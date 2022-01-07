12 кулинарных ошибок, которые мы упорно повторяем за нашими мамами
У кулинарных мифов немало источников. Это и привычки наших мам в готовке, и сцены в кино, и книги рецептов. Все они прочно отпечатываются у нас в голове, и мы начинаем им следовать, порой не проверяя на достоверность. Мы надеемся, что мясо смягчится, если его хорошенько промариновать, и добавляем сухих специй в суп, когда он почти готов.
Мы в AdMe.ru решили, что пора пересмотреть свои кулинарные привычки, и вычислили распространенные мифы о готовке, которые стоит оставить в прошлом.
1. Мыть мясо
Мытье сырого мяса оказалось неэффективным и опасным занятием. Оно не избавит от бактерий. Вместо этого мы повышаем риск их распространения по всей кухне: брызги воды летят на столешницу, кафель и другие поверхности. Затем трогаем руками кухонное полотенце, пакетики с приправами и другие предметы, еще больше повышая шансы на отравление. Замачивание мяса или курицы в соленой воде также бесполезно. Бактерии уничтожит только высокая температура при готовке (свыше 65 °С).
2. Замешивать бисквит ложкой
Чтобы бисквит не упал и получился пышным, не замешивайте смесь из взбитых яиц и муки ложкой. Используйте для этого силиконовую лопатку. Она не повредит нежную текстуру будущего бисквита, и он не упадет.
3. Поливать птицу при запекании для сочности
У этой процедуры минусов гораздо больше, чем плюсов. Она только подрумянит птицу, не оказав никакого эффекта на сочность мяса. А вот открытие и закрытие двери духовки для поливания значительно увеличит время готовки. Шеф-повара советуют для получения золотистой корочки лучше смазать тушку растительным маслом до того, как положить в духовку.
4. Использовать половник для приготовления блинов и панкейков
Мы привыкли жарить блины, распределяя тесто с помощью половника. Но привычка — не всегда про удобство. До того как научиться им орудовать, у нас получались десятки комочков вместо блинов. Чтобы быстрее и аккуратнее жарить блинчики, шеф-повара советуют пользоваться пластиковой бутылкой. С ней легче дозировать тесто для блинчиков либо панкейков, и с этой задачей справится даже ребенок.
5. Запекать блюда и хранить продукты в фольге
Запекать блюдо в фольге — это очень удобный способ приготовить ужин и не испачкать противень. Но исследования показали, что кислые продукты, такие как томаты, цитрусы, ананасы, яблоки, поглощают из нее много алюминия — даже при хранении. Поэтому лучше либо отказаться от фольги, либо запекать без такого гарнира.
6. Маринование сделает мясо мягче
Этот миф очень устойчив, потому что вроде бы в нем есть логика. Кислоты в маринаде (лимонный сок, уксус) разрушают соединительные ткани в мясе, которые якобы делали его жестким. Но это неправда. Кислоты, разъедая ткани, не смягчают белок, а делают его более жестким. Мариновать допустимо, но только для придания аромата. Смягчить мясо поможет долгое тушение, благодаря которому соединительная ткань плавится и становится похожей на желе. Также мясо станет мягче, если его отбить или нарезать поперек волокон.
7. Полоскать пшеничные макароны
Полоскание макаронных изделий из пшеницы холодной водой шеф-повара называют трагедией. Воду, которую мы выливаем в раковину, можно было бы использовать как отличную основу для соуса. А полоскание водой вовсе не предотвратит слипание пасты. Лучше достать макароны или пасту из кастрюли и положить прямо на сковороду или вок, где у вас готовится соус.
8. Добавлять сушеные травы в конце готовки
Мы привыкли, что в рецептах травы и специи всегда добавляют в конце готовки. Однако такой способ годится, только когда у вас есть свежие листья тимьяна, орегано, базилика или, к примеру, петрушки. Если у вас остались только сушеные травы, то добавьте их в начале готовки. Тогда они успеют раскрыть свой вкус и аромат.
9. Размораживать овощи перед готовкой
Размораживать овощи — верный путь испортить вкус блюда и превратить овощи в склизкую субстанцию. Большинство овощей и зелени, за исключением листовых (шпинат), нужно сразу бросать при готовке и обжаривать или тушить на сковороде.
10. Мыть фрукты и овощи перед хранением
Казалось бы, очень удобно заранее помыть овощи и фрукты перед хранением. Но этого делать не стоит, так как в таком виде они быстрее испортятся. Влага способствует росту и разложению бактерий на овощах и фруктах. Поэтому лучше мыть их в таком количестве, которое вам нужно для приготовления блюда или непосредственно перед едой.
11. Сырой картофель спасет пересоленное блюдо
Увы, и кусочек сырого картофеля, и даже целая картофелина бесполезны и не спасут блюдо от пересола. С этой задачей гораздо лучше справятся вода, крахмал, щепотка сахара или лимонная кислота. Причем действовать нужно последовательно.
- Сначала добавьте воду либо бульон, если он есть.
- Проверьте текстуру, не стало ли блюдо слишком жидким. Если это произошло — добавьте крахмал или муку. Если используете крахмал — прибавьте температуру, а если муку — наоборот. Первый оставит блюдо прозрачным, а вторая — мутноватым.
- Если блюдо все равно соленое, добавьте сахар. Но имейте ввиду, что консистенция блюда может снова стать более жидкой.
- После сахара можно попробовать добавить капельку лимонной кислоты либо уксуса.
12. Молоко сделает омлет пышнее
Повара утверждают, что молоко добавит омлету лишнюю влагу и не сделает его пушистым. Вместо него шефы советуют готовить омлет только с яйцами и добавлять кусочки замороженного сливочного масла. Гарантированно придаст воздушной текстуры омлету пищевая сода или разрыхлитель. Они выделяют пузырьки углекислого газа при повышении температуры.
А каким кулинарным мифам вы тоже верили?