12 кулинарных ошибок, которые мы упорно повторяем за нашими мамами

У кулинарных мифов немало источников. Это и привычки наших мам в готовке, и сцены в кино, и книги рецептов. Все они прочно отпечатываются у нас в голове, и мы начинаем им следовать, порой не проверяя на достоверность. Мы надеемся, что мясо смягчится, если его хорошенько промариновать, и добавляем сухих специй в суп, когда он почти готов.

Мы в AdMe.ru решили, что пора пересмотреть свои кулинарные привычки, и вычислили распространенные мифы о готовке, которые стоит оставить в прошлом.

1. Мыть мясо

Мытье сырого мяса оказалось неэффективным и опасным занятием. Оно не избавит от бактерий. Вместо этого мы повышаем риск их распространения по всей кухне: брызги воды летят на столешницу, кафель и другие поверхности. Затем трогаем руками кухонное полотенце, пакетики с приправами и другие предметы, еще больше повышая шансы на отравление. Замачивание мяса или курицы в соленой воде также бесполезно. Бактерии уничтожит только высокая температура при готовке (свыше 65 °С).

2. Замешивать бисквит ложкой

Чтобы бисквит не упал и получился пышным, не замешивайте смесь из взбитых яиц и муки ложкой. Используйте для этого силиконовую лопатку. Она не повредит нежную текстуру будущего бисквита, и он не упадет.

3. Поливать птицу при запекании для сочности

У этой процедуры минусов гораздо больше, чем плюсов. Она только подрумянит птицу, не оказав никакого эффекта на сочность мяса. А вот открытие и закрытие двери духовки для поливания значительно увеличит время готовки. Шеф-повара советуют для получения золотистой корочки лучше смазать тушку растительным маслом до того, как положить в духовку.

4. Использовать половник для приготовления блинов и панкейков

Мы привыкли жарить блины, распределяя тесто с помощью половника. Но привычка — не всегда про удобство. До того как научиться им орудовать, у нас получались десятки комочков вместо блинов. Чтобы быстрее и аккуратнее жарить блинчики, шеф-повара советуют пользоваться пластиковой бутылкой. С ней легче дозировать тесто для блинчиков либо панкейков, и с этой задачей справится даже ребенок.

5. Запекать блюда и хранить продукты в фольге

Запекать блюдо в фольге — это очень удобный способ приготовить ужин и не испачкать противень. Но исследования показали, что кислые продукты, такие как томаты, цитрусы, ананасы, яблоки, поглощают из нее много алюминия — даже при хранении. Поэтому лучше либо отказаться от фольги, либо запекать без такого гарнира.

6. Маринование сделает мясо мягче

Этот миф очень устойчив, потому что вроде бы в нем есть логика. Кислоты в маринаде (лимонный сок, уксус) разрушают соединительные ткани в мясе, которые якобы делали его жестким. Но это неправда. Кислоты, разъедая ткани, не смягчают белок, а делают его более жестким. Мариновать допустимо, но только для придания аромата. Смягчить мясо поможет долгое тушение, благодаря которому соединительная ткань плавится и становится похожей на желе. Также мясо станет мягче, если его отбить или нарезать поперек волокон.

7. Полоскать пшеничные макароны

Полоскание макаронных изделий из пшеницы холодной водой шеф-повара называют трагедией. Воду, которую мы выливаем в раковину, можно было бы использовать как отличную основу для соуса. А полоскание водой вовсе не предотвратит слипание пасты. Лучше достать макароны или пасту из кастрюли и положить прямо на сковороду или вок, где у вас готовится соус.

8. Добавлять сушеные травы в конце готовки

Мы привыкли, что в рецептах травы и специи всегда добавляют в конце готовки. Однако такой способ годится, только когда у вас есть свежие листья тимьяна, орегано, базилика или, к примеру, петрушки. Если у вас остались только сушеные травы, то добавьте их в начале готовки. Тогда они успеют раскрыть свой вкус и аромат.

9. Размораживать овощи перед готовкой

Размораживать овощи — верный путь испортить вкус блюда и превратить овощи в склизкую субстанцию. Большинство овощей и зелени, за исключением листовых (шпинат), нужно сразу бросать при готовке и обжаривать или тушить на сковороде.

10. Мыть фрукты и овощи перед хранением

Казалось бы, очень удобно заранее помыть овощи и фрукты перед хранением. Но этого делать не стоит, так как в таком виде они быстрее испортятся. Влага способствует росту и разложению бактерий на овощах и фруктах. Поэтому лучше мыть их в таком количестве, которое вам нужно для приготовления блюда или непосредственно перед едой.

11. Сырой картофель спасет пересоленное блюдо

Увы, и кусочек сырого картофеля, и даже целая картофелина бесполезны и не спасут блюдо от пересола. С этой задачей гораздо лучше справятся вода, крахмал, щепотка сахара или лимонная кислота. Причем действовать нужно последовательно. Сначала добавьте воду либо бульон, если он есть.

Проверьте текстуру, не стало ли блюдо слишком жидким. Если это произошло — добавьте крахмал или муку. Если используете крахмал — прибавьте температуру, а если муку — наоборот. Первый оставит блюдо прозрачным, а вторая — мутноватым.

Если блюдо все равно соленое, добавьте сахар. Но имейте ввиду, что консистенция блюда может снова стать более жидкой.

После сахара можно попробовать добавить капельку лимонной кислоты либо уксуса.

12. Молоко сделает омлет пышнее

Повара утверждают, что молоко добавит омлету лишнюю влагу и не сделает его пушистым. Вместо него шефы советуют готовить омлет только с яйцами и добавлять кусочки замороженного сливочного масла. Гарантированно придаст воздушной текстуры омлету пищевая сода или разрыхлитель. Они выделяют пузырьки углекислого газа при повышении температуры.

А каким кулинарным мифам вы тоже верили?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.