12 гениальных хитростей, которые сделают вас богом кулинарии

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Только настоящие кухонные мастера могут разрезать яблоко без ножа, почистить яйцо одним движением и не дать луку довести себя до слез. Они знают все хитрости и тонкости готовки и с радостью делятся ими с нами. AdMe.ru собрал для вас 12 самых крутых кухонных трюков, которые придутся как раз кстати в предновогодней суете.

Капельки из йогурта

Капельки из йогурта — это вкусная, а самое главное, полезная закуска, особо любимая детьми. Делается очень легко: поместите йогурт в полиэтиленовый пакет или кондитерский шприц, выдавливайте капельки на лист для выпечки, а затем поместите лист в морозилку на 1 час.

Нарезать лук и не заплакать

Чтобы лук больше не смог довести вас до слез, перед тем как приступить к готовке, положите его на 15 минут в морозильную камеру.

Как легко почистить яйца

Скорлупа от сваренных яиц отойдет сама по себе, практически без вашей помощи, если бросить дольку лимона в кастрюлю во время варки. Лимон, кстати, можно заменить 1/2 ч. л. пищевой соды — эффект будет такой же.

Секрет варки пельменей

Залейте воду в кастрюлю на половину и дождитесь, когда она закипит. Затем добавьте соль, лавровый лист и бросьте пельмени в воду. Дождитесь, когда они всплывут, затем тонкой струей влейте стакан холодной воды. И варите еще 3–4 минуты. Этот трюк с холодной водой позволит раскрыться всем вкусовым качествам теста.

Как печь, если кончились яйца

Если вы собрались печь, скажем, булочки или готовить другую выпечку и у вас закончились яйца, то их вполне можно заменить бананом: 1 яйцо = 1/2 банана. Вкус блюда от такой замены хуже точно не станет.

Идеальный кофе

Трюк, который оценят любители кофе и те, кто утром просто не может проснуться без чашечки свежесваренного эспрессо. Посыпьте немного соли и корицы в горсть молотого кофе перед заваркой. Соль помогает убрать горький аромат подгорелых зерен, а корица придаст изумительный вкус.

Как разделить яблоко без ножа

Если у вас 1 яблоко, а едоков двое, есть нехитрый способ, как разделить его на 2 ровные части без ножа: Выкручиваем черенок.

Обхватываем ладонями и начинаем крутить, находя удобное положение пальцев.

Затем давим на яблоко, раздвигая в стороны, — оно с легкостью разломится на 2 ровные части.

Как быстро очистить чеснок

Чтобы не тратить кучу времени на чистку чеснока, просто поместите его в микроволновку на 15 секунд. После этого шелуха будет отделяться легче.

Самый вкусный перец

Покупая перец, переверните его и посмотрите на «дно». Перец, у которого 3 камеры на «дне», — «мальчик». С 4 камерами — это «девочка». «Мальчик» слаще, его лучше употреблять в свежем виде. А «девочка» более твердая, ее вкус нысыщеннее, поэтому она лучше подходит в качестве компонента какого-то блюда.

Нарезать выпечку без ножа

Вы можете использовать зубную нить, чтобы быстро и ровно нарезать, например, торт.

Лучше, чем жареная

Если вы думаете, что лучше жареной картошки ничего нет, то попробуйте это: сделайте тонкие надрезы на картофелине, вспрысните оливковым маслом, добавьте немного сливочного, немного посолите и поперчите. Поставьте на 220 °C в духовку на 40 минут. Приготовленная таким способом картошка, скорее всего, станет вашим любимым блюдом.

Быстрая чистка картошки

Если вы тоже не любите чистить картошку, эта хитрость придется вам по душе: Сделайте на картофелине надрез небольшой глубины.

Залейте картошку горячей водой, поставьте на плиту и дождитесь кипения.

Слейте кипяток и залейте вместо него холодную воду.

Вытаскивайте по одной картофелине и просто стягивайте кожуру.