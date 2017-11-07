12 полезных продуктов, которые мы всю жизнь ели неправильно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru за то, чтобы еда приносила и наслаждение, и пользу: держите простые рекомендации, которые помогут сделать полезную пищу еще немножко полезнее.

1. Гречка

Причина: Гречка богата железом, а молоко — кальцием. По отдельности это все хорошо и полезно, но вместе эти элементы мешают усвоению друг друга.

2. Молодой картофель

Причина: Вся польза картофеля — в калии, железе, фосфоре и витамине С, которые сконцентрированы именно в кожуре. Важно: если картофель позеленел, скорее всего, в нем накопился вредный токсин солонин — от такой кожуры лучше отказаться.

3. Киви

Причина: Получим в 3 раза больше клетчатки и антиоксидантов, победим стафилококк и кишечную палочку.

4. Морковь

Причина: В отварной моркови бета-каротина и лютеина, нужных для хорошего зрения и молодости кожи, гораздо больше, чем в сырой, да и усваиваются они в 5 раз лучше.

5. Баклажан

Причина: В процессе запекания концентрация калия увеличивается, а нитраты и нитриты «стекают».

6. Спаржа

Причина: Если жарить спаржу 5–7 минут, можно сохранить больше витаминов и антиоксидантов, чем при варке на пару. Кстати, при отваривании витамин С, за который так ценят спаржу, растворяется в воде.

7. Капуста

Причина: При варке каротин и антиоксиданты в капусте теряются. Зато в процессе квашения в капусте в 3 раза увеличивается содержание витамина С и образуется молочная кислота, помогающая организму усвоить белки.

8. Чеснок

Причина: Суперполезный аллицин образуется при смешении двух компонентов, «запертых» в разных частях чеснока. Когда мы разрезаем дольку чеснока, ферменты получают долгожданную свободу, а мы — ароматный ингредиент, который подавляет развитие раковых клеток, отвечает за антиоксидантные и антимикробные эффекты, бережет наш иммунитет.

9. Отруби

Причина: Соединения фитиновой кислоты из отрубей, смешиваясь с кальцием и магнием из молока, формируют неперевариваемый комплекс, и организм просто не может поглотить полезные вещества.

10. Помидоры

Причина: Да, так мы потеряем часть драгоценного витамина С, зато повысим содержание ликопина. Этот пигмент не только красит помидор в красный цвет, он является мощнейшим антиоксидантом, а еще верным помощником в предотвращении сердечно-сосудистых, онкологических и воспалительных заболеваний.

11. Тыква

Причина: В кожуре меньше сахаров и больше минеральных веществ и пищевых волокон (клетчатка и пектиновые вещества) и витамина С.

12. Черный чай

Причина: Ученые выяснили, что содержащиеся в молоке белки — казеины — сводят на нет полезное действие чая. Особенно страдают свойства чая, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.