12 секретов системы «шведский стол», которые могут знать только работники ресторана

Любая система общественного питания хранит много тайн, а особенно такая популярная, как шведский стол. Как у всего на свете, у нее есть и хорошая сторона, и та, что не очень, поэтому стоит выбирать только проверенные места, в которых вам точно не преподнесут неприятный сюрприз.

Мы в AdMe.ru убеждены, что не обязательно отказываться от такого сервиса, но с ним нужно быть предельно внимательным, и тому есть несколько подтверждений. А в конце статьи вас ждет бонус, из которого вы узнаете, на что идут некоторые гости ресторанов, чтобы съесть побольше.

Одно блюдо могут использовать как основу для другого

Обычно большая часть оставшейся еды превращается в другую. Например, рыбное блюдо, приготовленное в понедельник, становится рыбным пирогом или рыбным супом во вторник. Некоторые рестораны со шведским столом выбрасывают еду, которую нельзя использовать для приготовления других блюд. © Terry Lo / Reddit

Мой приятель рассказал мне, что они делали гренки для салата из недоеденных кусков хлеба, которые люди оставляли на тарелках. © filthy_lucre / Reddit

Шоколадный фонтан небезопасен в плане гигиены

В кафе со шведским столом, в котором я работал, был шоколадный фонтан. Половину своего времени я тратил на то, чтобы не дать посетителям сунуть в него пальцы и другие неподобающие предметы. Хорошо запомнилась женщина с гипсом на руке, которая подошла и начала окунать в фонтан клубнику. Следующий момент, который я помню: она засовывает большую часть своего гипса под фонтан так, что гипс покрывается шоколадом. © Cursedknightartorias / Reddit

После того как я поел, я пошел за десертом к шоколадному фонтану. Мне было интересно попробовать. Но тут я увидел, как ребенок чихнул прямо в него. Никаких попыток прикрыть ему рот у его родителей не было. Похоже, их это совершенно не заботило. © Indoorsman7 / Reddit

Некоторые посетители пробуют еду из общей посуды

Однажды я пришел в кафе со шведским столом, где подавали обед, включавший в себя огромное разнообразие супов и салатов. Я взял тарелку и начал собирать салат, когда мельком увидел пожилую азиатку, потягивающую супы прямо из кастрюль. Она пробовала их, используя общий половник. © AmyAriztan / Reddit

Друг по колледжу работал в китайском кафе со шведским столом. Он рассказал, как они поймали постоянного посетителя за тем, что он макал пиццу в суп с вонтонами (в очереди, а не за столом) и ел ее. Окунал — откусывал, окунал — откусывал... После того как заметили за ним это в 4-й раз за месяц, руководство наконец-то его выгнало. © ndkjr70 / Reddit

Ребенок лет 6 или 7 хотел мармеладных мишек. Поэтому он пошел в бар, схватил сервировочную ложку и начал есть их, как хлопья. Родителям было смешно, но все же они попросили его остановиться. Тогда он выплюнул их на ложку и положил обратно. Родителям было весело, а я был в ужасе. © Elephant_Kisses2 / Reddit

В тарелки может попасть не только еда, но и некоторые малоприятные вещи

Не сосчитать, сколько раз в макаронах с сыром оказывались волосы. И если клиент жаловался на это, мы относили блюдо назад, убирали волосы, ждали около 5 минут, а затем возвращали те же макароны обратно. ©_GottaCatchEmAll_ / Reddit

Я помню, как однажды мы с моей сестрой ели в кафе со шведским столом. И когда мы раздумывали над тем, не взять ли нам еще еды, мы взглянули наверх и увидели, как один из сотрудников убивал мух электрической мухобойкой прямо над блюдами. Мы тут же перестали есть, заплатили и ушли. Больше туда не возвращались, а через несколько месяцев это заведение закрылось. © cassievalor / Reddit

Со скоропортящимися продуктами не всегда обращаются правильно

Работал в индийском буфете. Их стандарты безопасности продуктов были ниже обычных. Многое было неприемлемо, но особенно выделялось ведро йогурта, которое стояло и портилось по несколько дней, но тем не менее регулярно подавалось гостям. С тех пор я не перевариваю индийскую еду. © mgvertigo101 / Reddit

Я не работал, и мне очень не хватало денег. Поэтому я решил устроиться поваром, еще не зная, во что ввязываюсь. Мы подавали много жареной курицы. А потом мне рассказали, что ее покупали у оптовиков, специализирующихся на продуктах, которые вскоре испортятся или уже испортились. Продукты были дешевыми и ужасными. © getyrock1200 / Reddit

Еда и посуда порой оказываются на полу

Я видела, как люди роняли сервировочные приборы на пол, а затем клали их обратно в еду. Однажды я буквально успела выхватить щипцы из рук ребенка, когда он собирался сделать то же самое. © Atra_Lux / Reddit

Парень, с которым я работал, схватил замороженную ветчину, бросил ее на пол и использовал как ступеньку, для того чтобы взять что-то с полки. Позже она была подана во время субботнего ужина. © Angryt0ast666 / Reddit

