13 хитростей, которые вдвое сократят время на готовку

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Хорошо поесть любят многие, а вот тех, кто готов часами стоять у плиты, гораздо меньше. AdMe.ru собрал советы, которые помогут вам сэкономить время, проведенное на кухне, и питаться при этом полноценно и вкусно.

1. Замораживайте готовую еду

Концепция «Еда заранее» (Freezy Cooking) набирает все большую популярность: питаться можно разнообразно, еда отлично сохраняет свои свойства, и вчерашнее есть не приходится. Замораживают все — от булочек и десертов до бульонов и жареной рыбы. Главное — следовать правилам заморозки: Контейнеры и пакеты для заморозки должны быть герметичными.

Замораживать еду необходимо отдельными порциями.

На упаковке нужно написать название блюда и дату. Если вы замораживаете и полуфабрикаты, и готовые блюда, подписывайте их маркерами разного цвета.

Замораживать можно практически любую готовую еду. Исключения: вареный и печеный картофель, свежие овощи и фрукты с большим содержанием воды, зеленый салат, майонез и сливочный соус. Рецепты блюд для заморозки можно посмотреть здесь, здесь и здесь.

2. Составляйте меню на неделю

Напишите список всех блюд, которые вы умеете готовить, и разделите на 4 столбца: супы, вторые блюда, салаты и десерты. Распределите их по дням недели. Например, в понедельник у вас тыквенный суп-пюре и рис с котлетами, во вторник — рыба и салат, а в воскресенье — домашнее печенье. Так вы определите, какие продукты нужны, и купите все на неделю вперед. Составить список покупок поможет специальное приложение, например «Купи батон».

3. Все, что можно, запекайте

Перестаньте жарить! Запекать гораздо полезнее и быстрее: стоять над сковородой нужно безотрывно, а духовка все делает сама. Готовить в ней можно и сырники, и котлеты. Вместо того чтобы варить овощи, заверните их в фольгу и положите в духовку. И чистить не нужно. Не забудьте про таймер.

4. Делайте заготовки

Полуфабрикаты не обязательно покупать, можно сделать их и самим. Когда готовите, нарезайте больше овощей, чем нужно, и замораживайте небольшими порциями, чтобы потом положить в суп или рагу.

и замораживайте небольшими порциями, чтобы потом положить в суп или рагу. Заморозьте бульон в формочках для льда . На нем можно жарить вместо масла или добавлять в блюдо для более насыщенного вкуса.

. На нем можно жарить вместо масла или добавлять в блюдо для более насыщенного вкуса. Замораживайте фарш не комком, а порционными пластинами — так он займет меньше места в холодильнике и быстрее разморозится. Можно замораживать его и в формочках для льда — дети любят «квадратные фрикадельки». Помните, что мясо или рыбу нельзя размораживать в микроволновке или готовить замороженными, они теряют вкус. Лучше за день перед приготовлением переложить их из морозилки в холодильник, чтобы они разморозились сами.

5. Используйте глубокую миску для мусора

Поставьте на вашу рабочую поверхность отдельную миску, куда будете бросать кожуру, скорлупу и т. д. Не придется бегать с каждой мелочью к мусорному ведру или собирать мусор из разных мест после окончания готовки.

6. Овощи можно не чистить

Морковь, помидоры, кабачки, баклажаны, огурцы и даже картошку можно не чистить. Кожура полезна, поэтому достаточно просто хорошо вымыть овощи щеткой. Для картофельного пюре лучше сварить картошку «в мундире» — готовая, она очистится гораздо легче. А если картофелины проткнуть вилкой и запечь в микроволновке, получится еще быстрей: 5 минут — и готово.

7. Чистите рыбу ложкой

Нож и скользкая рыба — не лучшее сочетание, так можно и порезаться. Лучше возьмите ложку и чистите чешую от хвоста к голове. Чтобы чешуйки не разлетались в разные стороны, поместите рыбу в глубокую миску с водой.

9. Кладите манную крупу в холодное молоко

Чтобы добиться ровной консистенции манной каши, кулинарные книги советуют насыпать манную крупу тонкой струйкой в кипящее молоко. Вместо этого положите всю сразу в холодное молоко, хорошо перемешайте, поставьте на плиту и варите, помешивая. Никаких комочков — проверено!

10. Положите в кастрюлю, где варятся яйца, лимон или соду

Дольки лимона или ложки соды хватит, чтобы яйца очистились легким движением руки.

11. Опускайте картофель в кипяток перед чисткой

Чтобы быстро почистить картошку, сделайте на ней неглубокий надрез, опустите в кастрюлю с горячей водой, доведите до кипения, а потом слейте кипяток и налейте холодную воду. Стяните кожуру легким движением руки.

12. Кладите чеснок в микроволновку

Чтобы легче очистить чеснок, прогрейте его 15 секунд в микроволновке. Так же можно поступить с грецкими орехами, фундуком, а также цитрусовыми: апельсины и лимоны после этого легко чистятся и отдают больше сока, если вы хотите их выжать.

13. Замочите посуду, пока готовите

Перед тем как начать готовить, налейте в раковину горячей воды и добавьте средство для мытья. В процессе работы погружайте туда грязную посуду, а в конце вам останется только ополоснуть ее.