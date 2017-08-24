11 продуктов, которые намного полезнее, если снять с них кожуру

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Пользу фруктов и овощей сложно переоценить. Но даже тут встречаются подводные камни. Мы в AdMe.ru заботимся о вашем здоровье и потому хотим рассказать, как безопаснее есть некоторые фрукты и овощи.

1. Не ешьте грушу с семечками

В семечках груш содержится цианид — опасный яд. Но его дозы очень малы, и считается, что вреда не будет. Однако некоторые диетологи не советуют употреблять груши с косточками каждый день.

2. Не ешьте хурму с кожицей, если плоды незрелые или очень терпкие

При огромном разнообразии видов хурмы, которые едят с кожурой, есть исключения. Например, незрелую хурму или очень терпкую лучше «раздеть», так как в ее кожице содержится слишком много танина. Сам по себе танин безопасен, но в большом количестве его все-таки не стоит употреблять.

3. Не ешьте манго с кожурой

Манго, несомненно, очень полезный фрукт, но есть его лучше без кожуры, потому что в ней содержится токсичная смола — урушиол, хоть и не в большом количестве. К тому же кожура манго не очень вкусная.

4. Удаляйте кожуру с зеленой или лежалой картошки

Картошка в мундире очень полезна, но есть 2 случая, когда с кожурой ее есть нельзя: Картошка с позеленевшей кожурой. Соланин — токсическое соединение, которое содержится в зеленых участках кожуры.

Прорастающая, лежалая картошка. Все тот же соланин в ней содержится в большом количестве — как и кожуре, так и в самой картошке.

5. Не ешьте с кожурой фрукты, которые подвергаются длительной транспортировке и хранению

Чтобы продукты не испортились при транспортировке, их покрывают воском и другими веществами, увеличивающими их срок хранения. Кроме того, картонные коробки обрабатывают фунгицидами (пестициды), а сами плоды — сернистыми соединениями, парафином и антисептиками. Так что лучше не рисковать и снять шкурку.

6. Не давайте детям употреблять фрукты и овощи с косточками

Детям фрукты лучше очищать от кожуры и семечек — для профилактики возникновения проблем с кишечником.

7. Мелкие косточки ягод (малины, клубники) могут оставаться между зубами, что провоцирует развитие кариеса

Используйте зубную нить, после того как полакомитесь ягодами с мелкими семечками, — и проблем не будет.

8. Счищайте кожицу у незрелых помидоров

В зеленом стебле и листьях помидора содержится соламаргин — ядовитое химическое вещество. В зрелых помидорах его нет, но вот с зелеными лучше не рисковать.

9. С осторожностью ешьте киви с кожурой

Шкурка киви съедобна и очень полезна, но все же ее стоит срезать, если у вас имеются проблемы с желудком.

10. Очищайте кожу с ранних огурцов

В ранних огурчиках могут содержаться нитраты, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека. Избавляйтесь от кожуры и смело ешьте сами огурцы, так как мякоть безвредна.

11. С осторожностью ешьте виноград и гранат с косточками

Косточки винограда и ядра граната очень полезны, так как содержат антиоксиданты и витамины. Чтобы они лучше усваивались, лучше делать из винограда и граната настойки. Однако людям с хроническими болезнями желудка и кишечника (гастриты, язвы, колиты) лучше есть виноград и гранат без косточек.

Бонус: Что можно есть с косточками и кожурой

Цитрусовые

Апельсиновая кожура помогает справиться со стрессом благодаря своим эфирным маслам.

Лимонная кожура, благодаря пектинам, улучшает деятельность желудочно- кишечного тракта.