12 признаков кофейни, в которой любят кофе, а не просто хотят на нем заработать

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Когда кофе стал доступен для массового потребления, он был преимущественно растворимым и пили его только дома. Это была первая кофейная волна. Потом люди поняли, что вкус настоящего кофе многогранен, и им стали наслаждаться в кофейнях. Это была вторая волна. Сейчас существует целая культура потребления ароматного напитка, а его приготовление превратилось в науку среди кофеманов. И это третья волна в развитии кофейной индустрии.

Мы в AdMe.ru пьем кофе каждый день. Но многие до сих пор не пробовали напиток, сваренный по канонам современной кофейной культуры. Поэтому мы выяснили, как определять заведения, где его готовят, и что там стоит заказать.

Итак, вы пришли в правильное место, если...

Кофе варят в профессиональной кофемашине. Ее ставят на видное место, ведь этот прибор — гордость заведения. Лучшими считаются итальянские марки, например La Spaziale, Nuova Simonelli, Saeco. Опытный бариста поделился в сети, что кофемашины, по сути, только подают пар и воду под высоким давлением. Остальное делает человек. Так что если кофе готовят нажатием двух кнопок, значит, в заведении стоит автомат и отменного напитка ждать не стоит.

Зерна мелют непосредственно перед варкой. Это легко определить: на входе уже чувствуется сильный запах кофе, а на барной стойке есть кофемолка, еще лучше несколько — своя для каждого вида зерен. Когда кофе превращается в порошок, он быстро выдыхается, поэтому важно заварить его сразу же.

На кофемашине стоят чашки. Там они нагреваются, чтобы не было перепада температуры с горячим напитком. В кофейной индустрии даже ведутся споры, как лучше ставить кружки: вверх или вниз дном? Одно из мнений: если поверхность кофемашины металлическая, рекомендуется ставить вниз дном, если пластиковая — вверх.

Бариста производит впечатление кофейного сомелье, одет в фартук. Он подробно рассказывает, какое зерно используется: его вкусовые оттенки, где выращено, как давно обжарено. Со знанием дела говорит о кофе, а не зачитывает информацию с упаковки. Работники кофейной индустрии отмечают, что настоящий бариста страстно любит свое дело и заботится о гостях.

На просьбу сделать капучино погорячее бариста ответит, что это испортит напиток (при более высокой температуре молоко теряет сладковатый вкус).

В кофе не предлагают добавить сироп, взбитые сливки, сахар и корицу. Правильно сваренный кофе хорош сам по себе или с молоком. Много вкусовых добавок обычно используют, чтобы замаскировать несвежее, пережаренное зерно. Если в кофейне вообще нет сиропов либо только самодельные, значит, там качественный кофе, и перебивать его вкус было бы кощунством.

Бариста не стучит питчером (металлическая кружка, в которой взбивают молоко) по столу. В ином случае он плохо взбил пенку и таким способом избавляется от крупных пузырьков, которые испортят вид готового напитка.

Оборудование содержится в чистоте. Понаблюдайте за работой бариста. Он приготовил порцию, помыл и протер рожок (в нем утрамбовывается таблетка из кофе) сразу же? Значит, в кофейне следят, чтобы остатки ингредиентов не скапливались на инструментах, ведь из-за них напиток получается горьким.

На витрине стоят пачки с зернами, и их можно купить. Если на упаковках есть логотип кофейни, скорее всего, они сами обжаривают зерна либо заказывают их у проверенного обжарщика. В таком заведении кофе будет свежим (после обжарки он хранится не более 2 месяцев, потом становится горьким).

На стенах висят сертификаты о прохождении курсов или участии сотрудников в чемпионатах для бариста. Это показатель того, что владелец заведения вкладывается в свой персонал, чтобы гости оставались довольны.

В напиток не кладут трубочку. Пластмасса выделяет вредные вещества в горячую воду.

Меню разнообразное: кроме основных видов кофейных напитков, есть авторские. В кофейне точно стоит задержаться, если вы увидите там сосуды, похожие на приспособления для химических опытов. Аэропресс, сифон и воронку используют для альтернативных способов приготовления, которые так любят искушенные кофеманы.

Как сойти за своего в кофейне

Вы пришли в заведение, огляделись. Судя по всем признакам, там варят правильный кофе. Встает вопрос: что же выбрать? Когда только начинаешь постигать кофейную культуру, сложно не растеряться. Следуйте советам опытных бариста. Попробуйте эспрессо. Это основа основ, база для всех кофейных напитков. Для бариста такой заказ будет знаком, что вы разбираетесь в кофе. Эспрессо пьют быстро и запивают стаканом воды. С непривычки он может показаться кислым, но со временем вы начнете разбираться во вкусе, сможете отличать степени обжарки и почувствуете, если зерно некачественное.

Закажите эспрессо и капучино одновременно. Обычно их просят, когда приходят в кофейню с проверкой. Понаблюдайте за сотрудниками: они станут относиться к вам внимательнее, захотят угодить и напитки сделают превосходные.

Не злоупотребляйте латте. Среди кофеманов считается, что его пьют те, кто не разбирается в кофе. Конечно, если вы очень любите именно латте, а просто кофе вам не нравится, заказывайте смело. Но если хотите поближе познакомиться с кофе, лучше закажите капучино: в нем также есть молоко, но вкус более выраженный.

Скажите бариста, что хотите попробовать альтернативу. Эти напитки завариваются не в кофемашине, а в приспособлениях, о которых мы говорили выше. Вкус зерен раскроется для вас с новой стороны.

Попросите у бариста что-то особенное, например то, что пьет он сам. Возможно, вам приготовят напиток не из меню либо посоветуют самый стоящий.

А как вы определяете, что в заведении стоит пробовать кофе?