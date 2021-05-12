13 ошибок в готовке, которые мы зачем-то передаем из поколения в поколение

Новое — это не всегда хорошо забытое старое, особенно если это старое давно перестало работать. Если бисквит в сотый раз не поднимается, безе разваливается, а мясо остается сухим и жестким, значит, пришло время что-то менять.

Мы в AdMe.ru изучили разные кулинарные сайты, опросили знакомых и составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые сводят на нет все наши усилия по приготовлению вкусной еды. Все оказалось так просто, что даже не верится. Итак, вот чего мы больше не будем делать никогда.

Гасить соду в ложке

Что происходит, когда мы набираем чайную ложку соды и капаем на нее уксус или лимонный сок? В ложке начинается химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. Именно он, по нашему убеждению, должен потом «поднять» бисквит. Так бы и случилось, если бы таинство происходило внутри теста, а не снаружи. А так в ложке образовалась пена, реакция закончилась, сода больше не работает. Вывод: и соду, и кислоту добавляйте прямо в тесто, чтобы углекислый газ выделялся уже при выпечке. Тогда бисквит поднимется.

Измерять вес ложками, стаканами и чашками

Если речь идет о количестве майонеза в салате, то такой способ, может, и сработает, но при выпечке точно нет. Лучшие кондитеры мира во всех кулинарных шоу без устали твердят, как важен каждый грамм, а мы по-прежнему пользуемся «проверенными» бабушкиными рецептами, в очередной раз удивляясь, что шарлотка не удалась. «3 яйца, стакан муки, стакан сахара» — это русская рулетка. Лучше не рисковать и купить кухонные весы или специальные мерные емкости.

Класть меньше сахара и заменять сливочное масло растительным, чтобы десерт был «более полезным»

На самом деле это очень распространенное заблуждение. Мы меняем коровье молоко на овсяное, сливочное масло на растительное, уменьшаем количество сахара в рецепте и свято верим, что сделали нашу выпечку более полезной. Увы, результат, вероятнее всего, будет плачевным, ведь все химические процессы замеса теста нарушены. Масло отвечает за эмульгацию, а сахар влияет в том числе и на консистенцию продукта. Попробуйте добавить в меренгу меньше сахара — она просто не взобьется. Что делать? Следовать рецепту.

Жарить все подряд на тефлоновой сковородке, чтобы не пригорело

Сковородки с антипригарным покрытием идеально подходят для приготовления яичницы, ммм... Вот, пожалуй, и все. Главная задача такого покрытия — не дать сковороде разогреться слишком сильно, но ведь именно высокая температура нужна для обжарки стейка или овощей вок. Вывод: нужна карамельная корочка — используйте тяжелые металлические или чугунные сковороды. Вопреки распространенным мифам, на них ничего не пригорает.

Промазывать бисквит сметанным кремом

Сметанный крем слишком жидкий. Если вы положите его мало, он просто впитается в коржи, если много — торт «поплывет». Поэтому оставьте сметанный крем для медовиков, а для бисквита используйте заварной, масляный или ганаш.

Солить овощи, а потом жарить

Овощи и грибы содержат много воды, а соль, как известно, имеет свойство еще больше вытягивать ее из продуктов. Дайте овощам выпустить лишнюю воду, слейте ее, дождитесь, пока овощи немного подрумянятся, и лишь затем солите.

Слишком тщательно вымешивать тесто для оладий

Тесто для оладий не должно быть слишком «гладким». Вымешивать его надо очень осторожно, оставляя как можно больше неровностей или комочков. В идеале все ингредиенты должны лишь соприкоснуться друг с другом — тогда тесто будет дышать, а оладьи получатся пышными.

Сразу выкладывать в сковородку все, что есть

Прежде чем тушить мясо или птицу, надо слегка обжарить кусочки на сковороде, чтобы образовавшаяся румяная корочка запечатала сок внутри. А мы берем все мясо сразу, выкладываем его на сковородку и ждем. Однако, если сковородка перегружена, температура в ней понижается, корочка не успевает образоваться и весь сок вытекает. После этого можно держать мясо на сковороде хоть 3 часа, оно все равно останется сухим и жестким. Вывод: не торопитесь и обжаривайте все маленькими партиями.

Жарить на оливковом масле курицу, свинину и стейки

Оливковое масло имеет довольно низкую температуру горения, поэтому оно начинает дымиться раньше, чем наше мясо попадет на сковородку. Во-первых, это невкусно, а во-вторых, совсем не безопасно. Поэтому для жарки надо использовать другое масло (например, подсолнечное), а каплей оливкового приправлять уже готовый стейк.

Очень долго взбивать белки, чтобы пена была гуще

Белки — капризная субстанция. Прежде чем начать взбивать, дайте им постоять минут 5 при комнатной температуре. Проверьте, не попал ли в емкость желток: даже маленькая капля не даст пене подняться. Включите миксер на очень высокую скорость и взбивайте белки до того момента, когда сможете перевернуть миску вверх дном и белковая пена из нее не будет вытекать. Здесь главное — вовремя остановиться: стоит переусердствовать хоть чуть-чуть, и пена развалится.

Класть соус в пасту, а не пасту в соус

С точки зрения вкуса и текстуры надо не выливать соус на готовую пасту в тарелке, а добавить пасту al dente в кастрюлю с кипящим соусом на плите. Это позволит всем ароматам соединиться. Теперь подавайте.

Варить бульон на сильном огне в закрытой кастрюле

Мы думаем, что так быстрее и что бульон будет более насыщенным, но это неверно. Чтобы получить идеальный бульон, надо положить тщательно промытые кусочки мяса или курицы в холодную воду и варить на медленном огне, чуть прикрыв крышкой и постоянно снимая пену. Не давайте бульону закипать — он тут же помутнеет. И не солите в процессе варки, только в самом конце.

Наливать заправку прямо в салат

Салат — простая вещь, но даже он может быть испорчен, если не следовать 3 основным правилам: Очень хорошо просушите салатные листья перед готовкой, иначе вода будет отталкивать масло и заправка не сможет покрыть все ингредиенты.

Сначала налейте заправку в миску, а потом кладите туда салат и перемешивайте, тогда заправка распределится равномерно.

Заправляйте салат непосредственно перед подачей, чтобы он не успел поникнуть и размягчиться.