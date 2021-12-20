13 несложных кулинарных лайфхаков, которыми даже свекровь попросит поделиться

Даже те, кто обожает готовить, не откажутся от того, чтобы узнать несколько новых трюков. А что уж говорить о тех, кто воспринимает кухонные хлопоты как неизбежное зло. Люди придумывают новые лайфхаки, изобретают рецепты, извлекают из небытия уже почти забытые приемчики чуть ли не каждый день, и уследить за этим непросто.

Мы в AdMe.ru стараемся держать руку на пульсе и следим за тем, что рекомендуют другие домашние или профессиональные повара для облегчения нашей кулинарной доли. А прежде чем рассказать об этом, либо ищем доказательства, либо проверяем сами.

1. Замораживаем лимоны

Цитрусовые — не самые капризные фрукты на свете, но и они не хранятся вечно. Как в обычных условиях, так и в холодильнике лимоны и лаймы могут испортиться. Чтобы избежать этого, можно хранить их в морозилке целиком или ломтиками. У такого способа есть еще несколько неоспоримых преимуществ: с замороженных целых цитрусов проще снять цедру — так в нее не попадет белый горький слой, альбедо. Если для цедры нужен не весь лимон, остаток можно смело убрать обратно в морозилку, и кожица не начнет сохнуть. К тому же из размороженных лимонов можно выжать больше сока.

2. Размягчаем масло в воде

Во многих рецептах очень важно наличие размягченного сливочного масла. Если вы забыли достать его вовремя, можно опустить брусочек в горячую воду. Так он быстрее достигнет нужной кондиции. Размягчать продукт в микроволновке не стоит: слишком быстрый интенсивный нагрев приведет к тому, что масло начнет вытапливаться.

3. Убираем из заморозки лишнюю воду

Если хочется обжаренных хрустящих овощей, а под рукой только замороженные, стоит быстро разморозить их в микроволновой печи или под струей горячей воды, а затем слить через дуршлаг лишнюю жидкость. Так она не попадет в сковороду, и овощи не будут в ней тушиться.

4. Дробим перец чесночным прессом

Некоторые рецепты требуют не молотого, а дробленого перца. Если у вас нет под рукой ступки, просто возьмите пресс для чеснока. Он отлично справится с задачей.

5. Лук для фарша натираем на терке

Лук придает фаршу сочность, но многие не любят, когда он нарезан, пусть даже и маленькими кусками. В таком случае на помощь придет терка — луковицу можно просто натереть. Это и времени займет меньше.

6. Добавляем в панировку кунжут

Семена кунжута полезны для пищеварения, к тому же они придают еде дополнительный ореховый привкус. Кунжут можно добавить в смесь для панировки и вывести блюдо на новый уровень.

7. Готовим золотистую цветную капусту

Цветная капуста в золотистых сухариках выглядит аппетитнее. Но если жарить и то и другое одновременно на сковороде, хлеб может подгореть. Крошки стоит обжарить отдельно и потом уже посыпать ими готовые соцветия, а затем перемешать и подавать к столу.

8. Готовим быстрые шоколадные тосты

Вам понадобится 2 кусочка хлеба для тостов и кусочек шоколадки для того, чтобы приготовить за несколько минут красивый завтрак. Шоколад кладется между кусочков булки, формой для печенья вырезается круг, края дополнительно сдавливаются, и кругляшок отправляется в тостер. Через 2–3 минуты все готово.

9. Правильно варим кальмара

То, что кальмара можно очень быстро переварить, знают многие, но как избежать этого, не все в курсе. Не надо отправлять ни кусочки, ни тем более целые тушки в кипяток все сразу: интенсивность нагрева снизится, и морепродукт не будет готов к нужному сроку. Опускайте кальмара в кипящую воду порционно, при помощи щипцов. Держите 1–2 минуты, в зависимости от размера, и, когда мясо станет белым и непрозрачным, доставайте.

10. Варим яркий борщ

Многие считают яркость борща доказательством его отличного вкуса. Придать этому супу насыщенный цвет можно при помощи простого трюка. Перед тем как класть в кастрюлю свеклу, снимите с нее кожуру, положите в миску и залейте ложкой яблочного уксуса. Когда блюдо будет практически готово, отожмите сок и влейте его в борщ. Размешайте, прогрейте в течение минуты, не больше, попробуйте и откорректируйте при необходимости вкус сахаром или солью.

11. Красиво оформляем салаты при помощи бутылки

Чтобы красиво порционно оформить салат, можно использовать специальное кольцо. Но оно есть не у всех, а вырезать такое из консервных жестяных банок — занятие травмоопасное. А ведь вполне подойдет и обычная пластиковая бутылка. Если срезать дно и горлышко, получится идеальное колечко для формовки.

12. Готовим омлет в пакетах

Идеальный омлет не обязательно жарить — его можно сварить. Омлетную смесь, начинку, зелень кладут в плотный пакет для пищевых продуктов с застежкой zip-lock и на 5–7 минут опускают в кипяток. Никакого лишнего масла, да и подгореть блюдо не может. К тому же, если опустить в большую кастрюлю сразу несколько подготовленных пакетов, можно одновременно приготовить большое количество порций. Используйте пакеты со специальной маркировкой, которая сообщает, что этот пластик подходит для нагрева.

13. Жарим огурцы

Это непривычное блюдо требует всего нескольких минут для подготовки: нарезать овощ на кружочки, смазать форму для маффинов маслом, насыпать на дно тертый сыр и выложить огурчики. Затем заготовка отправляется на 15 минут в заранее разогретую до 220 °С духовку. Готовое кушанье будет еще вкуснее с зеленью и соусом.