Заявленный состав блюд не всегда соответствует реальному

Мы подавали сосиски в ресторане с системой «шведский стол». Люди интересовались, из свинины они или из говядины. Вероятно, у некоторых из них были какие-то культурные убеждения или диетические ограничения. Но в то время я был молодым, не самым образованным поваром и просто отвечал им то, что они хотели услышать. © terrerifiс / Reddit

В столовой нашего университета были проблемы с неправильной маркировкой. Из-за этого мне приходилось часто пропускать занятия, так как после некоторых блюд у меня проявлялась аллергия. А моя подруга однажды чуть не съела рыбную палочку, которая должна была быть курицей, судя по надписи. Но попросила меня откусить первой, чтобы убедиться, что у нее не случится анафилактический шок. © jazzyjazz7 / Reddit

Любую оплошность можно замаскировать

Однажды мой менеджер не разморозил достаточно говяжьих ребер для барбекю в субботу. Он не мог просто бросить их в духовку. Так что он сделал следующее: зажарил их во фритюре, намазал соусом барбекю и подал как есть. Удивительно, но гости остались в полном восторге от этого блюда. © BebopDC / Reddit

Один из моих друзей на работе уронил «элитное» ребро на пол, а эти самые ребра обошлись владельцу заведения примерно в $ 100 за штуку. Поэтому он просто сказал нам сполоснуть ребро и использовать. © _GottaCatchEmAll_ / Reddit

Блюда могут закончиться не потому, что их приготовили в недостаточном количестве, а потому, что некоторые посетители съедают весь запас, не считаясь с другими гостями

У моих родителей было кафе со шведским столом, и я бывал там каждый день с 4 до 14 лет. Моя любимая история ужасов: однажды пара пришла поесть, и им очень понравились крабовые ножки. И каждый раз, когда моя мама выкладывала их, они забирали их ВСЕ. Они съели как минимум недельный запас. Тогда моя мама наконец-то решила, что этого достаточно. Она перестала выкладывать их в буфете и стала приносить отдельные тарелки клиентам. Та пара разозлилась, они перевернули все стулья, посуду и все вокруг. © blooberries1 / Reddit

Один из лучших вариантов шведского стола — китайский

Я был на кухнях почти всех крупных ресторанов, и там всегда плохие шведские столы. Единственное исключение — это местный китайский ресторан. Его хозяин — мой герой: его кухня всегда идеально чистая. © fischestix / Reddit

Кухня Китая очень разнообразна. Существует множество ресторанов, уличных кафе и целых бульваров, где прямо на открытом воздухе ингредиенты жарятся, варятся и парятся. Одним из классных форматов является система «шведский стол». Во время ужина вокруг ходят официанты и следят за тем, чтобы на столике не скапливалась грязная посуда. Пищу повара зачастую готовят прямо на ваших глазах. Причем делают это феноменально. На протяжении вечера не было ситуаций, когда блюда успевали остыть или тарелки пустовали из-за нехватки продуктов. Что лишь подтверждает высокий профессионализм сотрудников кухни. Все было действительно очень вкусно. © AndrewPro / Pikabu

В некоторых ресторанах действуют специальные меры для посетителей, которые кладут на тарелку больше еды, чем могут съесть

В Риме есть ресторан «Ля Дагана». Там очень крутой шведский стол по вечерам: мидии, креветки 10 разных видов и прочие морские гады. Полно и другой еды: суши, множество видов мяса и салатов. Ты платишь 1 раз за вход, но у них есть строгое правило: за всю несъеденную еду, которая осталась на тарелке, ты платишь по цене из меню. © gogadrow / Pikabu

Находиться в зале, как правило, допускается на протяжении нескольких часов. После чего происходит «пересменка». При этом никто не посмотрит косо на то, сколько вы съели. Но даже здесь есть негласное правило: на столе должна остаться только пустая тарелка. Это означает, что не следует накладывать лишнее. Иначе посетителя, который не соизмерил свои силы, иногда могут оштрафовать. © AndrewPro / Pikabu

Зато посетители, ведущие себя достойно, могут рассчитывать на приятные сюрпризы

Мы с сестрой пошли перекусить в ресторан, в котором очень хороший салат-бар. Еще мы взяли небольшие порции блюд из обеденного меню: курицу гриль, картофель, макароны и сыр. Через полчаса ассортимент начал меняться. И вместо того, чтобы попросить нас уйти, менеджер подошел к нашему столику и пригласил нас отведать другие блюда их кухни. Он знал, что мы пришли не для того, чтобы объесться. Было очень приятно получить приглашение, хотя мы были довольны и тем, что уже съели. © Cardinal Robbins / Quora

Бонус: некоторые гости пытаются поесть «на всю сумму», даже если уже сыты

У меня был коллега — бывший управляющий кафе со шведским столом. Он сказал, что для людей было довольно обычным явлением наедаться, затем опустошать желудок в туалете и снова начинать есть, чтобы «окупить свои деньги». © obeyyourbrain / Reddit

Моя мама работала в заведении со шведским столом. И я помню, как она постоянно рассказывала мне истории о том, как люди удалялись в уборную, чтобы потом съесть побольше. © Pedrojalapa / Reddit