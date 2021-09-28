14 кулинарных приемов японцев, которые и на Нобелевскую премию не зазорно выдвинуть

Все, кто имеет дело с кухонной рутиной, относятся к ней по-разному. Для одних это наскучившая обязанность, для других — выражение заботы о семье, для третьих — способ проявить свой творческий потенциал. Но конечная цель у всех одна — приготовление вкусных и полезных блюд при минимуме издержек. А поможет в этом знание всевозможных хитростей.

Мы в AdMe.ru ознакомились с правилами готовки, которыми руководствуются жители Японии, и поняли, что нам есть чему у них поучиться.

Промывают рис по особой схеме, и чистота тут ни при чем

Для описания действия, которое мы называем промыванием риса, жители Японии используют термин «тогу». По значению он близок к слову «затачивать». Смысл в том, что нужно удалить липкую пленку, которая остается на зернах даже после их обработки. По убеждению японцев, она значительно портит вкус риса. И простым полосканием такое покрытие не устранить.



Схема очистки следующая. Нужно залить рис водой, перемешать рукой, жидкость слить. Повторить эти действия 3 раза. Затем согнуть пальцы руки, будто в ней находится теннисный мячик, погрузить ее в мокрый рис и энергично растереть зерна. Снова промыть рис водой. Повторять «растирание» с последующим полосканием до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Знают, что рисовая вода может еще послужить

Если предстоит приготовить такие овощи, как баклажаны или редис, то жители Страны восходящего солнца оставят для них немного воды, в которой промывался рис. Следует замочить плоды в этой крахмалистой жидкости минут на 10, и она избавит их от горечи. А потом уже можно приступать к их тепловой обработке.

Во все блюда добавляют продукты со вкусом умами

Японские кулинары говорят, что существует не 4, а 5 вкусов: сладкий, горький, кислый, соленый и таинственный умами, что дословно переводится как «приятный вкус». Чтобы блюдо получилось удачным, в него нужно добавить ингредиент, богатый умами, и он свяжет между собой вкусы других компонентов. К таким продуктам относятся сушеные грибы, соевый соус, паста мисо, а также ферментированные овощи.

Соблюдают правило 5 цветов

Японские роллы, которые продают у нас, могут стать сбалансированным приемом пищи, если выбрать их правильно. По мнению жителей Страны восходящего солнца, чтобы насытить организм всеми необходимыми элементами и минералами, вовсе не обязательно прибегать к изучению химического состава продуктов при составлении рациона. Сторонники здорового питания едят в Японии блюда, которые состоят из компонентов 5 цветов: белого, черного, красного, желтого, зеленого. Например, соответствующий этому правилу обед может быть приготовлен из риса, черного кунжута, красной рыбы, моркови и огурцов. Исходя из правила 5 цветов следует выбирать и роллы.

Сушат овощи на зиму

Если во многих странах принято консервировать излишки урожая, то в Японии предпочитают их сушить. Считается, что таким образом в овощах повышается концентрация питательных веществ, а также улучшается их умами. Сушеные овощи впоследствии жарят, тушат или готовят на гриле.



Для того чтобы сделать заготовки, нужно нарезать все овощи, что найдутся в доме: морковь, баклажаны, тыкву. Далее следует разложить их на какой-нибудь поверхности в хорошо проветриваемом помещении и сушить в течение 1–2 дней.

Никогда не выбрасывают остатки риса

Японцы ни за что не отправят несъеденный рис в мусорное ведро. Они завернут его в пленку и поместят в морозильную камеру, чтобы потом разогреть в микроволновой печи. Если готовый рис долго стоял и успел затвердеть, жители Японии его промоют, добавят крахмал и скатают в шарики. После чего отварят и подадут с соусом.

Знают хитрость, как не обжигаться при готовке

Некоторые блюда требуют работы с горячими продуктами. Например, японские онигири часто делают из свежесваренного риса. Чтобы не обжигать ладони, кулинары сперва изо всех сил похлопают в ладоши, а затем уже приступят к формированию онигири. Дискомфорт от хлопков передаст в мозг сигнал о боли, что является своего рода игрой на опережение, и горячая температура продукта будет ощущаться гораздо меньше.

Любят есть сырые яйца

Если заглянуть в социальные сети японских кулинаров, часто можно увидеть, как они разбивают сырые яйца над готовыми блюдами: рисом, лапшой или салатом. В Стране восходящего солнца очень строгий контроль качества яиц, которые попадают на прилавки магазинов, а потому японцы не боятся сальмонеллы. Они убеждены, что тепловая обработка продукта устраняет значительную долю полезных веществ, и не намерены лишать себя их.

Перед употреблением помидоров проводят тест

Когда мы выбираем помидоры, то всего лишь ощупываем наиболее привлекательные плоды. В Японии же хозяйки и хозяева еще и дома проведут небольшой тест. Местные отбирают лучшие помидоры, помещая их в емкость с водой. Если томат утонул, то он вкусный и его лучше употребить в сыром виде. Если плавает на поверхности — стоит его приготовить, например добавить в соус. Это связано с количеством сахара в плодах. Если его содержание составляет от 6 %, то показатель плотности у помидора выше, чем у воды, и он тонет. Чем больше сахара, тем вкуснее томат.

Знают, что делать со сгоревшим хлебом

Если сгорают тосты, многие японцы их не выбрасывают. Ведь такой пережаренный хлеб может послужить отличным освежителем воздуха. Жители Страны восходящего солнца измельчают ломтики, заворачивают в марлю и кладут в холодильник или в обувной ящик.

Правильно хранят лимон

Разрезанный лимон от высыхания не спасет даже оборачивание пищевой пленкой, потому что она не сдерживает испарение влаги из него. Жители Японии нашли решение: цитрус следует поместить над стаканом с водой срезанной частью вниз. При этом емкость должна быть такой, чтобы лимон держался за стенки и не касался жидкости. В таком положении он будет получать влагу и оставаться свежим дольше.

Для макаронных изделий также нашли оптимальный способ хранения

Чтобы защитить лапшу от влажности, многие японцы хранят ее в банках из-под чипсов или в пластиковых бутылках под крышкой. Во втором случае емкость не только позволяет держать макаронные изделия в сухости, но и помогает отмерять необходимое количество лапши для варки. Через горлышко бутылки проходит ровно столько лапши, сколько требуется на 1 порцию.

Создают защитное покрытие для сковороды

Пользователь сети из Японии изобрел гениальный кухонный лайфхак, который получил тысячи откликов от его соотечественников. Началось все с того, что он клал в свой пуэр специальное приспособление из железа, чтобы оно выделяло полезный элемент. В какой-то момент парень обнаружил, что напиток оставляет на вещице налет, который непросто смыть.



И тогда он решил усовершенствовать таким образом свою железную сковороду. Он стал заваривать чай прямо в ней, чтобы посуда приобрела характерное янтарное покрытие. По словам пользователя, после такой манипуляции он начал жарить на этой сковороде без использования масла.

Готовят самые аппетитные оладьи

В последние годы в Японии наблюдается повальное увлечение блинчиками. Причем местные умудрились придумать нечто новое, а именно пушистые оладьи, напоминающие суфле. Этот десерт уже покорил своим аппетитным видом весь интернет. Секрет заключается в том, что для таких оладий белки отделяются от желтков и взбиваются до крутых пиков.