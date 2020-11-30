14 фактов о магазинных продуктах, от которых охнет даже опытный шеф-повар
Мы — то, что мы едим. Так считали еще в Древней Греции, и недавно ученые доказали этот тезис. Рацион всех живых организмов оказывает прямое влияние на последовательность ДНК в генах. Поэтому важно хорошо разбираться в том, что мы покупаем в местном супермаркете.
Мы в AdMe.ru хотим знать больше о том, что едим. И да, мы накопали целую тележку фактов о продуктах, встречающихся в любом магазине. А в бонусе расскажем о птичьем молоке (спойлер: оно существует).
1. Из магазинных яиц могут вылупиться птенцы
Правда, вырастить птенцов можно лишь из перепелиных яиц. В отличие от кур, у них есть одна особенность: чтобы птицы неслись, нужно держать вместе перепелов обоих полов. Поэтому большая часть яиц выходит оплодотворенной. А куриц, например, содержат отдельно от петухов.
Пользователь Pikabu провел эксперимент и выложил такую историю: «Я просто купил несколько упаковок яиц в супермаркете. Как итог — 18 новорожденных цыплят, которые отправились жить к теще за город. Выращивал я их с помощью специального инкубатора и ждал целых 3 недели».
2. Кускус — это те же макароны, но особой формы
Кускус — быстрый в приготовлении и весьма полезный гарнир. Он продается в отделе с крупами, внешне похож на пшено, а на упаковке зачастую красуется надпись: «Пшеничная крупа». Но на самом деле кускус — это крошечные макароны, которые делают из твердых сортов пшеницы. Для этого муку смачивают небольшим количеством воды и встряхивают до образования крошки. Стоит отметить, что встречаются и варианты из ячменя.
Одна порция кускуса содержит более половины суточной нормы селена — минерала, играющего важную роль в обмене веществ, работе щитовидной железы и укреплении иммунной системы.
3. Пармезан — не лактовегетарианский продукт. Некоторые другие сыры тоже
Некоторые виды вегетарианства не исключают употребления молочных продуктов. Но, как оказалось, не каждый сыр подходит для такой диеты. Все дело в способе приготовления. Сыры получают путем ускорения процесса свертывания молока, а для этого добавляется специальный сычужный фермент из желудков молодых телят.
Сычуг почти всегда входит в состав таких сыров, как пармезан, моцарелла, грюйер, эмменталь, горгонзола и камамбер. А в большей части остальных сыров он заменяется ферментом неживотного происхождения. Обычно эту информацию можно найти на этикетке.
4. Внутри каждого плода инжира есть минимум одна оса
Дело в том, что инжир — это, можно сказать, вывернутый цветок, и опылить его обычным способом нельзя. Поэтому для созревания плода важно, чтобы внутрь пробралась оса. Она оставит потомство и больше не сможет выбраться обратно, в отличие от новорожденных особей.
В итоге инжир начинает выделять особый фермент, который расщепляет тело осы, превращая его в часть плода. Во многом из-за этого некоторые люди не считают инжир веганским продуктом.
5. Соленые огурцы, селедка и молоко отлично сочетаются
Считается, что некоторые пищевые сочетания плохо перевариваются и обязательно вызывают проблемы с пищеварением. Например, молоко и рыба или молоко и огурцы. Но на самом деле здоровый пищеварительный тракт справляется с любой едой и практически любыми пищевыми сочетаниями.
Более того, существует много традиционных блюд, в состав которых входят эти продукты: финский рыбный суп на молоке или белорусский овощной холодник на кефире.
6. Разморозка при комнатной температуре опасна
К разморозке продуктов стоит относиться достаточно серьезно — все же этот процесс влияет на качество и безопасность еды. Бактерии в пище начинают размножаться, когда температура поднимается до + 4 °C. Поэтому размораживать еду необходимо либо в холодильнике, либо очень быстро.
И если с холодильником все понятно, то для быстрой разморозки есть 2 способа: в герметичном пакете под холодной водой и в микроволновой печи.
7. Старые кулинарные привычки портят вкус пасты
Есть несколько способов сделать пасту безвкусной и пресной. И не нужно их более повторять.
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Не стоит добавлять растительное масло при варке. Макароны, приготовленные в маслянистой воде, не дадут соусу впитаться. От этого блюдо может получиться безвкусным.
