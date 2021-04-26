14 гениальных вещей для кухни, которые есть у единиц, хотя они доступны каждому

Кухня — то место в доме, в котором мы проводим значительное количество времени — около 12 % своей жизни. Именно поэтому важно, чтобы такое пространство было правильно обустроено: это сэкономит время и сделает процесс готовки еще приятнее.

Сегодня мы в AdMe.ru решили поискать в интернете крутые принадлежности, которые каждому из нас захотелось бы иметь у себя на кухне. Скажем по секрету: кое-что из этого найдется у всех.

Восковые салфетки

Восковые салфетки, помимо того, что являются многоразовым экологичным решением для кухни, имеют кучу полезных свойств. Еда, завернутая в такую салфетку, хранится дольше. Ими также можно накрывать банки и использовать вместо пищевой пленки. Их можно мыть, хранить в морозилке, а при правильном уходе они держатся около года.

Вакуумный герметик для продуктов

Если вы любите путешествовать или дома часто портятся продукты, то это приспособление значительно облегчит вам жизнь. Оно поможет дольше хранить запасы еды свежими, а также экономить место в холодильнике.

Силиконовые перчатки со щетиной

Если вы ненавидите мочить руки при мытье посуды, а обычные перчатки не для вас, то эта многоразовая альтернатива может обернуться настоящей находкой. Перчатки со щетиной прослужат достойной заменой также и губкам для мытья посуды. А еще их можно стирать в посудомойке!

Аэратор

Установив на головке крана аэратор, можно выиграть сразу в нескольких моментах: поток воды, насыщенный пузырьками воздуха, делает процесс мытья посуды комфортным и эффективным. К тому же аэратор позволяет сэкономить воду, не меняя при этом напор струи. И хотя мы привыкли чаще видеть его в ванной комнате, в кухне он сослужит не менее полезную службу.

Держатель столовых приборов

У держателей подобного типа внутренняя часть имеет наклон, поэтому вода внутри не задерживается и стекает в раковину. Такой маленький слоник на кухне позаботится о влажных столовых приборах, создавая имитацию фонтанчика.

Медицинские перчатки для теста

Если немного осмотреться в доме, то окажется, что для кухни могут пригодиться самые неожиданные вещи. Например, если кто-то боится запачкать руки жирным тестом или другой трудно смываемой смесью, то одноразовые медицинские перчатки могут оказаться настоящим спасением. Они плотно облегают, практически не чувствуются в процессе, и, что самое классное, руки остаются совершенно чистыми.

Набор для ферментации

Набор для ферментации отлично подходит для приготовления квашеной капусты и соленых огурчиков. С помощью водяного покрытия внутри посуды создается бескислородная среда. Кислород вытесняется, когда углекислый газ, образующийся во время брожения, поднимается на поверхность воды. Ферментация позволяет сохранять полезные вещества продуктов и помогает лучше усвоить их.

Термометр для духовки

Не перечислить всех кулинарных неудач, которые случались из-за неправильно выставленной температуры. Термометр для духовки станет ценным другом для тех, у кого в духовке нет встроенного градусника.

Подставка на газовую плиту

Подобная подставка очень полезная вещь: с ее помощью можно устойчиво разместить на решетке газовой плиты мелкую кухонную посуду. Отлично подойдет для кофеварки (турки) и маленьких кастрюль.

Поднос для кухонных принадлежностей

Если столешница постоянно завалена разными баночками и кухонными приборами, то можно просто сложить их на обычный поднос. Таким образом кухня будет выглядеть опрятнее, а поднос легко можно убрать, если понадобится срочно высвободить место на столе.

Полка на колесиках

Дополнительные полки на кухне никогда не бывают лишними, особенно если речь идет о маленьком пространстве. Ширина этой полки на колесиках всего 10 сантиметров. В отличие от обычной бутылочницы она мобильна и может поместиться в любое удобное вам пространство.

Подвесная корзина

Вместо того чтобы хранить фрукты в миске, занимающей ценное место на столе, можно воспользоваться вертикальным пространством на кухне и добавить подвесную корзину для продуктов.

Разделочная доска вместо подставки

Вытаскивать из глубины шкафа тяжелую кухонную технику вроде миксеров или комбайнов, а потом убирать обратно — та еще головная боль. Но все становится проще, если поставить прибор на старую, дешевую разделочную доску. Она легко будет скользить по столешнице или полке шкафа, а резиновые ножки прибора больше не будут цепляться за поверхности.

Многослойное освещение

Подобное освещение хорошо подходит для кухонь, в которых мы и готовим, и едим. Таким образом можно создать атмосферное освещение для группы людей, сидящих за столом, и в то же время иметь лампу прямо над зоной готовки. Например, подвесные светильники помогают глазам сосредоточиться на нарезке салата или другой скрупулезной работе.