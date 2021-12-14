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12 элементарных рецептов из интернета, с которыми справится даже тот, кто ни разу в жизни не готовил

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Как часто бывает: приходишь с работы, сил нет, продуктов тоже немного, да и вообще готовить лень, а вот съесть что-то вкусненькое хотелось бы. Можно, конечно, заказать доставку еды. Или все же потратить десяток минут, поскрести по сусекам и приготовить кулинарный мини-шедевр.

Специально для таких ситуаций AdMe.ru собрал самые популярные и простые рецепты из TikTok и YouTube, которые помогут вкусно и сытно поесть, удивить друзей и оставаться на кулинарной волне.

Сосиски в баранках

Простая и сытная закуска из обычных ингредиентов с оригинальной подачей.

Ингредиенты:

  • сосиски;
  • сушки;
  • молоко;
  • сыр;
  • сметана / майонез.

Приготовление:

  1. Нанизываем сушки на сосиски. Для этого нужно подобрать в магазине сушки правильного диаметра. На одну сосиску уходит порядка 6–7 сушек.
  2. Замачиваем заготовки в молоке примерно на 10–15 минут. Важно следить за тем, чтобы сушки не превратились в кашу.
  3. Укладываем заготовки в форму для выпечки и смазываем сметаной или майонезом. Сверху посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 10 минут.

Оладушки из банана

Ингредиенты:

  • бананы — 3 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • кислый йогурт — 200 г;
  • замороженные ягоды — 100 г;
  • овсянка — 4 ст. л.

Приготовление:

  1. Все ингредиенты кладем в одну миску и взбиваем блендером.
  2. Обжариваем по 1 минуте с каждой стороны

Кстати, для приготовления этого блюда также можно использовать почерневшие и перезревшие бананы, которые обычно выглядят неаппетитно, а выбрасывать жалко.

Ньокки

Ньокки, или итальянские клецки, стали весьма популярны не только у себя на родине, но и во всем мире. Из них легко и быстро можно приготовить сытный обед или ужин и даже сделать это с детьми!

Ингредиенты:

  • картофель молодой — 700 г (6–7 шт.);
  • желток — 1 шт.;
  • мука — 80 г (0,5 стакана объемом 250 мл);
  • соль / перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Чистим и отвариваем картофель до полной готовности.
  2. Разминаем готовый картофель любым способом — вилкой, толкушкой или блендером.
  3. Постепенно добавляем муку и специи и тщательно замешиваем тесто. По желанию можно добавить еще и брокколи — так будет полезнее.
  4. Делим получившееся тесто на маленькие кусочки и скатываем ньокки. В оригинале они овальные, но можно придать им любую форму (и покреативить с детьми). Размер — чуть меньше очищенного грецкого ореха.
  5. Кипятим воду и небольшими порциями варим ньокки от 1 до 2 минут. При готовности они всплывают на поверхность.
  6. Раскладываем по тарелкам. Можно подавать с любимым соусом.

Сэндвичи без хлеба

Если дома вдруг не оказалось хлеба, а так хочется бутерброд, то этот рецепт спасет положение.

Ингредиенты:

  • картофель — 1 шт.;
  • сыр;
  • колбаса;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари.

Приготовление:

  1. Отвариваем картофель, остужаем и режем на ломтики шириной примерно 1 см.
  2. Обваливаем ломтики в панировке и отправляем на разогретую сковородку.
  3. Подрумяниваем заготовки наших сэндвичей с одной стороны, переворачиваем и выкладываем сверху пару слайсов сыра и колбасы, накрываем сверху еще одним ломтиком картофеля.

Паста с фетой и черри

Ингредиенты:

  • спагетти — 130 г;
  • сыр фета — 130 г;
  • помидоры черри — 350 г;
  • масло оливковое — 60 мл (4 ст. л.);
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • орегано сушеный — 0,5 ч. л.;
  • базилик свежий — 1–2 веточки.

Приготовление:

  1. На мелкой терке натираем чеснок.
  2. В форму для запекания кладем фету одним куском, а вокруг него выкладываем целые помидоры. Поливаем все оливковым маслом (3 ст. л.), сверху сыпем черный перец, орегано и чеснок. Ставим в разогретую духовку на 30 минут при 200 градусах.
  3. Через 20 минут кипятим воду, добавляем соль и оставшееся оливковое масло. Высыпаем туда спагетти и варим до готовности.
  4. Когда сыр фета подрумянится, а помидоры полопаются и выделят сок, достаем форму из духовки.
  5. Лопаткой разминаем и перемешиваем сыр, помидоры и выделившийся сок в однородный соус. Если жидкости мало, доливаем 1–2 ст. л. воды из-под макарон. Добавляем мелко нарезанный базилик.
  6. Спагетти откидываем на дуршлаг и перекладываем в горячий соус.
  7. Все перемешиваем и оставляем на 1 минуту, чтобы соус впитался в спагетти. Паста подается горячей.

Завтрак с яйцом

Ингредиенты:

  • хлеб для тостов;
  • сыр;
  • колбаса;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кетчуп.

