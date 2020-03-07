14 стран мира, в которых дешевый стритфуд не хуже дорогих блюд из ресторана. Сохраняйте список

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«Нет любви более искренней, чем любовь к еде», — сказал Бернард Шоу. Поэтому давайте не будем скрывать, что в путешествиях нас интересует не только пища духовная, но и новая, экзотичная и вкусная еда.

Редакция AdMe.ru решила выяснить, в каких странах уличные блюда настолько аппетитны, что не уступают изыскам именитых шеф-поваров и при этом стоят намного дешевле.

Италия

Пьядина — тонкая лепешка с сыром, ветчиной, колбасой, овощами, иногда со сладкой начинкой. Продается в специальных киосках, называемых пьядинериями. Стоимость — от € 4.

Аранчини — обваленные в сухарях и обжаренные во фритюре до золотистой корочки шарики из риса с разнообразной начинкой. Стоимость — от € 10 за 6 шт.

Канноли — хрустящая трубочка из вафельного теста со сладким кремом из рикотты и сиропа, с шоколадом и цукатами. Стоимость — от € 2,5.

Мексика

Тако — тортилья (небольшая кукурузная или пшеничная лепешка) с острой и сочной начинкой, в составе которой обязательно есть сыр, а также может быть измельченное мясо, морепродукты, овощи. Стоимость — от € 0,5 за 1 шт.

Тамале похожи на клецки из кукурузного теста с соленой или сладкой начинкой. Их готовят и подают в оболочке из кукурузной шелухи или бананового листа. Стоимость — от € 1,3 за пару маленьких тамале и в 2 раза больше за такое же количество тамале пообъемнее.

Бельгия

Бельгийские вафли — всемирно известный десерт. Мягкие воздушные вафли подают со взбитыми сливками, шоколадом, мороженым и кусочками свежих фруктов. Стоимость — от € 3.

Япония

Один из самых популярных вкусов японского мороженого — матча (зеленый чай). Существуют и другие, менее распространенные вкусы, такие как куро-гома (черный кунжут), кинако (жареная соевая мука), куромицу (черный сахарный сироп) и йомоги (полынь). Стоимость — от € 1,5.

Такояки — шарики из теста готовят в специальной сковородке. Внутри начинка из измельченных осьминогов, маринованного имбиря и зеленого лука. Подают шарики с одноименным соусом, посыпав сушеными зелеными водорослями и стружкой из тунца. Стоимость — от € 1 за сет из 3 шариков.

Испания

Хамон иберико и колбаски чоризо — популярные составляющие испанских тапас — закусок, подаваемых не только в барах, но и на улице. Стоимость — от € 2,5.

Чуррос — золотые полоски заварного теста, жаренного в масле. Их едят, окуная в густой горячий шоколад. Стоимость — от € 4 за порцию на двоих.

Турция

Кагит халва (бумажная халва) — старинный десерт, в котором между двумя слоями тоненькой вафли скрывается сладкая начинка — сгущенное молоко, карамель, шоколад, кокосовая стружка. Стоимость — от € 1.

Мидии долма — моллюски, фаршированные ароматной смесью из риса, орехов, изюма, корицы, перца (черного и красного) и трав. Стоимость — от € 0,2 за 1 шт.

Греция

Сувлаки — кусочки сочного мяса, обжаренного на вертикальном гриле, завернутые в слегка обжаренный лаваш вместе с гарниром из нарезанных помидоров, репчатого лука, жареной картошки и щедрой порцией соуса дзадзики. Стоимость — от € 1,50.

Кулури — дрожжевой хлеб, скрученный в кольцо, и щедро посыпанный семенами кунжута. Стоимость — от € 0,3.

Филиппины

Квек-квек — сваренные вкрутую перепелиные яйца в хрустящем кляре, подают их с кисло-сладким соусом. Оранжевый цвет тесту придает натуральный пищевой краситель аннато. Стоимость — от € 0,25 за порцию из 4 шт.

Тахо — десерт из шелковистого тофу, похожего на заварной крем, упругих шариков саго и арнибала, сиропа из коричневого сахара. Стоимость — от € 2,5.

Бразилия

Асаи на тигела — популярный, особенно среди серферов, десерт из замороженных ягод асаи, которые известны как полезный суперпродукт. Асаи на тигела подают в стакане или чаше, посыпав мюсли, кусочками фруктов и полив сиропом гуараны. Стоимость — от € 0,7.

Индонезия

Бакван — оладьи из тертых овощей, обжаренных во фритюре. Тесто делают из рисовой или пшеничной муки, яиц, воды, пряностей и измельченной морковки, ростков фасоли, капусты и зеленого лука. Стоимость — от € 0,5 за порцию.

Германия

Из всех типов немецких колбасок самой популярной уличной едой являются карривурст — с кетчупом и порошком карри. Cтоимость — от € 4,5 (в цену входит также картофель фри или булочка).

Брецель — свежий крендель, чаще посыпанный крупной солью, иногда с кунжутом или другими семенами, но бывает и сладким, с сахаром, орешками, корицей, шоколадом. Cтоимость — от € 0,5.

Фишбротен — традиционно этот бутерброд готовят с селедкой, солеными огурцами, луком, соусом ремулад. Он настолько популярен, что существует даже Международный день фишбротена, его отмечают в мае. Cтоимость — от € 4.

Франция

Жамбон-бёр — самый популярный французский бутерброд. Он прост, но восхитителен, ведь это свежайший багет с хрустящей корочкой, сливочным маслом и розовыми ломтиками самой лучшей ветчины. Cтоимость — от € 2,6.

Французские блинчики — крепы — очень тоненькие, бездрожжевые. Их подают, как и русские блины, и со сладкой, и с пикантной начинкой. Cтоимость — от € 3.

Нидерланды

Фрикандель — мясная колбаска без оболочки, разрезанная посередине для того, чтобы поместить туда измельченный сырой репчатый лук и различные соусы. Cтоимость — от € 3.

Поффертье — похожие на небольшие оладьи, эти воздушные малыши выпечены из теста с гречневой мукой. Подают их, щедро посыпав сахарной пудрой, иногда с ягодами, вареньем или полив ликером Advocaat. Cтоимость — от € 3.

Австралия

Дагвуд дог — закуску делают из сосиски на палочке, которую обмакивают в кукурузное тесто и обжаривают во фритюре. Не так давно уличные повара решили довести блюдо до совершенства — палку удлинили, добавили к сосиске кусок твердого сыра и стали обваливать тестяную бочку в кусочках картошки со специями. Cтоимость — от € 5 за обычную сосиску и от € 8 за длинную.