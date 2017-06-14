14 продуктов для очищения организма, которые уже есть у вас на кухне
Нашему телу время от времени необходимо обновление и очищение. Существуют продукты, которые способны помочь в этом лучше любых процедур и лекарств.
AdMe.ru собрал самые полезные продукты для каждого органа, которые стоит включить в свой рацион, чтобы всегда оставаться здоровым.
Щитовидная железа
Сельдерей стимулирует работу щитовидной железы. Еще он очищает кровь и препятствует отложению мочевой кислоты в суставах. А зеленый смузи, в состав которого входит сельдерей, даже помогает при воспалении щитовидки.
Пищеварительная система
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Лук улучшает аппетит и способствует усвоению питательных веществ, что обеспечивает более комфортный процесс пищеварения. Содержащиеся в луке дисульфиды и трисудьфиды обладают противоопухолевыми и противомикробными свойствами.
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Клетчатка в семенах льна помогает связывать и выводить токсины. Кроме этого, семена богаты полезными жирами: омега-3, омега-6, омега-9, которые являются необходимой составляющей для нормального функционирования организма.
Поджелудочная железа
Бразильский орех содержит много селена, который способствует выведению ртути из организма. Но стоит помнить, что в больших количествах бразильский орех есть нельзя.
Печень
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Бетаин, который входит в состав свеклы, помогает печени выводить токсины. Также свекла является продуктом, омолаживающим организм — она улучшает состояние кожи, ногтей и волос.
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Имбирь ускоряет процессы метаболизма, помогает работе печени, поэтому его масла часто используются для настоек, ароматерапии и диетических добавок.
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Грейпфрут активизирует работу печени, при этом снабжая тело большим количеством питательных веществ. Кроме того, фрукт богат витамином С, поддерживающим иммунную систему.
Желчный пузырь
Употребление оливкового масла с фруктовым соком помогает вывести камни из желчного пузыря. Также оно способствует снижению уровня холестерина в крови и желчном пузыре.
Кишечник
Волокна в белокочанной капусте выводят токсины и тяжелые металлы из организма. А кислоты, которые также входят в ее состав, улучшают микрофлору кишечника и ускоряют процессы пищеварения.
Почки
- Морская соль способствует выведению избыточных кислот через мочеиспускание. Также она поддерживает щелочной баланс организма.
- Клюкву можно смело назвать самым сильным природным антибиотиком и противовирусным средством, которое очищает мочевой пузырь и мочевыводящие пути.
- Являясь мочегонным средством, петрушка предотвращает образование камней в почках и мочевом пузыре. Кроме этого, она очищает мочевой пузырь и мочеточники, заставляя тело вырабатывать и пропускать больше жидкости.
Прямая кишка
Пищеварительный фермент бромелайн, который есть в ананасе, способен очистить прямую кишку и улучшить пищеварение. А еще в ананасе содержится большое количество клетчатки: всего с одной долькой организм получает до 10 % дневной нормы этого питательного вещества.
Весь организм
Яблоки отлично помогают телу избавляться от токсинов. Пектин, который содержится в них, способствует выведению вредных пищевых добавок и металлов.
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