12 опасных блюд, которые люди продолжают есть вопреки здравому смыслу
Если человек не может отказать себе во вредном, но очень вкусном блюде, его нетрудно понять. Но как объяснить то, что люди употребляют в пищу нечто странно пахнущее, сомнительного вкуса и к тому же смертельно опасное? Все-таки традиции иногда не поддаются пониманию.
AdMe.ru нашел 12 опасных продуктов, которые не стоило бы есть, но некоторые упорно продолжают это делать.
Карамбола
Карамбола на первый взгляд кажется безобидной и даже полезной, так как содержит много витамина С. Тем не менее употребление этого фрукта противопоказано людям с гастритом или язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, так как он содержит щавелевую кислоту в большой концентрации. Но и здоровым людям карамбола вряд ли принесет много пользы: при ее регулярном употреблении может развиться почечная недостаточность.
Фисих
Этот дурно пахнущий деликатес родом из Египта и представляет собой протухшую кефаль. Каждую весну после разлива Нила на его берегах оставалось множество мертвой рыбы, поэтому до сих пор фисих принято есть весной во время праздника Шам-эль-Ниссим. Министерство здравоохранения Египта ежегодно просит граждан воздержаться от этого блюда, так как оно может вызвать тяжелое отравление с летальным исходом, но искоренить традицию пока не удается.
Лягушка-бык
Крупных лягушек-быков используют в африканской и азиатской кухнях, особенно популярны их лапки. При правильном приготовлении блюда из земноводных не представляют опасности, но повару следует помнить о том, что у этого вида лягушек кожа и внутренние органы являются ядовитыми. К тому же известны случаи, когда лягушек-быков путали с другим, более опасным видом, что приводило к печальным последствиям.
Фугу
Разумеется, мы не могли не включить это крайне опасное блюдо в наш список. Рыба, которую используют для приготовления фугу (как правило, это бурый скалозуб), содержит смертельную дозу тетродотоксина. Повар, прошедший специальное обучение, способен удалить ядовитые части рыбы при ее приготовлении, но и это не гарантирует полной безопасности — ежегодно в Японии фиксируется несколько случаев отравления этим деликатесом.
Сыр касу марцу
В переводе с сардинского языка «casu marzu» означает «гнилой сыр» и, собственно, он таковым и является. Трудно сказать, почему людям пришло в голову заражать сыр личинками сырной мухи, но считается, что это придает ему особую остроту и бесподобный вкус. Употребление этого сыра может повлечь за собой аллергические реакции, пищевое отравление и риск заражения личинками.
Келуак
Келуак — это не фрукт и не орех, а семя плода кепаянгового дерева. Удивительно, но его применяют в кулинарии, несмотря на высокое содержание синильной кислоты. Перед употреблением келуак сначала отваривают, а затем зарывают на 40 дней в золе и банановых листьях. Считается, что в результате этой процедуры келуак становится безопасным и приобретает особый вкус и аромат.
Вороний пирог
В некоторых областях Литвы пирог с начинкой из вороньего мяса не считался чем-то необычным, его даже рекомендовали есть мужчинам для усиления потенции. За то время, пока Литва находилась в составе СССР, власти пытались запретить эту традицию, ведь, поедая мясо падальщиков, к которым относятся вороны, можно заразиться различными инфекциями. Но, несмотря на очевидную опасность, это блюдо существует и по сей день — по крайней мере, так утверждает National Geographic.
Кровавый суп
Во вьетнамской кухне для приготовления некоторых супов используется кровь — гусиная, утиная или свиная. Считается, что употребление крови придает силу не только тому, кто ест суп, но и тому, кто его готовит. Опасность такого блюда заключается в заболеваниях, которые можно получить вместе с кровью животного. Но любителей кровавого супа не остановила даже эпидемия птичьего гриппа.
Свинушка тонкая
Этот гриб является ядовитым, но его свойства проявляются не сразу. Видимо, это вводит в заблуждение некоторых грибников из России, упорно продолжающих собирать и есть свинушки. Токсины, содержащиеся в тонкой свинушке, не разрушаются даже при повторном отваривании и способны накапливаться в организме человека, провоцируя развитие почечной недостаточности.
Копальхен
Копальхен — одно из традиционных блюд коренных народов Севера. Его приготавливают из оленины или тюленьего мяса путем ферментации. Но есть копальхен без тяжелых последствий могут лишь те, кто привык употреблять его с детства. Дело в том, что при ферментации в мясе образуется трупный яд, который может вызвать тяжелое отравление и даже смерть при отсутствии должной медицинской помощи.
Аки
Аки является национальным фруктом Ямайки, и это несмотря на то, что он ядовит — он содержит токсины гипоглицин А и гипоглицин В. Съедобными считаются лишь плоды, но при этом семена по-прежнему остаются ядовитыми. Употребление аки может вызвать состояние, известное как «ямайский рвотный синдром».
Суп из крылана или летучей мыши
В некоторых странах азиатско-тихоокеанского региона принято есть летучих мышей и крыланов — их даже называют «цыплята из пещеры». Часто этих существ кладут в суп целиком, не разделывая, и в таком виде подают на стол. Их мясо считается вкусным и ему приписываются лечебные свойства. Но на самом деле летучие мыши и крыланы могут являться переносчиками различных заболеваний, поэтому употреблять их в пищу — не самая лучшая идея.
Фото на превью imago stock&people/EAST NEWS