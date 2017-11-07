12 полезных продуктов, которые мы всю жизнь ели неправильно
AdMe.ru за то, чтобы еда приносила и наслаждение, и пользу: держите простые рекомендации, которые помогут сделать полезную пищу еще немножко полезнее.
1. Гречка
Причина: Гречка богата железом, а молоко — кальцием. По отдельности это все хорошо и полезно, но вместе эти элементы мешают усвоению друг друга.
2. Молодой картофель
Причина: Вся польза картофеля — в калии, железе, фосфоре и витамине С, которые сконцентрированы именно в кожуре. Важно: если картофель позеленел, скорее всего, в нем накопился вредный токсин солонин — от такой кожуры лучше отказаться.
3. Киви
Причина: Получим в 3 раза больше клетчатки и антиоксидантов, победим стафилококк и кишечную палочку.
4. Морковь
Причина: В отварной моркови бета-каротина и лютеина, нужных для хорошего зрения и молодости кожи, гораздо больше, чем в сырой, да и усваиваются они в 5 раз лучше.
5. Баклажан
Причина: В процессе запекания концентрация калия увеличивается, а нитраты и нитриты «стекают».
6. Спаржа
Причина: Если жарить спаржу 5–7 минут, можно сохранить больше витаминов и антиоксидантов, чем при варке на пару. Кстати, при отваривании витамин С, за который так ценят спаржу, растворяется в воде.
7. Капуста
Причина: При варке каротин и антиоксиданты в капусте теряются. Зато в процессе квашения в капусте в 3 раза увеличивается содержание витамина С и образуется молочная кислота, помогающая организму усвоить белки.
8. Чеснок
Причина: Суперполезный аллицин образуется при смешении двух компонентов, «запертых» в разных частях чеснока. Когда мы разрезаем дольку чеснока, ферменты получают долгожданную свободу, а мы — ароматный ингредиент, который подавляет развитие раковых клеток, отвечает за антиоксидантные и антимикробные эффекты, бережет наш иммунитет.
9. Отруби
Причина: Соединения фитиновой кислоты из отрубей, смешиваясь с кальцием и магнием из молока, формируют неперевариваемый комплекс, и организм просто не может поглотить полезные вещества.
10. Помидоры
Причина: Да, так мы потеряем часть драгоценного витамина С, зато повысим содержание ликопина. Этот пигмент не только красит помидор в красный цвет, он является мощнейшим антиоксидантом, а еще верным помощником в предотвращении сердечно-сосудистых, онкологических и воспалительных заболеваний.
11. Тыква
Причина: В кожуре меньше сахаров и больше минеральных веществ и пищевых волокон (клетчатка и пектиновые вещества) и витамина С.
12. Черный чай
Причина: Ученые выяснили, что содержащиеся в молоке белки — казеины — сводят на нет полезное действие чая. Особенно страдают свойства чая, положительно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.
Фото на превью pixabay.com, pexels.com