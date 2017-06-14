14 продуктов для очищения организма, которые уже есть у вас на кухне

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Нашему телу время от времени необходимо обновление и очищение. Существуют продукты, которые способны помочь в этом лучше любых процедур и лекарств.

AdMe.ru собрал самые полезные продукты для каждого органа, которые стоит включить в свой рацион, чтобы всегда оставаться здоровым.