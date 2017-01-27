14 фотографий знакомых продуктов, глядя на которые, думаешь: «Офигеть!»

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Каждый день по своей воле или случайно мы натыкаемся на десятки изображений изысканных блюд или, наоборот, простых обедов.

Но иногда в продуктовой корзине обычных людей оказываются покупки, о которых невозможно не рассказать. AdMe.ru подготовил для вас подборку фотографий еды, заставляющих широко раскрыть глаза от удивления.