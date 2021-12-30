14 историй от гурманов, которые осмелились и съели такое, что другие обходят стороной

В некоторых странах есть соленое свиное сало — норма, а в других считается привычным обедать жареными насекомыми. В разных уголках мира найдется немало продуктов и рецептов, которые многим покажутся невообразимыми. Даже не знаем, что из этого мы бы решились попробовать.