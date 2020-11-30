14 фактов о магазинных продуктах, от которых охнет даже опытный шеф-повар

Мы — то, что мы едим. Так считали еще в Древней Греции, и недавно ученые доказали этот тезис. Рацион всех живых организмов оказывает прямое влияние на последовательность ДНК в генах. Поэтому важно хорошо разбираться в том, что мы покупаем в местном супермаркете.

Мы в AdMe.ru хотим знать больше о том, что едим. И да, мы накопали целую тележку фактов о продуктах, встречающихся в любом магазине. А в бонусе расскажем о птичьем молоке (спойлер: оно существует).

1. Из магазинных яиц могут вылупиться птенцы

Правда, вырастить птенцов можно лишь из перепелиных яиц. В отличие от кур, у них есть одна особенность: чтобы птицы неслись, нужно держать вместе перепелов обоих полов. Поэтому большая часть яиц выходит оплодотворенной. А куриц, например, содержат отдельно от петухов. Пользователь Pikabu провел эксперимент и выложил такую историю: «Я просто купил несколько упаковок яиц в супермаркете. Как итог — 18 новорожденных цыплят, которые отправились жить к теще за город. Выращивал я их с помощью специального инкубатора и ждал целых 3 недели».

2. Кускус — это те же макароны, но особой формы

Кускус — быстрый в приготовлении и весьма полезный гарнир. Он продается в отделе с крупами, внешне похож на пшено, а на упаковке зачастую красуется надпись: «Пшеничная крупа». Но на самом деле кускус — это крошечные макароны, которые делают из твердых сортов пшеницы. Для этого муку смачивают небольшим количеством воды и встряхивают до образования крошки. Стоит отметить, что встречаются и варианты из ячменя. Одна порция кускуса содержит более половины суточной нормы селена — минерала, играющего важную роль в обмене веществ, работе щитовидной железы и укреплении иммунной системы.

3. Пармезан — не лактовегетарианский продукт. Некоторые другие сыры тоже

Некоторые виды вегетарианства не исключают употребления молочных продуктов. Но, как оказалось, не каждый сыр подходит для такой диеты. Все дело в способе приготовления. Сыры получают путем ускорения процесса свертывания молока, а для этого добавляется специальный сычужный фермент из желудков молодых телят. Сычуг почти всегда входит в состав таких сыров, как пармезан, моцарелла, грюйер, эмменталь, горгонзола и камамбер. А в большей части остальных сыров он заменяется ферментом неживотного происхождения. Обычно эту информацию можно найти на этикетке.

4. Внутри каждого плода инжира есть минимум одна оса

Дело в том, что инжир — это, можно сказать, вывернутый цветок, и опылить его обычным способом нельзя. Поэтому для созревания плода важно, чтобы внутрь пробралась оса. Она оставит потомство и больше не сможет выбраться обратно, в отличие от новорожденных особей. В итоге инжир начинает выделять особый фермент, который расщепляет тело осы, превращая его в часть плода. Во многом из-за этого некоторые люди не считают инжир веганским продуктом.

5. Соленые огурцы, селедка и молоко отлично сочетаются

Считается, что некоторые пищевые сочетания плохо перевариваются и обязательно вызывают проблемы с пищеварением. Например, молоко и рыба или молоко и огурцы. Но на самом деле здоровый пищеварительный тракт справляется с любой едой и практически любыми пищевыми сочетаниями. Более того, существует много традиционных блюд, в состав которых входят эти продукты: финский рыбный суп на молоке или белорусский овощной холодник на кефире.

6. Разморозка при комнатной температуре опасна

К разморозке продуктов стоит относиться достаточно серьезно — все же этот процесс влияет на качество и безопасность еды. Бактерии в пище начинают размножаться, когда температура поднимается до + 4 °C. Поэтому размораживать еду необходимо либо в холодильнике, либо очень быстро. И если с холодильником все понятно, то для быстрой разморозки есть 2 способа: в герметичном пакете под холодной водой и в микроволновой печи.

7. Старые кулинарные привычки портят вкус пасты

Есть несколько способов сделать пасту безвкусной и пресной. И не нужно их более повторять. Не стоит добавлять растительное масло при варке. Макароны, приготовленные в маслянистой воде, не дадут соусу впитаться. От этого блюдо может получиться безвкусным.

