13 трюков, которые раз и навсегда избавят вас от неприятных сюрпризов на кухне

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Согласно исследованию, женщины проводят за приготовлением пищи в целом около 3 лет своей жизни. Пожалуй, каждой хозяйке стоит ознакомиться с кулинарными хитростями, которые не только сберегут драгоценное время, но и откроют новый вкус давно знакомых продуктов.

Мы в AdMe.ru подобрали для вас 13 новых секретов, которые сделают ваш кулинарный арсенал еще богаче.

13. Как быстро и вкусно приготовить шашлыки

Чтобы сделать процесс приготовления шашлыков более быстрым и простым, можно нанизать один большой кусок мяса сразу на несколько шампуров, как в примере. И далее аналогично другие куски. Потом вам нужно будет только разрезать каждый из них в нескольких местах. Так вы сможете сделать кусочки одинакового размера, и они будут готовиться равномерно. Еще больше нюансов для вкусного шашлыка здесь.

12. Приготовьте карамельное барбекю в соусе из кока-колы

Заранее прокипятите ребрышки в смеси кока-колы, чтобы они взяли ее сладость. Затем обжарьте их на гриле по 4 минуты с каждой стороны — это поможет мясу закарамелизоваться. Подробнее тут.

11. Простой способ почистить яйца

Перед варкой проделайте крошечное отверстие в скорлупе канцелярской кнопкой: это поможет без лишних усилий избавиться от скорлупы. Здесь поделились идеей.

10. Сделайте безупречное оформление торта

Чтобы сделать глазурное покрытие торта безупречно гладким, на несколько секунд опустите лопатку в горячую воду. Это поможет шпателю скользить по глазури и разглаживать, не растапливая ее при этом. Еще больше советов по оформлению торта здесь.

9. Как приготовить много яиц одновременно

Если времени совсем мало и нужно быстро приготовить большую партию яиц, положите их на влажное полотенце и поставьте в духовку на 160 °C на 30 минут. Лайфхак подсмотрели тут.

8. Как приготовить сытный завтрак за 5 минут

Если хочется побаловать себя вкусным и сытным завтраком, попробуйте сделать такие корзинки из ветчины, яиц и сыра. Они не займут у вас много времени, а результат приятно порадует. Подробный рецепт здесь.

7. Готовьте фрикадельки в духовке

Фрикадельки можно как использовать для супа, так и употреблять в качестве самостоятельного блюда. Чтобы было проще контролировать размер фрикаделек и удобнее их переворачивать в процессе приготовления, используйте специальную форму для маффинов. Больше подробностей здесь.

6. Чтобы избавиться от излишков жира, добавьте рис

Добавление сухого риса на дно формы поможет убрать лишний жир при выпекании. Проверили здесь.

5. Простой способ приготовить несколько блюд одновременно

Это очень удобный способ подготовить большое количество разнообразных блюд заранее — к примеру, если вам предстоит какое-нибудь торжество. Если вы хотите приготовить курицу с 2–3 ароматами за один раз в духовке — вам сюда.

4. Используйте кофейную гущу как маринад для мяса

Оказывается, отработанную кофейную гущу можно использовать в качестве маринада для мяса. Кислота, содержащаяся в гуще, сделает мясо мягким, нежным и очень ароматным. Подробный рецепт тут.

3. Нарезать курицу тонкими кусочками — очень просто

Чтобы легко нарезать куриное филе тонкими слайсами, положите его на 10–15 минут в морозилку и только после этого приступайте к его разделке. Здесь так и делают.

2. Бланшируйте овощи

Бланширование — обработка продуктов паром или кипятком в течение 2–3 минут. Такой способ позволяет сохранить сочный вид овощей и делает их мягкими. Например, перед обжариванием или запеканием спаржу стоит отварить в кипящей воде пару минут. Бланшировать можно почти все овощи: томаты (чтобы кожица чистилась лучше), лук, брокколи. К примеру, здесь бланшировали помидор.

1. Вот так можно мариновать лук, чтобы он получился ароматным, с ярким вкусом

Мариновать можно не только привычные помидоры и огурцы, но и другие овощи: свеклу, сельдерей, редис, морковь, лук. При таком способе приготовления они приобретают более насыщенный вкус и аромат, становятся идеальным гарниром или основой для экзотического соуса. Вот здесь пример с луком.

А какие кулинарные секреты есть в вашей копилке?