капуста с картошкой? Кровяная колбаса? Не смешите мои тапочки. Они раскраснелись, потащили меня в едальню, говорят: «Сейчас мы тебе все докажем». И заказывают какой-то «суппи». Приносят тарелку коричневого месива вроде как с розочкой из сметанки. Пробую и начинаю ржать. Серьезно? Хлебная сладкая кашица со сливками, мерзкая донельзя. Обиделись. Пришлось мне признать, что некоторые эстонские блюда мне все же нравятся. Например, сосиски вериворст, особенно с брусничным вареньем.
- В Малайзии партнер нашего импресарио — китаец — пригласил нас на обед в знак уважения. Там подавали очень много вкуснятины, но начиналась трапеза со «счастливой еды», которую китайцы готовят обычно раз в году на новогодние праздники. Это какой-то салат, щедро сдобренный имбирем. Было ощущение, что жуешь одеколон. Всем поплохело, и все быстренько отодвинули «счастливое» блюдо, а я, памятуя об уважении и традициях, стоически жевала. Но вид у меня был такой, что этот китаец участливо сказал: «Если не нравится, можешь не есть». © Виктория Карунова / Facebook
- Живу в Болгарии, тут любимое блюдо — шкембе чорба, суп из желудков (телячьих, свиных, бараньих). Долго собиралась попробовать. Потом решилась и поняла, что есть это не могу — при всей моей любви к субпродуктам. Даже не в запахе дело — его почти нет после приготовления, но консистенция такая... на любителя. © Мария Быкова / Facebook
- Хонгео хоэ — корейский деликатес. Это ферментированный морской конек. Мне сообщили, что ферментация достигается путем заворачивания сырой рыбы в рисовые стебли, а затем закапывания пакета в навоз на несколько недель. Но такие детали меня не беспокоят. Что меня волнует, так это то, что моя еда пахнет аммиаком промышленного назначения. Текстура также особенно неприятная — хрящи и кашица. © Chris Jensen / Quora
- Я сумасшедший, который все ест и все любит. Салат из медуз? Дайте два. Хаггис? Еще одну порцию, пожалуйста. Любое традиционное блюдо я, скорее всего, съем и полюблю. Мне даже натто нравится. Но с плодом дуриана я потерпел крах — не могу найти никаких положительных качеств в этой мерзости. © Unknown Author / Reddit
- Когда была на Сицилии, местный бойфренд решил меня поразить, пригласив в очень известный старый ресторан, специализирующийся на местной кухне. Мы долго ехали по горному серпантину, приехали, и он заказал блюдо, название которого я даже не поняла, но о котором он мне прожужжал все уши. Повар внес гору странного тушеного мяса, я робко поковыряла вилкой и, когда повеяло запахом туалета, начала догадываться. Ухажер подтвердил, что передо мной тушеные на слабом огне свиные потроха, которыми начинили кишки той же хрюшки. Выплюнула еду в салфетку и надолго застряла в уборной. После чего мне заказали салатик. Ни свидание, ни сюрприз не удались. © Maria Katraseva / Facebook
- Привыкшая к просьбе туристов «просто попробовать» официантка принесла мне 2 маленьких, размером с сахарный кубик, кусочка сероватого, неаппетитного на вид мяса в запечатанной баночке. «Не бойтесь, он не такой невкусный, как кажется по запаху, — улыбнулась она. — К запаху надо просто привыкнуть, это самое трудное». Она лгала. Действительно, когда она открывала баночку, раздавшийся оттуда запах был просто омерзителен. Но это было не самое ужасное. Много, много хуже оказался нестерпимый вкус. Я решил, что название «хаукартль» — звукоподражание. Такой звук должен издавать человек, который это ест. Что же это за люди, если, окруженные со всех сторон величайшими запасами свежей рыбы и льдом, на котором ее можно хранить, они вместо этого едят протухшую ядовитую акулу? © moanet / Pikabu
- Когда мне было 8, мы переехали в Англию. Однажды с мамой пошли в закусочную. Заказали гамбургеры, но их подали без булочек. Затем официант спросил, не хотим ли мы попробовать очень британское блюдо — кровяную колбасу. Мы согласились, и нам принесли немножко. Это была самая отвратительная еда, которую я когда-либо клала в рот. У нее был неправильный вкус, такой, будто ее вообще нельзя употреблять в пищу. Мы люди воспитанные, но все же схватили салфетки и выплюнули еду. © Katherine Talley / Quora
- Ел суши в Гоа, и это было ужасно. Я слышал, что они очень нравятся японцам и русским, поэтому подумал, что дам блюду шанс. Сразу захотелось выплюнуть, потому что на вкус это было одновременно как горькая рыба, сладкий рис и сырые креветки. Я съел одну штучку, корча такие рожи, что жена хохотала, наслаждаясь происходящим. А оставалось еще 5. Поэтому я просто выковырял креветки и съел только их, чтобы не выбрасывать. © Sachin Sangde / Quora
- Сижу на работе и чувствую — кто-то обувь снял. И такой аромат тянется... Полдня терпела, не выдержала. Говорю: «Ребята, кто разулся, обуйтесь — ноги сильно воняют». Просьбу все одобрили, но никто не признавался. А потом оказалось, что коллега получил в подарок конфетку из дуриана и она нам там благоухала. Заставили его немедленно съесть это чудо. © ChessnutGuard / AdMe
- Летела в Сеул. При огромной — 9 часов — разнице во времени предполагались ночной сон и ранний завтрак перед прилетом. Стюардесса обошла всех пассажиров салона бизнес-класса и записала пожелания. Нужно было выбрать между корейским и европейским завтраком. Мне было интересно, выбрала первый. Стюардесса попыталась меня отговорить, но я уперлась. Утром принесли 2-литровую стеклянную пиалу, заполненную мутноватой водой, в которой плавали одинокие рисинки и, возможно, что-то еще. К блюду — палочки и ложка. Попробовала выловить рис, потом попробовала съесть ложку этого раствора. Спасибо стюардессе, она с поклоном забрала у меня пиалу и принесла обычный европейский завтрак. © Ирина Бочарова / Facebook
Бонус: особенности национальной кухни на чужбине
- Посчастливилось съездить на Филиппины. В одном провинциальном городке решили нас побаловать деликатесами национальной кухни. Мы все были в предвкушении, все-таки деликатесы филиппинской кухни. Экзотика. Едим, хвалим, а оно назад лезет. Смотрим, а сами филиппинцы куснули по кусочку, поулыбались и все. Спрашиваем: «Чего сами не кушаете?» А они говорят, что очень извиняются, но к русской национальной кухне надо привыкнуть, они так сразу не могут.
Нам подавали крупные куски картошки, вымазанные в какой-то пасте, что-то типа теста пресного. Все это сварено в воде, паста тягучая, липнет и страшно обжигает нёбо. Потом подали запеканку, что-то типа мамалыги, что ли, смешанной с омлетом, и все это страшно пахло рыбой. «Как к русской???» — офигеваем мы.
Отвечают, что они специально для нас приготовили любимые блюда нашей родной кухни — сначала вареники с картошкой были, а потом мы блины с икрой ели. На вопрос: «Где рецепты взяли?» ответили, что есть тут у них один — его родители в 60-х с русскими специалистами пересекались, он по памяти все и рассказал. © Margadon / Pikabu
А у вас были случаи, когда специально отправились в путешествие попробовать расхваленных традиционных деликатесов и испытали горькое разочарование?