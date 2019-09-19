11 секретов ресторанов фастфуда, о которых знают только работники общепита

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Люди любят фастфуд во многом за то, что это вкусно, быстро и относительно недорого. Ежедневно в одном лишь McDonald’s питается более 68 млн человек по всему миру.

Авторы AdMe.ru не исключение: мы тоже посещаем различные забегаловки, благодаря чему знаем некоторые секреты общепитов, о которых и пойдет речь в нашей статье. А в конце вас ждет бонус о ежиках и мороженом.

1. Странная ложка для McFlurry

Одна из главных загадок для любителей McDonald’s — необычная ручка у ложки McFlurry. Все дело в способе приготовления десерта. Мороженое накладывают в стаканчик, добавляют наполнитель и вставляют ложку, с помощью которой специальный аппарат перемешивает содержимое. Толстая полая ручка квадратной формы позволяет надежно прикрепить ложку к миксеру. Такой способ более гигиеничный, к тому же все содержимое точно не расплещется во время перемешивания, а останется внутри стаканчика.

2. По стаканчику кофе понятно, какой в нем напиток

Трудно не обратить внимание на выпуклые точки на стаканчиках с горячими напитками. Обычно их можно встретить в крупных фастфудах и кофейнях, а нужно это для удобства посетителей и персонала. Как правило, один из пупырышков вдавлен, а рядом с ним подписано, что именно в стакане. Так вы точно будете знать, какой из напитков ваш, если пришли в кафе компанией. А сотрудники смогут безошибочно подать нужный заказ.

3. Но не все стаканы безопасны

В уличных кофейнях часто предлагают напитки в пенопластовых стаканах. Они дешевле, однако вредят и потребителю, и экологии. Дело в том, что такая посуда изготавливается из вспененного полистирола, который при нагревании становится потенциально опасным для организма. К тому же этот материал вредит окружающей среде из-за трудностей в переработке. Опознать его можно по специальной маркировке — цифре 6 в треугольнике либо буквам PS.

4. Лучше не становиться первым клиентом кофеен

Кофемашины ежедневно очищают с помощью химических средств, которые вполне могут попасть в первую приготовленную чашку. А это может не только испортить вкус, но и привести к отравлению.

5. Холодные напитки стимулируют аппетит

Нельзя не заметить, что средняя кола стоит дешевле обычного чая, и дело тут не в себестоимости. Употребляя во время еды холодные газированные напитки, мы съедаем гораздо больше. Такой же эффект вызывает и соленая еда. Поэтому, чтобы не перебрать с калориями, правильнее взять горячий чай или кофе, а также попросить картошку без соли.

6. Бесплатная вода только для клиентов

Популярный миф о бесплатном стакане воды каждому клиенту не полностью правдив. Это работает лишь в том случае, если вы недавно сделали заказ. Конечно, сотрудник может налить вам воды, однако не обязан этого делать и вполне обоснованно может отказать.

7. Оптимальное время для посещения фастфуда

Заходить в рестораны быстрого питания лучше в самое загруженное время — с 11:30 по 14:00 и с 17:00 по 19:00. В этот период большая текучка посетителей, а следовательно, блюда не залеживаются на кухне и не разогреваются повторно. А еще в это время чаще всего приходят тайные покупатели, которые проверяют качество ресторана, поэтому обслуживание будет на высоте.

8. Овсянку не стоит считать здоровым питанием

Сетевые рестораны вроде McDonald’s и Burger King успешно подхватили тренд на здоровое питание, добавив в меню салаты, овсянку и прочие блюда, которые мы хорошо знаем из советов диетологов. Однако между «полезным» салатом и жирным бургером можно поставить знак равенства: часто из-за наполнителей овощные нарезки оказываются более калорийными. То же касается и овсянки, которая содержит 33 г сахара. Начинать свой день с такой дозы — не самое удачное решение.

9. Даже один молочный коктейль — это много

Рекордсмен по количеству сахара — самый простой и всеми любимый молочный коктейль. Он содержит более 70 г сахара, что превышает суточную норму. Также напиток состоит из растительных жиров, которые трудно усваиваются, отчего появляется тяжесть в животе.

10. В терминалах тратят больше

С введением терминалов средний размер порции увеличился. Неспешность в выборе и большое количество ярких картинок — 2 фактора, из-за которых люди заказывают больше. Таким образом, терминал, введенный для удобства, выступает в роли эффективного рекламного щита.

11. Бесплатный сувенир ребенку

В каждом ресторане McDonald’s можно получить подарок для ребенка. Для этого нужно лишь подойти к любому из сотрудников на кассе и уточнить о сувенире PDP. Это может быть наклейка, магнит, пазл или бумажная игра.

Бонус: форму для стаканов McFlurry изменили из-за ежей

Раньше отверстие в крышке было гораздо больше и удобнее. Однако такое удобство оборачивалось трагедией для животных. Как оказалось, ежики — большие любители McFlurry: они слизывали остатки выброшенного мороженого. Но, засовывая голову в стакан, достать ее обратно не всегда могли, что приводило к неприятностям. И после случая, когда аж 10 ежей в Шотландии были доставлены в клинику с крышкой на голове, в McDonald’s объявили об изменении дизайна стакана, который стал более безопасным для животных.

Чем вы обедаете на работе? Часто ли посещаете рестораны быстрого питания?