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Промывать макароны после варки тоже нельзя. Это смоет весь крахмал, который как раз таки способствует впитыванию соуса. По той же причине не стоит замачивать макароны до того, как закинуть их в кипящую воду.
Чтобы получилась идеальная паста, нужно попросту отварить макароны в большом количестве подсоленной воды. А после слить на дуршлаг и добавить их на пару минут к кипящему соусу.
8. Брокколи, как и цветная капуста, — это вовсе не капуста. Это цветы
Головка цветной капусты и брокколи — это огромное соцветие, состоящее из множества плотно прижатых друг к другу бутонов. Они попросту не успевают расцвести, потому что кочан специально срезают заранее. А если его вовремя не срезать, то продукт станет непригоден к употреблению, потому что начнет горчить.
Позже капуста сменит окрас и начнет делиться на маленькие соцветия. Спустя некоторое время кочан будет напоминать букет цветов.
9. Яблоки можно и нужно готовить как овощи
Яблоки — это не первый ингредиент, который приходит на ум при готовке гарнира. Однако на самом деле их сладость отлично сочетается как с овощами, так и с мясом. Яблоки встречаются во множестве рецептов, например в овощном рагу или с запеченной уткой. Готовят даже яблоки, фаршированные мясным фаршем.
10. Хранить помидоры в холодильнике — плохая идея
Исследователи доказали, что температура ниже +12 °C подавляет способность помидора вырабатывать вещества, отвечающие за вкус и аромат. Поэтому после хранения в холодильнике продукт может стать попросту безвкусным. Чтобы этого избежать, помидоры нужно хранить при комнатной температуре в любом затемненном помещении.
11. Охлажденная еда может стать в разы полезнее
Продукты, содержащие крахмал, вредны для организма из-за их высокого гликемического индекса — скорости, с которой углеводы усваиваются и повышают уровень сахара в крови. Особенно это касается картофеля. Однако есть способ сделать любимое блюдо в разы полезнее — нужно просто его охладить. Это значительно снизит скорость усвоения крахмала, что, наоборот, пойдет на пользу.
Охлаждение также повлияет на блюда из риса, макарон, фасоли, гороха и чечевицы.
12. Четверть всего выращенного фундука уходит на пасту Nutella
Компания Ferrero Rocher, производящая орехово-шоколадную пасту Nutella, является крупнейшим в мире потребителем фундука, покупая 25 % всех выращенных орехов. Примечательно, что изначально фундук добавили в пасту, чтобы удешевить ее. А после она настолько полюбилась покупателям, что стала одной из самых популярных сладостей в мире.
13. Простая пищевая соль полезнее морской
Соль, вероятно, самая широко используемая приправа в мире. Есть несколько ее разновидностей, и самые популярные у нас — поваренная и морская. Первая наиболее доступна, а вторая считается изысканной и полезной. Но это не совсем так.
В морской соли, помимо натрия и хлора, содержатся калий, железо и цинк, которые мы с лихвой получаем из других продуктов. Однако по причине загрязнения океана она также содержит следы тяжелых металлов и микропластик, риски употребления которого все еще неясны. В поваренной соли нет ни металлов, ни пластика, зато есть йод, который необычайно важен для нас.
14. Манная каша без комков — проще простого
Комки в манной каше образуются в момент, когда порция крахмала попадает в горячую жидкость, отчего поверхность обваривается, и получается комок. Есть ряд способов избежать этого. Например, можно залить крупу стаканом холодного молока и размешать до однородной массы. После чего залить ее в кипящее молоко и, постоянно помешивая, снова довести до кипения и варить еще 3–4 минуты.
Бонус: птичье молоко существует
Птичье молоко существует. А голуби и горлицы — одни из немногих птиц, которые способны его производить. Молочко выделяется стенками зоба птиц, имеет слегка желтоватый цвет, внешне напоминает творог и содержит больше белка и жира, чем коровье. Оно есть и у самок, и у самцов, которые вместе кормят потомство. Помимо голубей, молоко выделяют пингвины и фламинго.
Но все мы знаем «Птичье молоко» как польские конфеты с суфле или же как советский торт. И оказывается, что название появилось не просто так.
А какие факты о еде известны вам? Делитесь с нами своими знаниями.