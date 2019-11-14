12 признаков кофейни, в которой любят кофе, а не просто хотят на нем заработать
Когда кофе стал доступен для массового потребления, он был преимущественно растворимым и пили его только дома. Это была первая кофейная волна. Потом люди поняли, что вкус настоящего кофе многогранен, и им стали наслаждаться в кофейнях. Это была вторая волна. Сейчас существует целая культура потребления ароматного напитка, а его приготовление превратилось в науку среди кофеманов. И это третья волна в развитии кофейной индустрии.
Мы в AdMe.ru пьем кофе каждый день. Но многие до сих пор не пробовали напиток, сваренный по канонам современной кофейной культуры. Поэтому мы выяснили, как определять заведения, где его готовят, и что там стоит заказать.
Итак, вы пришли в правильное место, если...
- Кофе варят в профессиональной кофемашине. Ее ставят на видное место, ведь этот прибор — гордость заведения. Лучшими считаются итальянские марки, например La Spaziale, Nuova Simonelli, Saeco. Опытный бариста поделился в сети, что кофемашины, по сути, только подают пар и воду под высоким давлением. Остальное делает человек. Так что если кофе готовят нажатием двух кнопок, значит, в заведении стоит автомат и отменного напитка ждать не стоит.
- Зерна мелют непосредственно перед варкой. Это легко определить: на входе уже чувствуется сильный запах кофе, а на барной стойке есть кофемолка, еще лучше несколько — своя для каждого вида зерен. Когда кофе превращается в порошок, он быстро выдыхается, поэтому важно заварить его сразу же.
- На кофемашине стоят чашки. Там они нагреваются, чтобы не было перепада температуры с горячим напитком. В кофейной индустрии даже ведутся споры, как лучше ставить кружки: вверх или вниз дном? Одно из мнений: если поверхность кофемашины металлическая, рекомендуется ставить вниз дном, если пластиковая — вверх.
- Бариста производит впечатление кофейного сомелье, одет в фартук. Он подробно рассказывает, какое зерно используется: его вкусовые оттенки, где выращено, как давно обжарено. Со знанием дела говорит о кофе, а не зачитывает информацию с упаковки. Работники кофейной индустрии отмечают, что настоящий бариста страстно любит свое дело и заботится о гостях.
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На просьбу сделать капучино погорячее бариста ответит, что это испортит напиток (при более высокой температуре молоко теряет сладковатый вкус).
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В кофе не предлагают добавить сироп, взбитые сливки, сахар и корицу. Правильно сваренный кофе хорош сам по себе или с молоком. Много вкусовых добавок обычно используют, чтобы замаскировать несвежее, пережаренное зерно. Если в кофейне вообще нет сиропов либо только самодельные, значит, там качественный кофе, и перебивать его вкус было бы кощунством.
- Бариста не стучит питчером (металлическая кружка, в которой взбивают молоко) по столу. В ином случае он плохо взбил пенку и таким способом избавляется от крупных пузырьков, которые испортят вид готового напитка.
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Оборудование содержится в чистоте. Понаблюдайте за работой бариста. Он приготовил порцию, помыл и протер рожок (в нем утрамбовывается таблетка из кофе) сразу же? Значит, в кофейне следят, чтобы остатки ингредиентов не скапливались на инструментах, ведь из-за них напиток получается горьким.
- На витрине стоят пачки с зернами, и их можно купить. Если на упаковках есть логотип кофейни, скорее всего, они сами обжаривают зерна либо заказывают их у проверенного обжарщика. В таком заведении кофе будет свежим (после обжарки он хранится не более 2 месяцев, потом становится горьким).
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На стенах висят сертификаты о прохождении курсов или участии сотрудников в чемпионатах для бариста. Это показатель того, что владелец заведения вкладывается в свой персонал, чтобы гости оставались довольны.
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В напиток не кладут трубочку. Пластмасса выделяет вредные вещества в горячую воду.
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Меню разнообразное: кроме основных видов кофейных напитков, есть авторские. В кофейне точно стоит задержаться, если вы увидите там сосуды, похожие на приспособления для химических опытов. Аэропресс, сифон и воронку используют для альтернативных способов приготовления, которые так любят искушенные кофеманы.
Как сойти за своего в кофейне
Вы пришли в заведение, огляделись. Судя по всем признакам, там варят правильный кофе. Встает вопрос: что же выбрать? Когда только начинаешь постигать кофейную культуру, сложно не растеряться. Следуйте советам опытных бариста.
- Попробуйте эспрессо. Это основа основ, база для всех кофейных напитков. Для бариста такой заказ будет знаком, что вы разбираетесь в кофе. Эспрессо пьют быстро и запивают стаканом воды. С непривычки он может показаться кислым, но со временем вы начнете разбираться во вкусе, сможете отличать степени обжарки и почувствуете, если зерно некачественное.
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Закажите эспрессо и капучино одновременно. Обычно их просят, когда приходят в кофейню с проверкой. Понаблюдайте за сотрудниками: они станут относиться к вам внимательнее, захотят угодить и напитки сделают превосходные.
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Не злоупотребляйте латте. Среди кофеманов считается, что его пьют те, кто не разбирается в кофе. Конечно, если вы очень любите именно латте, а просто кофе вам не нравится, заказывайте смело. Но если хотите поближе познакомиться с кофе, лучше закажите капучино: в нем также есть молоко, но вкус более выраженный.
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Скажите бариста, что хотите попробовать альтернативу. Эти напитки завариваются не в кофемашине, а в приспособлениях, о которых мы говорили выше. Вкус зерен раскроется для вас с новой стороны.
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Попросите у бариста что-то особенное, например то, что пьет он сам. Возможно, вам приготовят напиток не из меню либо посоветуют самый стоящий.
А как вы определяете, что в заведении стоит пробовать кофе?
Фото на превью nuovasimonelli / instagram