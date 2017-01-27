14 фотографий знакомых продуктов, глядя на которые, думаешь: «Офигеть!»

Каждый день по своей воле или случайно мы натыкаемся на десятки изображений изысканных блюд или, наоборот, простых обедов.

Но иногда в продуктовой корзине обычных людей оказываются покупки, о которых невозможно не рассказать. AdMe.ru подготовил для вас подборку фотографий еды, заставляющих широко раскрыть глаза от удивления.

1. Клубника, внутри которой начали прорастать ее же семена

2. Сосиска, оказавшаяся внутри пустой

3. Два банана в одной кожуре

4. Готовый обед, полностью соответствующий изображению на этикетке

5. Самая эмоциональная карела

6. Овальное драже M&M’s

7. Неожиданный способ приготовить слойку с яблоком

8. Мясо, которое выглядит так, словно оно не в фокусе

9. Арбуз, на 100 % состоящий из корки

10. Дату изготовления напечатали на самом йогурте

11. Внутри устрицы был спрятан краб

12. Капуста, о которой забыли

13. Клубника — вылитый Марио

14. Ореховая скорлупа скрывала сразу 4 ядра

Фото на превью AmoosingCows, imgur.com

118 На склад!
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