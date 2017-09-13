12 опасных блюд, которые люди продолжают есть вопреки здравому смыслу

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Если человек не может отказать себе во вредном, но очень вкусном блюде, его нетрудно понять. Но как объяснить то, что люди употребляют в пищу нечто странно пахнущее, сомнительного вкуса и к тому же смертельно опасное? Все-таки традиции иногда не поддаются пониманию. AdMe.ru нашел 12 опасных продуктов, которые не стоило бы есть, но некоторые упорно продолжают это делать.

Карамбола

Карамбола на первый взгляд кажется безобидной и даже полезной, так как содержит много витамина С. Тем не менее употребление этого фрукта противопоказано людям с гастритом или язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, так как он содержит щавелевую кислоту в большой концентрации. Но и здоровым людям карамбола вряд ли принесет много пользы: при ее регулярном употреблении может развиться почечная недостаточность.

Фисих

Этот дурно пахнущий деликатес родом из Египта и представляет собой протухшую кефаль. Каждую весну после разлива Нила на его берегах оставалось множество мертвой рыбы, поэтому до сих пор фисих принято есть весной во время праздника Шам-эль-Ниссим. Министерство здравоохранения Египта ежегодно просит граждан воздержаться от этого блюда, так как оно может вызвать тяжелое отравление с летальным исходом, но искоренить традицию пока не удается.

Лягушка-бык

Крупных лягушек-быков используют в африканской и азиатской кухнях, особенно популярны их лапки. При правильном приготовлении блюда из земноводных не представляют опасности, но повару следует помнить о том, что у этого вида лягушек кожа и внутренние органы являются ядовитыми. К тому же известны случаи, когда лягушек-быков путали с другим, более опасным видом, что приводило к печальным последствиям.

Фугу

Разумеется, мы не могли не включить это крайне опасное блюдо в наш список. Рыба, которую используют для приготовления фугу (как правило, это бурый скалозуб), содержит смертельную дозу тетродотоксина. Повар, прошедший специальное обучение, способен удалить ядовитые части рыбы при ее приготовлении, но и это не гарантирует полной безопасности — ежегодно в Японии фиксируется несколько случаев отравления этим деликатесом.

Сыр касу марцу

В переводе с сардинского языка «casu marzu» означает «гнилой сыр» и, собственно, он таковым и является. Трудно сказать, почему людям пришло в голову заражать сыр личинками сырной мухи, но считается, что это придает ему особую остроту и бесподобный вкус. Употребление этого сыра может повлечь за собой аллергические реакции, пищевое отравление и риск заражения личинками.

Келуак

Келуак — это не фрукт и не орех, а семя плода кепаянгового дерева. Удивительно, но его применяют в кулинарии, несмотря на высокое содержание синильной кислоты. Перед употреблением келуак сначала отваривают, а затем зарывают на 40 дней в золе и банановых листьях. Считается, что в результате этой процедуры келуак становится безопасным и приобретает особый вкус и аромат.

Вороний пирог

В некоторых областях Литвы пирог с начинкой из вороньего мяса не считался чем-то необычным, его даже рекомендовали есть мужчинам для усиления потенции. За то время, пока Литва находилась в составе СССР, власти пытались запретить эту традицию, ведь, поедая мясо падальщиков, к которым относятся вороны, можно заразиться различными инфекциями. Но, несмотря на очевидную опасность, это блюдо существует и по сей день — по крайней мере, так утверждает National Geographic.

Кровавый суп

Во вьетнамской кухне для приготовления некоторых супов используется кровь — гусиная, утиная или свиная. Считается, что употребление крови придает силу не только тому, кто ест суп, но и тому, кто его готовит. Опасность такого блюда заключается в заболеваниях, которые можно получить вместе с кровью животного. Но любителей кровавого супа не остановила даже эпидемия птичьего гриппа.

Свинушка тонкая

Этот гриб является ядовитым, но его свойства проявляются не сразу. Видимо, это вводит в заблуждение некоторых грибников из России, упорно продолжающих собирать и есть свинушки. Токсины, содержащиеся в тонкой свинушке, не разрушаются даже при повторном отваривании и способны накапливаться в организме человека, провоцируя развитие почечной недостаточности.

Копальхен

Копальхен — одно из традиционных блюд коренных народов Севера. Его приготавливают из оленины или тюленьего мяса путем ферментации. Но есть копальхен без тяжелых последствий могут лишь те, кто привык употреблять его с детства. Дело в том, что при ферментации в мясе образуется трупный яд, который может вызвать тяжелое отравление и даже смерть при отсутствии должной медицинской помощи.

Аки

Аки является национальным фруктом Ямайки, и это несмотря на то, что он ядовит — он содержит токсины гипоглицин А и гипоглицин В. Съедобными считаются лишь плоды, но при этом семена по-прежнему остаются ядовитыми. Употребление аки может вызвать состояние, известное как «ямайский рвотный синдром».

Суп из крылана или летучей мыши

В некоторых странах азиатско-тихоокеанского региона принято есть летучих мышей и крыланов — их даже называют «цыплята из пещеры». Часто этих существ кладут в суп целиком, не разделывая, и в таком виде подают на стол. Их мясо считается вкусным и ему приписываются лечебные свойства. Но на самом деле летучие мыши и крыланы могут являться переносчиками различных заболеваний, поэтому употреблять их в пищу — не самая лучшая идея.