Промывать макароны после варки тоже нельзя. Это смоет весь крахмал, который как раз таки способствует впитыванию соуса. По той же причине не стоит замачивать макароны до того, как закинуть их в кипящую воду. Чтобы получилась идеальная паста, нужно попросту отварить макароны в большом количестве подсоленной воды. А после слить на дуршлаг и добавить их на пару минут к кипящему соусу.

8. Брокколи, как и цветная капуста, — это вовсе не капуста. Это цветы

Головка цветной капусты и брокколи — это огромное соцветие, состоящее из множества плотно прижатых друг к другу бутонов. Они попросту не успевают расцвести, потому что кочан специально срезают заранее. А если его вовремя не срезать, то продукт станет непригоден к употреблению, потому что начнет горчить. Позже капуста сменит окрас и начнет делиться на маленькие соцветия. Спустя некоторое время кочан будет напоминать букет цветов.

9. Яблоки можно и нужно готовить как овощи

Яблоки — это не первый ингредиент, который приходит на ум при готовке гарнира. Однако на самом деле их сладость отлично сочетается как с овощами, так и с мясом. Яблоки встречаются во множестве рецептов, например в овощном рагу или с запеченной уткой. Готовят даже яблоки, фаршированные мясным фаршем.

10. Хранить помидоры в холодильнике — плохая идея

Исследователи доказали, что температура ниже +12 °C подавляет способность помидора вырабатывать вещества, отвечающие за вкус и аромат. Поэтому после хранения в холодильнике продукт может стать попросту безвкусным. Чтобы этого избежать, помидоры нужно хранить при комнатной температуре в любом затемненном помещении.

11. Охлажденная еда может стать в разы полезнее

Продукты, содержащие крахмал, вредны для организма из-за их высокого гликемического индекса — скорости, с которой углеводы усваиваются и повышают уровень сахара в крови. Особенно это касается картофеля. Однако есть способ сделать любимое блюдо в разы полезнее — нужно просто его охладить. Это значительно снизит скорость усвоения крахмала, что, наоборот, пойдет на пользу. Охлаждение также повлияет на блюда из риса, макарон, фасоли, гороха и чечевицы.

12. Четверть всего выращенного фундука уходит на пасту Nutella

Компания Ferrero Rocher, производящая орехово-шоколадную пасту Nutella, является крупнейшим в мире потребителем фундука, покупая 25 % всех выращенных орехов. Примечательно, что изначально фундук добавили в пасту, чтобы удешевить ее. А после она настолько полюбилась покупателям, что стала одной из самых популярных сладостей в мире.

13. Простая пищевая соль полезнее морской

Соль, вероятно, самая широко используемая приправа в мире. Есть несколько ее разновидностей, и самые популярные у нас — поваренная и морская. Первая наиболее доступна, а вторая считается изысканной и полезной. Но это не совсем так. В морской соли, помимо натрия и хлора, содержатся калий, железо и цинк, которые мы с лихвой получаем из других продуктов. Однако по причине загрязнения океана она также содержит следы тяжелых металлов и микропластик, риски употребления которого все еще неясны. В поваренной соли нет ни металлов, ни пластика, зато есть йод, который необычайно важен для нас.

14. Манная каша без комков — проще простого

Комки в манной каше образуются в момент, когда порция крахмала попадает в горячую жидкость, отчего поверхность обваривается, и получается комок. Есть ряд способов избежать этого. Например, можно залить крупу стаканом холодного молока и размешать до однородной массы. После чего залить ее в кипящее молоко и, постоянно помешивая, снова довести до кипения и варить еще 3–4 минуты.

Бонус: птичье молоко существует

Птичье молоко существует. А голуби и горлицы — одни из немногих птиц, которые способны его производить. Молочко выделяется стенками зоба птиц, имеет слегка желтоватый цвет, внешне напоминает творог и содержит больше белка и жира, чем коровье. Оно есть и у самок, и у самцов, которые вместе кормят потомство. Помимо голубей, молоко выделяют пингвины и фламинго. Но все мы знаем «Птичье молоко» как польские конфеты с суфле или же как советский торт. И оказывается, что название появилось не просто так.