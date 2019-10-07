14 редких продуктов, которые вам вряд ли приходилось пробовать

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Для европейца овощи — это стандартный набор из лука, картофеля, моркови, капусты и так далее. Однако наш мир так огромен и в каждом его уголке есть удивительные продукты, которые неподготовленному человеку и пробовать-то страшно.

AdMe.ru с головой окунулся в удивительную кулинарию и разузнал, из чего варят супы и делают гарниры представители разных народов.

1. Фиолетовая кукуруза (хопи)

Такую кукурузу индейцы выращивают в Андах уже тысячи лет. Правда, вареная хопи не очень вкусная: из-за высокого содержания крахмала зерна слишком твердые. Коренные американцы сушат початки или делают из них своеобразный компот — чича морада, который из-за наличия массы антиоксидантов считается очень полезным.

2. Перец «сладкий шоколад»

Канадские ученые, которые вывели «шоколадную паприку», утверждают, что это продукт для гурманов. По цвету и на вкус данный сорт действительно напоминает какао-бобы.

3. Арбузная редька

Арбузная редька — искусственно выведенный гибрид, но от этого овощ хуже не становится. Есть эту редьку нужно сырой, потому что при приготовлении она теряет свой яркий цвет.

4. Осмунда

Осмунда, или орляк, — это вид съедобного папоротника. Стебли растения срывают до того, как они раскроются, а потом варят или маринуют. Правда, собирают только женские побеги (они не содержат спор). На вкус стебли напоминают грибы с землистым запахом.

5. Свайнсона прекрасная

Эти яркие цветы можно найти только в засушливых районах Австралии. И нет, они не хотят сделать вам больно, как бо́льшая часть флоры и фауны этого континента. Австралийские аборигены едят их горошек жареным или размалывают семена и выпекают из них хлеб.

6. Корень юкки

Этот корень с успехом заменяет картошку в Центральной и Южной Америке. У него нет какого-то выраженного вкуса и запаха. Зато есть одно огромное но: в кожуре содержится цианид и в сыром виде корнем можно сильно отравиться.

7. Дульсе

Жители Шотландии и Ирландии добавляют эту водоросль в различные блюда. Впрочем, раньше ее подсушивали на солнце и употребляли в пищу без дальнейшей обработки. Дульсе придает еде привкус креветок и насыщает организм витаминами и микроэлементами.

8. Капуста романеско

Соцветие капусты романеско образует идеальную логарифмическую спираль, чем может порадовать математиков. А гурманы наслаждаются ее нежным кремово-ореховым привкусом.

9. Козлобородник

Этот корнеплод был популярен в Англии в Викторианскую эпоху, правда, потом о нем все дружно забыли. Однако сегодня козлобородник снова подают в лучших ресторанах. По вкусу корень напоминает устриц с артишоками и ноткой лакрицы.

10. Солерос

По сути солерос — это кактус без колючек. Он растет на соленой почве морских побережий. В Европе и Северной Америке солерос называют морской спаржей и используют в качестве гарнира.

11. Акмелла (паракресс)

Акмелла растет в болотистых местностях Бразилии, в пищу идут только ее листья. Их крошат в салаты, которые от такой добавки приобретают кисловатый привкус. У акмеллы есть одно чудесное свойство: если разжевать ее бутоны, рот онемеет, как от анестезии в стоматологическом кабинете.

12. Нопаль (колючая груша)

А вот это уже самый настоящий кактус. В Мексике нопаль лежит на прилавках магазинов рядом с картошкой и кукурузой. Его жарят на гриле или сковороде с добавлением острого перца.

13. Бенинказа

Этот овощ называют восковой или зимней тыквой. Ее любят в Китае, Индии и Индонезии. Тыкву фаршируют или просто нарезают ломтиками и обжаривают. По вкусу жареная бенинказа напоминает рыбу.

14. Корень лотоса

Корни лотоса варят, жарят и маринуют. Однако при неправильном приготовлении и времени сбора растение может быть смертельно ядовитым.