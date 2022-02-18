12 блюд и продуктов, которые многие знают, но едят неправильно

Хлеб — основной продукт питания во всем мире, и кажется, что нет ничего проще, чем съесть бутерброд с маслом. Но многие делают это неправильно. Ошибки можно допустить и при употреблении других привычных блюд, ведь иногда столовый этикет предполагает особый подход там, где и не ожидаешь.

Мы в AdMe.ru собрали наиболее неочевидные нюансы поведения за столом. А в качестве бонуса вас ждут рекомендации о грамотном способе сервировки одного из любимых деликатесов.

1. Хлеб

Хлеб уместно есть небольшими порциями, отламывая кусочки от большого куска или булки. Другими словами, хлеб держат на своей тарелке до тех пор, пока не кладут его в рот. Это же относится к кексам, печенью и другим хлебобулочным изделиям. Если подается хлеб с маслом или паштетом, также не следует делать большой бутерброд. При более неформальном подходе можно есть по-итальянски, то есть использовать ломтик хлеба, чтобы собрать остатки еды в тарелке.

2. Напитки с украшениями

Если напитки декорированы фруктами, допускается съесть украшения. Это не касается цитрусовой дольки, которую надевают на ободок бокала: ее лучше оставить на месте или только выжать из нее несколько капель сока в напиток. Все несъедобные детали, например бумажные зонтики, желательно перед этим отложить на отдельную тарелку или на салфетку.

3. Листья салата

Когда салат подается вместе с основным блюдом, его лучше всего положить на отдельную тарелку. Крупные листья салата режут по мере необходимости с помощью вилки или, если они слишком жесткие, ножа и вилки. Не нужно нарезать все листья на мелкие кусочки сразу.

4. Гамбургер

Вопреки привычному представлению и даже кадрам из рекламы, гамбургеры рекомендуется переворачивать перед едой. Делается это не для того, чтобы соблюсти особые правила этикета, а для того, чтобы было удобнее есть. Так вес гамбургера окажется на булочке, не пропитанной соком, и его будет легче удержать.

5. Вьетнамский суп фо

Вьетнамская кухня давно завоевала международное признание и любовь гурманов, а знаменитые вариации супа фо, такие как фо бо и фо ка, можно заказать даже в европейских странах. Обычно в азиатских закусочных к обеду подаются разнообразные острые соусы, которые добавляют по вкусу. Но только не в суп фо. Перед его дегустацией не следует добавлять никаких дополнительных ингредиентов, чтобы не испортить вкус бульона: это считается бестактностью.

6. Пакетированный чай

Ценители чая могут сказать, что лучше всего пить рассыпной чай, заваривая его в специальном чайнике. Так получится лучше раскрыть вкус и аромат напитка. Тем не менее в жизни бывает много ситуаций, когда просто нет возможности организовывать полноценное чаепитие, а на первое место встают удобство и скорость процесса. Тогда и приходит на помощь пакетированный чай. Когда чай будет готов, пакетик не требуется выжимать и тем более наматывать нить от него на ложку. Использованный пакетик достаточно положить на отдельное блюдце или на специальную подставку, которая сделает чаепитие более элегантным.

7. Суп с морепродуктами

Суп с морепродуктами, которые нужно очищать во время еды, обычно подается с вилкой и ложкой. Для удобства используется нож, а ракушки и другие лишние детали кладут на отдельную тарелку. В неформальной обстановке многие очищают морепродукты руками. Если сервировка предполагает хлеб или гренки, то их не держат во второй руке одновременно с ложкой. Вместо этого хлеб откусывают, возвращают на тарелку и уже затем приступают к супу.

8. Пицца

Хотя некоторые ситуации предполагают сервировку пиццы столовыми приборами, предпочтительнее, если обстановка неформальная, есть ее руками. В этом случае, чтобы начинка не вытекала, удобнее сложить кусок пиццы пополам, как это делают в Нью-Йорке.

9. Шашлык

Шашлык едят прямо с шампура, если его подали в качестве закуски. Если вы едите шашлык на ужин, то рекомендуется снять мясо с помощью вилки и переложить на свою тарелку. Когда вся еда будет убрана, положите пустую шпажку на край тарелки.

10. Гарнир

В широком смысле гарнир — это любое дополнение к блюду, включая украшения. Помимо однозначно съедобных ингредиентов сюда входят декоративные элементы: петрушка, ломтики лимона и тому подобное. Зелень, которую для этого используют, есть можно, а цитрусовые — только в крайне неформальной обстановке или если они очищены от кожуры.

11. Торт

Торт с сухими и влажными слоями едят вилкой и ложкой. Вилкой придерживают порцию, а ложкой отрезают и подхватывают маленькие кусочки. При этом слишком высокий ломтик торта следует предварительно повернуть набок, используя столовые приборы. Для немногослойного торта с липкой, влажной структурой нужна только вилка.

12. Картофель фри

То, как следует есть картофель фри, зависит от главного блюда, к которому его подали. Если это бургер или любая другая пища, для которой не нужны нож и вилка, то его можно есть руками. В ином случае, когда это гарнир, к примеру, к стейку, следует использовать те же приборы, что подаются к основному блюду.

Бонус: черная икра

При подаче икры в качестве закуски желательно не использовать металлические ложки, так как соединение с металлом может изменить тонкий вкус деликатеса. Исторически для этого применяли ложки из слоновой кости и перламутра. Сейчас можно купить специальную пластиковую ложку для икры. Не следует размазывать икру или класть большую порцию, даже если вы хотите угостить кого-то.