12 крутых и недорогих приспособлений для кухни, которые избавят вас от многих хлопот

Зачастую мы организовываем свой быт определенным образом и решаем хозяйственные вопросы, даже не задумываясь о существовании приспособлений, которые могли бы значительно облегчить нам жизнь, сэкономить время и нервы.

Мы в AdMe.ru решили изучить, какие полезные товары для кухни, о которых многие еще не знают, сейчас предлагаются на рынке.

Силиконовая крышка, предотвращающая выкипание

Чтобы избавить себя от необходимости следить за тем, как варятся макароны или картошка, и не допустить выкипания воды, можно воспользоваться специальной силиконовой крышкой. В ней, как и в обычных крышках, есть отверстие посередине, которое позволяет выйти пару. Но преимущество этого приспособления в том, что при кипении вода скапливается сверху, а не проливается за бортики кастрюли. Также можно использовать такую крышку для приготовления небольшого количества овощей на пару.

Многофункциональная овощерезка

Приготовление салатов с большим количеством ингредиентов — занятие достаточно утомительное, особенно если планируется разнообразное меню, например на праздники. С помощью такой многофункциональной овощерезки можно с легкостью решить эту проблему. Используя ее, вы сможете покрошить продукты так мелко, как захотите. Кроме того, она даже может выполнять роль мясорубки.

Ножницы для зелени

Если вам часто приходится работать с зеленью, эти ножницы созданы для вас. Вместо того чтобы долго и кропотливо нарезать ножом, например, зеленый лук, можно просто взять это приспособление и справиться с задачей за считаные секунды.

Силиконовые пакеты

Пластиковые контейнеры — весьма удобное приспособление для хранения, однако порой они занимают неоправданно много места. То же самое касается и ланч-боксов: они незаменимы, если вы берете на обед первое или второе блюдо, но слишком уж громоздки, если ограничиваетесь легким салатиком или роллом. Именно эту проблему и решают силиконовые пакеты. Они выполняют ту же функцию, что и контейнеры, но гораздо более компактны.

Тарелка-непроливайка

Дети постоянно хватают, переворачивают и роняют предметы. И ничего страшного в этом нет, если речь идет об игрушках. Но вот еда — головная боль всех родителей. А тарелка-непроливайка крутится во время движения и удерживает пищу на месте. Кстати, подойдет такая посуда не только непосредственно для малышей, но и для детей постарше. Вы сможете спокойно давать им еду в гостиную или детскую и не переживать, что все эти вкусности окажутся на кровати или на полу.

Зажим и ложка для кофе

Это стильное приспособление актуально для всех, кто покупает кофе или чай в пакетах. В первую очередь оно выступает в роли зажима. Вам больше не придется ломать голову, как скрутить или чем зажать открытый пакет, чтобы не выветрился вкус и аромат продукта. Ну а еще это удобная мерная ложечка, которая оказывается под рукой всякий раз, когда вы хотите заварить напиток.

Дозатор для моющего средства + подставка для губки

Дозатор-подставка для средства для мытья посуды и губки решает сразу несколько проблем. Во-первых, это приспособление выглядит гораздо эстетичнее и занимает меньше места рядом с раковиной, чем бутылочка и губка по отдельности. А во-вторых, это крайне удобная конструкция: достаточно лишь слегка надавить на губку, прежде чем взять ее из контейнера, чтобы она была пропитана оптимальным количеством моющей жидкости.

Приспособление для открывания банок

Ох уж эти банки с соленьями или вареньем: никогда не знаешь, удастся ли их открыть, не прибегая к танцам с бубнами вроде применения влажных полотенец, канцелярских резинок или перчаток. Чтобы раз и навсегда решить для себя этот вопрос, можно приобрести специальный многофункциональный, регулируемый по размеру прибор для их открывания. С его помощью можно без труда открывать банки не только стеклянные, но и консервные, а также любые бутылки.

Сетка для пищевых отходов

Все мы знаем, что пищевые отходы нежелательно смывать в раковину. Но порой кусочки еды или очистков все же попадают в нее, и может образоваться засор. Чтобы этого не происходило, можно прикрепить угловую сеточку к краю раковины. Выкидывать в нее объедки гораздо удобнее, чем в мусорное ведро, потому что можно спокойно сваливать все с тарелки вместе с жидкостью. Когда сетка заполнится, ее достаточно просто вынуть и выкинуть.

Контейнер для хранения зелени

Наверняка каждый не раз сталкивался с тем, что зелень довольно быстро жухнет и приходится выкидывать целые пучки, не использовав и половину. Для такого случая и существуют специальные контейнеры: в их нижнюю часть заливается вода, которую необходимо менять каждые 3–5 дней, а сверху вставляется лук, укроп, петрушка и тому подобное. Так зелень сохраняет свежесть гораздо дольше. А форма контейнера позволяет хранить его на дверце холодильника.

Мешочек для специй или чая

При приготовлении супа порой приходится использовать ингредиенты, которые потом не должны попасть в тарелку. Например, зубчики чеснока, лавровый лист, перец горошком и так далее. Специальный мешочек упростит эту задачу: все эти продукты нужно всего лишь сложить в него, опустить в бульон, как обычно, а в конце варки просто вынуть и выбросить. Кроме того, такие пакетики можно использовать для заварки листового чая.

Овощечистка с контейнером для очистков

Большинство людей привыкли чистить картошку, огурцы, морковь и другие овощи, сбрасывая очистки либо в раковину, либо на стол. Но это довольно неудобно и неаккуратно, кроме того, потом приходится убирать мусор. Однако решение найдено — овощечистка с контейнером для отходов. Кожура просто-напросто скапливается в специальной емкости, которую по завершении чистки нужно лишь освободить от мусора и ополоснуть.