Приготовление:

  1. Собираем бутерброд: ломтик хлеба намазываем кетчупом и выкладываем начинку из сыра и колбасы.
  2. Накрываем сверху хлебом и делаем в нем ложкой углубление.
  3. В углубление разбиваем яйцо.
  4. Отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Перекус в школу за 10 минут

Ингредиенты:

  • кефир — 100 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сода — 1/4 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • масло оливковое — 1 ст. л.;
  • мука рисовая — 50 г;
  • сыр твердый — 80 г.

Приготовление:

  1. В кефир добавляем соду, хорошо перемешиваем. Взбиваем яйцо, солим по вкусу, еще раз перемешиваем. Постепенно вводим муку, тщательно размешивая, чтобы тесто получилось, как на блины. В конце добавляем оливковое масло.
  2. Натираем сыр на крупной терке, ставим разогреваться сковороду.
  3. На разогретую сухую сковороду выливаем тесто, делая из него блинчик.
  4. Когда верх схватится, посыпаем частью сыра.
  5. Складываем пополам и еще держим по полминуты с каждой стороны.

Шоколадные наггетсы

Изначально слово «наггет» означало «золотой самородок». Потом оно плавно перекочевало на кухню, превратившись в блюдо из кусочков куриной грудки в панировке. Мы же предлагаем вам и вовсе революционный рецепт — наггетсы с шоколадом.

Ингредиенты:

  • шоколад;
  • хлеб для тостов;
  • яйца;
  • панировочные сухари.

Приготовление:

  1. Хлеб чуть раскатываем скалкой, внутрь кладем по кусочку шоколада.
  2. Накрываем вторым ломтиком хлеба, ножом или с помощью кружки вырезаем наггетсы из центра тоста.
  3. Опускаем в яйцо и слепляем края, окончательно формируя закрытый кружочек с шоколадом внутри.
  4. Панируем в сухарях.
  5. Обжариваем на сковороде до румяной корочки.

Лайфхак. Вместо панировки можно использовать корочки, оставшиеся от тостов при приготовлении. Высушиваем их в духовке до состояния сухарей и натираем на терке. И простая альтернатива покупной панировке перед нами.

Жульен в хлебе

Ингредиенты:

  • булочки — 6 шт.;
  • шампиньоны — 600 г;
  • оливковое масло;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • филе куриное — 300 г;
  • сыр твердый — 180 г;
  • соль / специи по вкусу;
  • сметана (20 %) — 150 г.

Приготовление:

  1. На оливковом масле обжариваем чеснок.
  2. Добавляем порезанную кубиками куриную грудку.
  3. Солим и добавляем специи по вкусу.
  4. Когда курица пожарилась, перекладываем ее в отдельную тарелку, а на той же сковороде готовим грибы до испарения всей влаги.
  5. На булочке отрезаем «шапочку» и вырезаем мякоть, но не всю: около 1 см по краям оставляем.
  6. На мелкой терке трем сыр, добавляем туда сметану и перемешиваем.
  7. Смешиваем грибы, курицу и сыр со сметаной и наполняем получившейся смесью булочки.
  8. Сверху посыпаем сыром, закрываем хлебной крышечкой и ставим на 10 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Пиццекексы

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • сыр — 200 г;
  • колбаса — 100 г;
  • помидоры черри — 10 шт.

Приготовление:

  1. Смешиваем яйца, разрыхлитель и сметану.
  2. В получившуюся смесь добавляем порезанные сыр, колбасу и помидоры и все это перемешиваем.
  3. Заполняем формы для кексов и отправляем в духовку на 20 минут.

Запеченные пельмени

Ингредиенты:

  • пельмени — 500 г;
  • грибы — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сливки — 200 мл;
  • сыр — 100 г;
  • перец / соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжариваем лук, затем к нему добавляем грибы и чеснок.
  2. Добавляем соль и перец.
  3. Добавляем молоко и сыр. Продолжаем готовить на сковороде до загустения массы и расплавления сыра.
  4. Пельмени обжариваем во фритютре или на сковороде до золотистой корочки. Перекладываем в форму для запекания или горшочки.
  5. Сверху поливаем получившейся смесью и посыпаем сыром.
  6. Ставим в духовку на 5–10 минут.

«Райское наслаждение» в домашних условиях

Ингредиенты:

  • сгущенка — 1 банка (400 г);
  • кокосовая стружка — 150 г;
  • масло сливочное — 180 г;
  • шоколад — 3 плитки (300 г).

Приготовление:

  1. Ставим кастрюлю на разогретую плиту и смешиваем в ней сгущенку, кокосовую стружку и масло. Готовим до тех пор, пока масса не станет густой и однородной.
  2. Полученную смесь выкладываем в форму и утрамбовываем. Предварительно можно поместить в форму пищевую пленку, чтобы смесь было потом легче оттуда доставать.
  3. Разрезаем массу на «кирпичики».
  4. Растапливаем шоколад и окунаем в него получившиеся кусочки.
  5. Ставим в холодильник на 30 минут.

А какие быстрые и легкие рецепты есть в вашем выручай-списке?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью SariMe / Shutterstock
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