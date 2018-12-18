12 блюд русской кухни, к которым иностранцы никогда не смогут привыкнуть

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Мы с детства приучены к тому, что на обед надо есть суп (и он даже включен в бизнес-ланчи в кафе). А если сидим на диете или у нас проблемы с пищеварением, то пьем кефир. Однако насколько обыденны для нас эти пищевые особенности, настолько же они кажутся непонятными иностранцам, приезжающим в Россию.

AdMe.ru надеется, что вам будет интересно взглянуть на привычную нам еду глазами иностранцев.

Супы

Супы весьма популярны в России, чего нельзя сказать о многих других национальных кухнях. И ассоциируются они прежде всего с обедом. Ведь горячее наваристое блюдо хорошо насыщает и дает силы, необходимые для жителей страны с долгими зимами. Благодаря этому мы знаем и много видов супов: борщ, солянка, уха, окрошка, грибной, щи, рассольник. В других странах тоже знакомы с этим блюдом, однако там оно не так распространено. К тому же в западноевропейской кухне, например, гораздо популярнее супы-пюре и прозрачные супы на основе легкого овощного отвара с небольшим количеством составляющих.

Кефир

В другой стране этот продукт, привычный нам с детства, придется очень хорошо поискать. И не факт еще, что получится найти. Да и перевести на иностранный язык тяжело: не все поймут, зачем вам понадобилось скисшее определенным образом молоко. Более известным аналогом этого русского продукта является йогурт. Хотя в некоторых ситуациях он все же уступает кефиру по благоприятному воздействию на организм.

Блины

Цитата А.С. Пушкина из «Евгения Онегина»: «У них на Масленице жирной водились русские блины» часто вспоминается, когда речь заходит о традиционном народном празднике. А сколько видов этих блинов! Из разной муки, на основе кефира, дрожжей или молока. Еще и начинки в них разные можно добавлять. Наверное, именно поэтому иностранцам так нравится это вкусное русское блюдо.

Квас

Популярность этого напитка в России сравнима, наверное, с популярностью кока-колы в Америке. Первое упоминание о нем относится к концу Х века: в одной из летописей говорится о том, что князь Владимир приказал угощать подданных, обращенных в христианство, «пищей, медом и квасом». Существовало несколько сортов кваса, в него добавляли разные специи и травы, экспериментируя со вкусами. Этот напиток любили и пили как бедные крестьяне, так и царь со своими приближенными. И до сих пор квас остается одним из самых распространенных в России напитков, который весьма нравится и иностранцам.

Сбитень

Еще один традиционный и известный русский напиток. Изготавливается он на основе меда и в зимнее время раньше был просто незаменим. Сбитень не только помогает согреваться, но и обладает лечебными свойствами (например противовоспалительными). До широкого распространения чая и кофе этот напиток был едва ли не единственным, который пили и стар и млад, и за беседой с друзьями и после еды, и в трактире и дома. К сожалению, в ХХ веке о сбитне почти забыли и лишь недавно стали вновь возрождать по старинным рецептам. Кстати, настоящий сбитень — безалкогольный напиток. Не путайте с медовухой.

Пастила

Это русское национальное кондитерское изделие известно еще с XIV века. Но какой вы себе представляете пастилу? В виде небольшого белого брусочка? Это уже «новейшее изобретение». Изначально пастила изготавливалась в виде пластинок разной толщины из яблочного пюре или протертых ягод. Ее делали в русской печи, а получалась она кисло-сладкой на вкус и была очень полезной.

Винегрет

Винегрет, несмотря на иностранное название, считается русским блюдом. Хотя некоторые исследователи все же сомневаются и выдвигают предположения, что он мог быть заимствован из немецкой или скандинавской кухни, но точных доказательств этого нет. К тому же в русской версии винегрета используются квашеная капуста и соленые огурцы, а эти продукты имеют как раз национальный колорит. Название же салата произошло от одноименного французского соуса, который изготавливается из уксуса и растительного масла.

Пряник

Сейчас на многих зарубежных рождественских ярмарках или в фильмах на праздничных столах можно увидеть пряничных человечков. Но вот большой и толстый пряник родом из России. В Древней Руси его называли «медовым хлебом», так как женщины разводили ржаную муку медом и добавляли в тесто ягодные соки. Впоследствии к ингредиентам прибавились различные пряности, орехи, цукаты. Стали также делать пряники с начинкой — сгущенкой или повидлом. Именно из-за дороговизны ингредиентов это лакомство ассоциировалось с праздниками. А сегодня пряник (в особенности тульский) стал одним из самых популярных сувениров, которые иностранцы увозят с собой из России на память.

Кисель

Какая у вас первая ассоциация с киселем? Странная жижа из школьных столовых, которую давали в обед или на полдник? Однако на самом деле изначально кисель — это самостоятельное блюдо, которое... ели, а не пили! Готовили его из ржаной, овсяной или пшеничной муки, а по консистенции он больше напоминал холодец. Был даже гороховый кисель! Питьевой же сладкий кисель появился гораздо позже. Его варили на основе соков, варений или свежих фруктов и ягод с добавлением картофельного и кукурузного крахмала. Такой кисель подавали уже как десерт.

Пельмени

Это блюдо пришло в русскую кухню с Урала или из Сибири (есть разные мнения). Дословно его название можно перевести как «хлебное ухо». Конечно, у многих народов есть похожие блюда, когда что-то (чаще всего мясо) заворачивается в тесто. Например, манты, хинкали, цзяоцзы.

Печеные яблоки

В исконной русской кухне приготовление еды в печи было достаточно распространено. Сейчас, конечно, для этого гораздо чаще используют духовку или микроволновку. И одним из популярных блюд были печеные яблоки. Их делали с медом, творогом, корицей, в слоеном тесте... Пожалуй, тут все ограничивалось лишь фантазией поваров и их вкусовыми предпочтениями. Несмотря на простоту приготовления и вариативность, а также пользу такого десерта, в большинстве стран он все еще является экзотикой или подается как «русское блюдо».

Квашеная капуста

Русская кухня богата разносолами. И хотя квашеную капусту принято относить к нашим национальным блюдам, Китай и Германия готовы побороться за звание родины этого продукта. Раньше зимой квашеная капуста была неизменным блюдом на столах. Ценили ее не только за вкус, но и за большое количество микроэлементов и витаминов. Аналоги этого блюда, как и пельменей, есть в разных культурах. Так, например, в Корее готовят кимчи — это квашеная острая пекинская капуста (а не белокочанная, как в России).

Отзывы иностранцев о русских блюдах

Некоторые привычные нам блюда настолько экзотичны для иностранцев, что в интернете сейчас полно забавных видеороликов о том, как жители других стран пробуют квас, борщ, холодец и другие блюда. В этих роликах можно не только увидеть реакцию на необычный вкус продуктов, но и узнать мнение других людей о том, на что похожа эта еда.

«Кефир на вкус как кислое молоко. Вы же не просто так его пьете?»

«Мне кажется, еда [холодец] не должна так двигаться. Определенно что-то не то с текстурой этого блюда».

«Я бы днями и ночами ее ела [селедку под шубой]. Я бы денег дала тому, кто ее изобрел. Он просто сделал этот мир лучше».

«У нас нет холодных супов [окрошка]. Так странно для меня. Это салат с напитком. Это странно, но вкусно».