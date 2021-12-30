14 историй от гурманов, которые осмелились и съели такое, что другие обходят стороной
В некоторых странах есть соленое свиное сало — норма, а в других считается привычным обедать жареными насекомыми. В разных уголках мира найдется немало продуктов и рецептов, которые многим покажутся невообразимыми. Даже не знаем, что из этого мы бы решились попробовать.
AdMe.ru зачитался историями из треда о странной еде, которую некоторые смельчаки рискнули съесть.
- Жареный редис. Так вкусно! В первый раз, когда я приготовила это блюдо, была так удивлена, что съела все. Даже пришлось еще раз идти на рынок за редиской. Рецепт довольно прост: очистите и разрежьте пополам редис, добавьте около 2 столовых ложек растопленного сливочного масла, разложите на противне, застеленном пергаментом. Посыпьте розмарином, солью и перцем и выпекайте при температуре 190 °С около 30 мин. © Lynda Johnson / Quora
- Оладушки из KitKat. Но прежде чем вы осудите меня, позвольте поведать вам историю. Как-то моя соседка рассказала, что такие оладушки сделал ее сын — мой друг. Поверьте, я сделала такое же лицо, что и вы, читая это. Однажды друг пригласил на ужин и начал готовить оладушки из KitKat. Я кривлялась и шутила по поводу блюда. Хотя и неохотно, но я их попробовала. Поверьте, это было безумно вкусно. © Shushriya Swarnkar / Quora
- Я ел жареное молоко. Да-да. Впервые я попробовал его в Южной Корее. Жареное молоко, очевидно, состоит из муки, сахара и молока. Из ингредиентов делают что-то вроде студенистого кубика, тесто обжаривают во фритюре. Вкус отличный. И вот однажды в это блюдо мне добавили нечто странное — помидоры черри. Во многих сладостях, которые я ел в Южной Корее, были помидоры черри. Думаю, здесь к ним относятся скорее как к фрукту. © Heidi [REDACTED] / Quora
- Я летел из ОАЭ в Танзанию с пересадкой на несколько часов в Эфиопии. Ждал начала посадки и решил позавтракать. Я заказал блины, а мой друг купил нечто черное. Я не знал, что это за блюдо, и он дал мне попробовать. Это определенно была самая странная вещь, которую я ел. Кровяная колбаса. Состоит в основном из жареной свиной крови. Я сам из США и не думаю, что у нас есть что-то подобное, а было довольно вкусно. © Asher / Quora
- Необычное сочетание острого ужина и сладкого завтрака популярно среди некоторых американцев. Хрустящий и соленый жареный цыпленок дополняет сладкий сироп с вафлями. Хотя происхождение этого блюда оспаривается (одни говорят, что оно возникло на юге Соединенных Штатов, другие — что это творческое изобретение владельца ночного клуба в Гарлеме, Нью-Йорк), одно можно сказать наверняка: единственное, что вкуснее вафель или жареного цыпленка, — это вафли вместе с жареным цыпленком. © Hannah Baty / Quora
- Мой пример самой странной еды — натто. По внешнему виду напоминает слюни Чужого из одноименного фильма. Или слизь улитки. Многие люди абсолютно ненавидят запах этого блюда. Потому что натто — это сброженные соевые бобы, которые намеренно заражены определенными бактериями. Помню, что в первый раз, открыв упаковку, я подумала, что это отвратительно. Я предположила, что блюдо просто испортилось. Сейчас вкус этого блюда для меня райский. © Lakeysha Brown / Quora
- Однажды я доил змей, чтобы получить змеиный яд. Но я не ел их до тех пор, пока не посетил Тайвань. Меня отвели в ресторан, где готовят змей. Это может показаться странным, но на вкус они похожи на курицу. © Jay Yadawa / Quora
- Сашими из лошади. Было интересно есть сырое красное мясо. По вкусу между олениной и говядиной. Точно сказать сложно, так как мясо было замороженным. Я видел его в меню в разных ресторанах Окинавы, но никогда не заказывал. И подумал, что должен попробовать хотя бы перед отъездом. © Aaron J Mund / Quora
- Копи-лувак готовят из кофейных зерен, которые съедают пальмовые циветты, это такое ночное млекопитающее. После того как зерна покидают организм зверька, их собирают. Прохождение бобов через животное придает им тонкий неповторимый вкус. Такой кофе один из самых дорогих в мире. Чашка может стоить $ 50. © Matthew Meador / Quora
- Мое любимое блюдо, которое относится к категории странных, это тушеное мясо из бычьего или говяжьего языка с солеными огурцами. © Isabelle Anne / Quora
- Мне нравится то, что пугает других. Однажды ко мне на деловой ужин пришли люди, и они были явно встревожены, увидев, как все вокруг едят бургеры с торчащими из них ногами краба, — это были мягкие крабовые бургеры. © Steve Pavlov / Quora
- Признаюсь, мне потребовалось немного смелости, чтобы попробовать это в первый раз. Ризотто с клубникой. Поджарьте рис в течение 3 минут, добавьте бульон. Примерно через 10 минут начните, перемешивая, добавлять нарезанную кубиками клубнику. Когда рис станет al dente, снимите кастрюлю с огня и добавьте сливочное масло, тертый пармезан и перец. Подавать с нарезанной клубникой. © Ian De Pagie / Quora
- Как-то я ел бутерброды с беконом и мармеладом. Мне сказали, что это блюдо едят в Англии. Скажу честно, мне понравилось. © Gregory Dickson / Quora
- Когда я путешествовала по Юго-Восточной Африке 19 лет назад, я была гостем в сафари-лагере. Местные мужчины и женщины организовали для нас чудесный шведский стол со всевозможными тропическими фруктами и овощами. Однажды они подали мясо зебры, приготовленное на гриле. Я выросла в стране, где от употребления в пищу даже конины обычно воздерживаются, поэтому не решалась попробовать конских собратьев. Но я все же попробовала. Почему бы не съесть зебру? Как оказалось, она очень нежная и вкусная. Можно сравнить с телятиной. © Deborah Buchanan / Quora
Какое странное блюдо вы ели? Понравилось?
Фото на превью evilbeau / Shutterstock
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