Гастроэнтеролог ответила на 11 вопросов, которые мучают всех перед новогодним застольем

Новый год — самый главный праздник в году. Но бурное празднование зачастую оборачивается стрессом для нашего организма, ведь именно в эти дни мы разрешаем себе наесться досыта без зазрения совести.

Мы в AdMe.ru решили задать специалисту 11 вопросов, ответы на которые помогут провести праздники не только без вреда для здоровья, но и с пользой.

Яна Игоревна Прудникова — врач диетолог-гастроэнтеролог. Она является членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России и членом Российской гастроэнтерологической ассоциации. Яна Игоревна согласилась рассказать нам, как правильно питаться в Новый год.

На Новый год можно и даже нужно сорваться с диеты

В данном случае возможность поесть от души можно отнести к читмилу — это запланированное отступление от диеты, нарушение привычного режима питания. Благодаря этому улучшается состояние щитовидной железы и эмоционального фона, уменьшается риск срывов.

Но 31 декабря нужно соблюдать режим питания

Многие в праздничный день перебиваются перекусами во время готовки или вовсе ничего не едят до самого вечера. Однако длительные перерывы между приемами пищи — более 6 часов — вредят желудочно-кишечному тракту, а также увеличиваются риски застоя желчи в желчном пузыре.

Узкая одежда = проблемы

Действительно, это так. Садиться за стол в утягивающей или облегающей одежде отнюдь не полезно, так как это провоцирует забросы содержимого желудка в пищевод и может вызвать изжогу и другие неприятности. Более того, чрезмерно узкие вещи могут привести к перечисленным проблемам, даже если человек ничего не ел.

Больше чеснока и приправ

Эти компоненты улучшают пищеварение, и их желательно добавлять в праздничные блюда. Так, куркума защищает клетки печени от повреждения. Кроме того, она является противовоспалительным и желчегонным средством. А чеснок — это своего рода природный гепатопротектор: он защищает печень и выводит токсины.

Подавайте на стол вчерашний хлеб

Вчерашний и подсушенный хлеб в своем составе содержит меньше органических кислот, которые провоцируют повышение кислотности, изжогу и вздутие. Так что покупайте свежую буханку за день до торжества.

Сначала овощи

Начинайте праздничную трапезу с овощей или животного белка (рыба, птица, яйца), поскольку они хорошо утоляют голод. А сладкое, сыр, фрукты, напротив, усиливают чувство голода и аппетит. В новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение овощам, растущим над землей, а также зеленым овощам: они богаты антиоксидантами.

Салаты с майонезом можно есть в середине застолья

Более физиологично употреблять такие салаты в середине трапезы, «прикрывая» их в начале и в конце застолья овощами. Благодаря этому будет усиливаться эвакуация из кишечника, и вредная пища не будет усваиваться полностью. Это принесет меньше вреда организму.

А еще салаты нужно съедать до конца

Срок хранения майонезных салатов составляет от силы несколько часов. Лучше приготовить их и сразу съесть. Чем дольше стоит еда, тем больше в ней размножается бактерий. Все это приводит к сбраживанию, плохому ферментированию и, как следствие, к вздутию и прочим проблемам с кишечником, а у некоторых людей даже могу возникать симптомы отравления. Конечно, можно оставлять незаправленные салаты в холодильнике. Конкретных сроков хранения нет, примерно 1–2 суток. Но лучше все же нарезать компоненты салатов перед употреблением и сразу съедать.

На горячее — легкий белок

Чтобы не слишком перегружать организм, в качестве основного блюда лучше подавать нежирную рыбу, можно куриное или индюшиное филе. При этом лучше отказаться от корнеплодов, круп, жирного мяса и жирной рыбы. Горячее желательно есть не вприкуску с салатами или гарниром, а закусывая зелеными и белыми овощами.

Вода и фрукты не помогают пищеварению

Вода помогает не переесть и справиться с интоксикацией — это скорее миф, нежели правда. Безусловно, она выводит лишнее из организма, но это незначительный вклад по сравнению с той работой, которую выполняют печень и кишечник. Поэтому необходимо пить не менее 5–6 стаканов воды в сутки, но не стоит возлагать на нее большие надежды. Фрукты, особенно ночью, — это плохая идея. В них много фруктозы, которая запускает внутреннее воспаление в организме.

Разгрузочный день после праздников — можно, но необязательно

Нельзя однозначно сказать, что всем нужно проводить разгрузочные дни после праздников. Но при необходимости можно делать 1–3 «облегченных» дня. Упор на легкий белок животного происхождения (яйца и рыба), а также на листовую зелень. Конечно, в разгрузочный период лучше отказаться от круп, фруктов, сладостей.