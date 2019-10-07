14 редких продуктов, которые вам вряд ли приходилось пробовать
Для европейца овощи — это стандартный набор из лука, картофеля, моркови, капусты и так далее. Однако наш мир так огромен и в каждом его уголке есть удивительные продукты, которые неподготовленному человеку и пробовать-то страшно.
AdMe.ru с головой окунулся в удивительную кулинарию и разузнал, из чего варят супы и делают гарниры представители разных народов.
1. Фиолетовая кукуруза (хопи)
Такую кукурузу индейцы выращивают в Андах уже тысячи лет. Правда, вареная хопи не очень вкусная: из-за высокого содержания крахмала зерна слишком твердые. Коренные американцы сушат початки или делают из них своеобразный компот — чича морада, который из-за наличия массы антиоксидантов считается очень полезным.
2. Перец «сладкий шоколад»
Канадские ученые, которые вывели «шоколадную паприку», утверждают, что это продукт для гурманов. По цвету и на вкус данный сорт действительно напоминает какао-бобы.
3. Арбузная редька
Арбузная редька — искусственно выведенный гибрид, но от этого овощ хуже не становится. Есть эту редьку нужно сырой, потому что при приготовлении она теряет свой яркий цвет.
4. Осмунда
Осмунда, или орляк, — это вид съедобного папоротника. Стебли растения срывают до того, как они раскроются, а потом варят или маринуют. Правда, собирают только женские побеги (они не содержат спор). На вкус стебли напоминают грибы с землистым запахом.
5. Свайнсона прекрасная
Эти яркие цветы можно найти только в засушливых районах Австралии. И нет, они не хотят сделать вам больно, как бо́льшая часть флоры и фауны этого континента. Австралийские аборигены едят их горошек жареным или размалывают семена и выпекают из них хлеб.
6. Корень юкки
Этот корень с успехом заменяет картошку в Центральной и Южной Америке. У него нет какого-то выраженного вкуса и запаха. Зато есть одно огромное но: в кожуре содержится цианид и в сыром виде корнем можно сильно отравиться.
7. Дульсе
Жители Шотландии и Ирландии добавляют эту водоросль в различные блюда. Впрочем, раньше ее подсушивали на солнце и употребляли в пищу без дальнейшей обработки. Дульсе придает еде привкус креветок и насыщает организм витаминами и микроэлементами.
8. Капуста романеско
Соцветие капусты романеско образует идеальную логарифмическую спираль, чем может порадовать математиков. А гурманы наслаждаются ее нежным кремово-ореховым привкусом.
9. Козлобородник
Этот корнеплод был популярен в Англии в Викторианскую эпоху, правда, потом о нем все дружно забыли. Однако сегодня козлобородник снова подают в лучших ресторанах. По вкусу корень напоминает устриц с артишоками и ноткой лакрицы.
10. Солерос
По сути солерос — это кактус без колючек. Он растет на соленой почве морских побережий. В Европе и Северной Америке солерос называют морской спаржей и используют в качестве гарнира.
11. Акмелла (паракресс)
Акмелла растет в болотистых местностях Бразилии, в пищу идут только ее листья. Их крошат в салаты, которые от такой добавки приобретают кисловатый привкус. У акмеллы есть одно чудесное свойство: если разжевать ее бутоны, рот онемеет, как от анестезии в стоматологическом кабинете.
12. Нопаль (колючая груша)
А вот это уже самый настоящий кактус. В Мексике нопаль лежит на прилавках магазинов рядом с картошкой и кукурузой. Его жарят на гриле или сковороде с добавлением острого перца.
13. Бенинказа
Этот овощ называют восковой или зимней тыквой. Ее любят в Китае, Индии и Индонезии. Тыкву фаршируют или просто нарезают ломтиками и обжаривают. По вкусу жареная бенинказа напоминает рыбу.
14. Корень лотоса
Корни лотоса варят, жарят и маринуют. Однако при неправильном приготовлении и времени сбора растение может быть смертельно ядовитым.
А какой самый удивительный продукт приходилось пробовать вам?
Фото на превью Windell Oskay / Flickr, Windell Oskay / Flickr